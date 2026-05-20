Ziya Öztürkler... KKTC... Cumhuriyet Meclisi Başkanı.

"Hoş geldiniz" dedi ve devam etti: "Türk savunma sanayiinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor... Türkiye çok güçlü... Herkes hayran... Koltuklarımız kabarıyor... Gurur duyuyoruz."

Cemil Çiçek... Eski TBMM Başkanı... Eski Başbakan Yardımcısı... Eski Adalet Bakanı.

"Teşekkür ederim" dedi ve ekledi: "Her dönemin şartları farklıdır... Ama Türkiye her dönemde Kıbrıs Türkü'nün yanındadır... Ve yanında olmaya devam edecektir... Bütün dünya bunu böyle bilsin."

Kuzey Kıbrıs'tayız... Yavru vatandayız.

Lefkoşa... Gazimağusa... Girne... Güzelyurt... İskele... Lefke... Dolaşıyoruz... Anlatacağız. Güney Kıbrıs'ta... Rum Kesimi'nde neler oluyor? Hepsini yazacağız.

ATATÜRK

Kuzey Kıbrıs'ta nereye gitsek... Cumhurbaşkanlığı... Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı... Başbakanlık... Bakanlıklar... Hatta oteller... İşyerleri... Lokantalar... Duvarlarda Atatürk fotoğrafı.

Ziya Öztürkler'in makam koltuğunun arkasında... Atatürk.

Masasında ise... 56 yaşında iken vefat eden babası Türkay Öztürkler'in fotoğrafı... 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda görev yapan bir kahraman... Subay... Mücahit... Gazi.

Öztürkler'in iki babası var: Biri Atatürk... Diğeri biyolojik baba.

GÜNEY... KUZEY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Güney Kıbrıs dış ülkelerden silah alıyor... Kendi vatandaşlarına en büyük kötülüğü yapıyor" dedi. Güney Kıbrıs halkı kendi yönetimlerinden rahatsız. Rum gazeteleri, Rum lideri Nikos Hristodulidis'i eleştiriyor. Rumlar tedirgin... KKTC'ye gelince... Ziya Öztürkler'i dinleyelim: "Kahraman Türk ordusunun varlığı, Türkiye'nin garantörlüğü en büyük güvencemiz... Güven ve huzur içindeyiz."

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Ziya Öztürkler, "Güçlünün hüküm sürdüğü yeni bir dünya düzeni var" dedi: "Ama şartlar ne olursa olsun biz egemenliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.''

Ve... Söz Cemil Çiçek'te:

KKTC bağımsız bir devlet. Dünyada şartlar çok değişken.

Yeter ki bir ve beraber olalım... Güçlü olalım.

MECLİS... MÜZE GİBİ

Yavru vatanda bahar... Yeni Meclis binasında sohbet... Genel kurul salonuna hayran kaldık. KKTC'ye yakışır bir yerleşke.

Yeni bina yapılınca, milletvekillerinin Meclis'te geçirdikleri süre de artmış. Kıbrıslı Türkler, müze gezer gibi Meclis'i geziyorlar.

'HELAL OLSUN'

Yıl 1974... Cemil Çiçek, yedek subay... Temmuzda askerlik süresi sona ermiş... Terhis olmuş. Ve 20 Temmuz... Barış harekâtı... Şanlı ordu Kıbrıs'ta. Terhis olanlar hemen göreve çağrılmışlar. Cemil Çiçek dedi ki: "Dört ay fazladan askerlik yaptım... Kıbrıs için... Feda olsun... Helal olsun."

ÇİÇEK'E KKTC VATANDAŞLIĞI

Sohbet sırasında Cemil Çiçek bir espri yaptı: "Doğum yerim Türkiye Yozgat... İkinci vatanım ise KKTC."

Ziya Öztürkler, "Biliyoruz... Bütün Kıbrıs biliyor... Bizde emeğiniz çok" dedi: "Bakan olarak... Başbakan yardımcısı olarak... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak... Eliniz hep üzerimizdeydi... Kabul ederseniz sizi KKTC vatandaşı yapmak istiyoruz... Geç bile kaldık."

HUZUR BAHÇESİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler sordu: "Bu gelişinizde Kuzey Kıbrıs'ı nasıl buldunuz?"

"Gelişiyor... Değişiyor... Güzelleşiyor" dedik.

Ziya Öztürkler:

Gerçekten de öyle... Kuzey Kıbrıs, her geçen gün biraz daha gelişiyor... Anavatan Türkiye sayesinde.

Güney Kıbrıs ise KKTC'nin önünü kesmeye çalışıyor... Yanlış bir çizgide.

Biz huzur bahçesindeyiz... Güney ise huzursuzluk içinde.

TEŞEKKÜRLER

Veda zamanı... Ziya Öztürkler, teşekkür ve selam yolladı:

"Kıbrıs davasına hizmeti geçen, KKTC'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür etmek lazım... Selamlarımızı, saygılarımızı, teşekkürlerimizi iletin."

CEVDET YILMAZ... SEVİLİYOR

Milletvekili... Bakan... Parti yöneticisi... Üniversite öğretim üyesi... Sivil toplum lideri... Turizmci... Lokmacı Sınır Kapısı'nın bulunduğu yerdeki esnaf... Kiminle konuştuysak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan söz etti.

Gurur duyduk... Hoşumuza gitti.

Kıbrıs'ı "komşu kapısı" yapmış. Sorun dinlemiş... Sorun çözmüş. Sokaktaki insana dokunmuş. Nereye gittiysek... İzini de gördük, tozunu da.

Sayılmak, sevilmek güzel şey.

Sayın Cevdet Yılmaz... Kıbrıs Türkü sizi seviyor... Gönülden.

BİTMEDİ

Kıbrıs dosyası kapsamlı... Yeşil ada notları çok.

Ziyaretler... Gözlemler... Sohbetler.

Devam edeceğiz.