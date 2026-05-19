Cumhuriyet tarihinin ilk sayfası... Kurtuluş ve bağımsızlık yolundaki kutlu yürüyüşün ilk adımı... 19 Mayıs 1919.

Mustafa Kemal Paşa'nın 1919'da söylediği altın söz, 117 yıl sonra hâlâ güncel... Ve demokrasinin şaşmaz yol haritası:

"Milli irade, kendi istikametinde coşkun bir nehir gibi taşacaktır."

Ve... 1923... TBMM... Kürsüde Mustafa Kemal Paşa... Bir altın söz daha:

"Milletin irade ve amaçlarına uymayanların sonu hüsrandır."

Büyük Atatürk'ün çizdiği yol haritasından, zaman içinde sapmalar oldu... Darbeler, muhtıralar.

Ama hepsinin... Darbecilerin, muhtıracıların... Atatürk'ün çizdiği yol haritasından çıkanların sonu... Hüsran... Yine hüsran.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.

Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bağımsızlık yolunda can verenleri, bu vatan için gül bahçesine girercesine şehit düşüp kara toprağa girenleri saygıyla, rahmetle anıyoruz.

***

KAPAK

Atatürk, TBMM kürsüsünde... 1923... Ve yine bir altın söz... Kelimesi kelimesine: "Hep birlikte, saygın bakışlarımızı vicdanımızın merkezi olan millete dikelim... Bu büyük iradenin önünde saygıyla eğilelim."

Atatürk... Tarihe mühür vururken, gücünü milletten aldı.

Gücün kaynağının millet olduğunu hiç unutmadı. Kibrin esiri olmadı... Millete tepeden bakmadı.

Atatürk'ün bu altın sözü, millete tepeden bakanlara, millete cahil diyenlere, günümüzün kibir abidelerine... Kapak olsun.

***

BU DA ALTIN ŞİİR

Türk şiirinde yenilikçi akımın öncülerinden olan Orhan Veli'nin unutulmaz şiiri:

"Neler yapmadık şu vatan için,

Kimimiz öldük,

Kimimiz nutuk söyledik."

Büyük Atatürk için de öyle yapılmadı mı?

Atatürk'ü siyasete alet eden... Ticarete alet eden... Başı sıkışınca Atatürkçülüğe sığınmak isteyen... O kadar çok ki.

Sağa bakın... Sola bakın... Göreceksiniz.

***

ATATÜRKÇÜ(!)

Eski bir milli futbolcuydu... Cinsel saldırıdan tutuklanmıştı. İstanbul Bölge Adliyesi'nde... 20. Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Savunmasında dedi ki:

- Atatürkçüyüm... Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulüm.

Mahkeme başkanı sordu:

- Atatürkçülere ceza mı veriliyor?

Ve mahkeme kararı: "Tutuklanmasına."

***

KİTABIN ORTASINDAN

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu söylemişti... Kitabın ortasından bir söz: "Bu millet ne çektiyse sahte Atatürkçülerden, sahte cumhuriyetçilerden, sahte dincilerden ve yalancılardan çekti." Hâlâ da çekmeye devam ediyor.

***

ELEŞTİRİ

Atatürk... Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü kurultayını açarken konuşuyor:

Arkadaşlar! Her biriniz vatanın bir bucağından, halkı içinden geliyorsunuz, memleketin gereksinimlerini, halkın dertlerini yakından biliyorsunuz.

Görüşme ve tartışmalarımız birlikte olacaktır.

Bu görüşme ve tartışmaların verimli sonuçlar verebilmesi için arkadaşların kayıtsız ve şartsız serbest konuşmaları, eleştirisi gereken noktalar görüldükçe hoşgörülü davranmamaları gereği doğaldır.

Atatürk'ün konuşması uzun... Sadece üç cümlesini yazdık. Konuşmasında, "Eleştiri" diyor.

Günümüzde, iç sorunlarıyla boğuşan ve birbirlerine söylemedik söz bırakmayan CHP'lilere önerimiz:

Zahmet edip de Atatürk'ün üçüncü kurultayı açış konuşmasının tamamını okur musunuz?

***

OKUNACAK KİTAP

Orhan Koloğlu... Yazar... Tarihçi... Akademisyen.

2001'de yayınlanan kitabı: "Kim Bu? Mustafa Kemal" Boyut Yayınları.

Koloğlu diyor ki: "Topluma ulaşmadıktan, anlaşılmasına özel gösterilmedikten sonra, Atatürk'ün savunuculuğunu yapmak bir anlam taşımıyor."

Yıl 2026... Koloğlu'nun bu cümlesi, sanki bugün söylenmiş gibi.

***

ÖNSÖZ

Kitap... "Atatürkçülük nedir?" İleri Yayınları... 2003.

Önsözden birkaç satırbaşı:

Atatürkçü geçine geçine bazı politika esnafının bizi nerelere sürüklediğini daha iyi canlandırmak için, Mustafa Kemal Paşa'nın istiklalden neyi anladığını da hatırlamalıyız, hatırlatmalıyız.

Bir Mustafa Kemal Paşa'nın istiklal (bağımsızlık) konusunda dediklerini okuyunuz, bir Atatürkçü geçinen politika esnafının yaptıklarını düşününüz... Çoğunun Atatürkçü filan olmadıklarını hemen fark edeceksiniz.

Ordumuzun, donanmamızın, hava kuvvetlerimizin donatılması için bizi yabancıların eline baktıranlar kimlerdir?

***

NOKTA

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974...) Atatürk'ün yakın çevresinden... Yazar... Diplomat... Milletvekili.

Kitabı çok... Atatürk... Kiralık Konak... Sodom ve Gomore... Ankara... Vatan Yolunda... Ergenekon... Politikada 45 yıl.

Karaosmanoğlu... "Atatürk'ün ideolojisini" anlatıyor:

Atatürk, yeni bir dünya savaşını önlemek için kurulan Milletler Cemiyeti'nin (Birleşmiş Milletler) yüklendiği insanlık misyonunu yerine getireceğine inanmıyordu.

Milletler Cemiyeti'nin, emperyalist devletlerin menfaatlerini korumaya yarar bir politik müessese olduğu görüşünde idi.