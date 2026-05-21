LEFKOŞA

Ünal Üstel... KKTC Başbakanı... Cemil Çiçek ile birlikte ziyaret ettik... Uzun bir sohbet... Üstel dedi ki:

- Anavatan Türkiye ile el eleyiz... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı er geç sonuç verecek... Ve dünya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak.

Cemil Çiçek, "Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu:

- Savaş, pek çok ülkenin ipliğini pazara çıkardı... Eninde sonunda dünya KKTC'yi tanıyacak... Yeter ki Türkiye ve Kıbrıs'taki, içimizdeki birlikteliği koruyalım... Güçlü olalım.

***

MAZLUM FİLİSTİN

Türkiye'nin Filistin hassasiyeti... Gazze'deki insanlık dramına tepkisi neyse; yavru vatan KKTC'nin hassasiyeti ve tepkisi de öyle.

Lefkoşa'da, Girne'de, Gazimağusa'da... Pek çok yerde... Dalgalanan Filistin bayrakları bunun en somut göstergesi.

Bu konu açılınca Başbakan Ünal Üstel dedi ki:

Başbakanlık yaptığım süreçte Rusya-Ukrayna savaşı oldu... İsrail-Filistin savaşı oldu... Dünya seyretti.

Gazze'de yaşanan soykırım... Nerede Birleşmiş Milletler?.. Sadece seyirci.

Ama Türkiye her zaman mazlumun yanında durdu... Filistin'in yanında oldu.

***

İKİ FOTOĞRAF

Başbakan Ünal Üstel'in makam odasının duvarlarında iki fotoğraf var.

Oturduğu koltuğun arkasında... Atatürk. Tam karşısında ise... Cumhurbaşkanı Erdoğan.

KKTC'de... Devlet kurumlarında... Havaalanında... Aynı fotoğraflar.

***

HUZUR VE BARIŞ ÜLKESİ

Cemil Çiçek, bir zamanlar Kuzey Kıbrıs'ı komşu kapısı yapmıştı. Hükümetin, KKTC ile ilişkilerden sorumlu üyesiydi... Yıllarca.

Başbakan Ünal Üstel, "Desteklerinizi, emeklerinizi, katkılarınızı, KKTC için yaptıklarınızı unutmadık... Teşekkür ediyoruz" dedi.

Araya girdik... Bir espriyle:

- Ama siz Cemil Çiçek'i KKTC vatandaşı yapmadınız.

Ünal Üstel "Bu bizim noksanımız" diye konuştu:

- Yerden göğe kadar haklısınız... Bizim ihmalimiz, kusurumuz... Hemen telafi edeceğiz.

Ve söz Cemil Çiçek'te:

Önemli süreçlerden geçiyoruz.

KKTC örnek bir huzur ve barış ülkesi.

Her gelişimde gözlüyorum, Kıbrıs gelişiyor, kalkınıyor.

Bütün dünya bilsin ki, gelecek günler KKTC'de çok daha güzel olacak... Yeşil adanın istikbali çok parlak.

***

DOĞALGAZ

Geldiğimiz andan itibaren en çok dinlediğimiz isteklerden biri... Doğalgaz.

Başbakan Ünal Üstel de "Doğalgaz" diye söze girince... Cemil Çiçek dedi ki:

- Türkiye denizin altına 80 kilometre boru döşedi... Toplam isale hattının uzunluğu ise 107 kilometre... KKTC'ye su geliyor da doğalgaz neden gelmesin?

***

20 TEMMUZ

Başbakan Ünal Üstel'e gündemini sordum:

- Son konuşmamızda bana devam eden işleri anlatmıştınız... Özellikle de hastaneleri... Ne durumda?

"Her şey rutininde yürüyor" dedi:

320 yataklı Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yıl sonunda bitecek.

Güzelyurt Hastanesi... Bir ay sonra hizmete girecek.

Karpaz Hastanesi... 20 Temmuz'a yetiştirmeye çalışıyoruz... Geleceksiniz değil mi?

20 Temmuz... Barış ve Özgürlük Bayramı.

Şanlı Türk Ordusu'nun 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü.

"Elbette geleceğim... Bakarsınız yine Cemil Bey ile birlikte geliriz" dedim.

Ünal Üstel, "Bekliyoruz" diye konuştu...

Cemil Çiçek:

- Hele o gün gelsin... Bakarız... İnşallah.

***

BAYRAK... VE ATATÜRK

Akşam yemeği... Bellapais Gardens... Otel-restoran... Tarihi bir mekân... Girne manzarası ve Akdeniz ayağınızın altında.

Az ileride Bellapais Manastırı.

Lokanta kalabalık... Boş masa yok. Duvarda fotoğraflar asılı... Atatürk'ün fotoğrafı, elbette. Girişte... Küçük bayraklar... Türk bayrağı... KKTC bayrağı.

Yavru vatan... Yeşil ada... İşte böyle bir yer.

"Şanlı bayraksız ve Atatürk'süz" mekân göremezsiniz.

***

GÜNEY'DE... İSRAİL'E TEPKİ

İsrailliler, Güney Kıbrıs'a yerleşiyor. İsrailli iş insanı Uriel Curtis, Güney Kıbrıs'ta köy satın aldı. Rum medyası tepkili.

Fileleftheros gazetesi yazarı Alekos Mihailidis, İsrail vatandaşlarının ev, işyeri, köy almalarını sert sözlerle eleştiriyor... "Yaşananlar bir işgaldir" diyor.

İşte bu yazıdan birkaç satırbaşı:

Sanki 1700'lerin Kuzey Amerika'sındayız... Sanki bizler Kızılderilileriz... Ağzımızı bile açamıyoruz.

Şehirlerimizin... Köylerimizin... Topraklarımızın satılmasını kabul edemeyiz.

İsrail'in şehir ve köylerimizdeki yatırımları, kolonicilik sınırlarına ulaşmakta, hatta aşmaktadır... Bu şaka değil.

Bir sabah uyanınca... Bu topraklarda yabancı olduğumuzu göreceğiz.

Ormanlarımız, plajlarımız, okullarımız, kiliselerimiz, evlerimiz ve tarlalarımız olmadan yaşayacağımızı göreceğiz.

***

'BATI... DİŞİ, TIRNAĞI SÖKÜLDÜ'

Veda zamanı, ayrılırken Cemil Çiçek dedi ki:

Sayın Başbakan... İç cephe gerçekten çok önemli... İç cephe tahkim edilmeli, sağlam olmalı.

Görüyorsunuz, Batı'nın dişi, tırnağı söküldü... Koşa koşa Türkiye'ye gelecekler... Göreceksiniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar.

***

YARIN... DEVAM

Yavru vatandan anlatacağımız daha çok şey var... Yarın da devam edeceğiz. Unutmadan... Yazdıklarımızla Güney de yakından ilgileniyor.

Yazılarımız Rumca'ya çevriliyor... Güney Kıbrıs Rum Kesimi gazetelerinde yayınlanıyor.

Kıbrıs'taki gazeteci dostumuz Sefa Karahasan takıldı: "Abi... Telif ücreti vermeleri gerekiyor... Dava açalım mı?" Bastık kahkahayı.