TRABZON

Atatürk Müzesi... Atatürk'ün 10-12 Haziran 1937'de konakladığı köşk.

Alt katta... Atatürk'ün vasiyetini... Mal varlığını Hazine'ye bıraktığını yazdığı oda var.

Odanın önünde bir kadın... Öğretmen... Bursalı... Trabzon'a gezmeye gelmiş... Tanışıyoruz.

"Ne olur yazın" diyor:

- CHP'li eski-yeni yöneticiler ne olur birbirlerine ağır sözler söylemesinler... Yarın birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklar?

***



Kavga... Nereye kadar?



Zafer Aygün... Valiliğin karşısında işyeri var... Telefoncu.

Barış Memiş... Trabzonspor'un eski futbolcusu. Bayramlaşıyoruz... Ve sohbet... Söz CHP'den açılıyor.

Zafer Aygün: Kol kırılır, yen içinde kalır... Ama CHP'de böyle bir şey yok... Çıkar her şeyin üstünde... CHP'nin bir kesimi mutlu, bayram yapıyor... Bir kesimi de için için ağlıyor... Çok yazık.

Barış Memiş:

Birbirleriyle bayramlaşmıyorlar... Telefona çıkmıyorlar... Ayıptır.

Rakiplerine koz veriyorlar... Hep kavga, hep kavga... Nereye kadar?

***



Terme

Soğancı Park Dinlenme Tesisleri... Biraz çay... Biraz sohbet.

Elbette kamuoyu yoklamasına devam.

Bana fındıklı kahve ikram eden... Ayrılırken de bir paket fındıklı kahve veren Termeli dedi ki:

CHP'den ayrılıp parti kuran yanlış yapar.

Parti döner dolaşır yine Özgür Özel'e gelir.

Bütün bu çekişmelerden CHP ağır yaralanır.

Elbette sonunda toparlanır... Ama uzun zaman alır.

***



Piknik Ahmet

Uzun Sokak... Trabzon'un nabzının attığı yerlerden... Şehrin merkezi.

Piknik Ahmet... Kime sorsanız tanır.

Kalyoncu Kebap... Ahmet Özer.

Grup olarak gittik.

Sordum;



- Piknik Ahmet... CHP'de neler oluyor? Müşteriler ne diyorlar?

Ahmet, anlatmaya başlıyor:

CHP'liler, Reis'in ekmeğine yağ sürmek için yarış halindeler.

Ağır konuşuyorlar... Hiç hoş değil.

Birbirleriyle kavga etmeyi çok seviyorlar.

***



Hırs... Çok yanlış

Nazmi Öztürk... Of ilçesinden... İşi Trabzon'da.

Eski milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun (Doğruyol Partisi) yeğeni. CHP'yi sordum... Şu yanıtı verdi:

Hırs yapıyorlar... Çok yanlış.

Zaman her şeyin ilacı... Sonunda doğru yolu bulurlar.

Ama zaman kaybederler.

Oturup uzlaşmadan, partiyi düzeltmeleri zor.

***



Gözlem

Atatürk Köşkü... Müze... Kalabalık.

Osmanlı Kültür Evi... Kanuni Sultan Süleyman'ın Trabzon'da doğup, büyüdüğü ev... Bitişiği kahve... Kalabalık.

Ziyaretçilerin çoğu, bayram için Karadeniz'e gelenler.

Her partiden kadın, erkek.

Siyaset dilinden rahatsızlar. Erken seçim... Konuşanı görmedik.

CHP'lilerin çoğu... Özgür Özel yanlısı.

Sorun... Elbette dinledim... Özellikle emeklilerden.

***



Forma

Murat Zorluoğlu... Diyarbakır Valisi.

Trabzon'da, Büyükşehir Belediye Başkanı iken, bana Trabzonspor forması hediye etmişti.

Arkasında adım yazılı.

Parkta, lokantada, çarşıda, sokakta... Trabzonspor forması ile dolaşmak... Ayrıcalık.

Çok kişiyle fotoğraf çektirdik.

Fotoğraf bahane, sohbet şahane.

***



Alkışlıyoruz

Gazze'ye destek... İsrail'e tepki...

Somali'ye yardım.

Yetimler için el ele.

Karadeniz... Bu konuda çok duyarlı.

O kadar çok destek çadırı gördük ki.

***



Çorum... Yemek molası

Dostlarla bayram gezisi... Otobüsle... Ailece.

Cemil Çiçek... Saffet Arıkan Bedük... Yaşar Öncan... Zeki Karabayır... Fevzi Çimşit... Adnan Özkaymak... Mevlüt Kahraman... Mahmut Yiğit... Süleyman Uyar... Kadir Çakır... Muzaffer Aksu... Prof. Dr. Önder Kayıgil.

Çorum... Yemek molası... Big Chefs... Kalabalık... Bayram trafiği.

Yan masalarda oturanlara selam... İyi bayramlar... Ayaküstü konuşmalar.

Biri... "Yeni parti kurulmaz... Ama parti yara aldı" diyor.

Diğeri... "Zor anlaşırlar... Hani bir söz var... Birinde evlat acısı, ötekinde kuyruk acısı."

***



Bayrak... Ve Atatürk

Fotoğraf çekiyoruz... Yüzlerce.

Cami... Minare... Yanında bayrak direği... Şanlı bayrak.

Bir ev... Duvarda Atatürk. Hayır, poster değil... İnşaat sırasında yapılmış.

Atatürk'ün adı... Büstü... Heykeli... Samsun... Çarşamba... Ünye... Fatsa... Ordu... Giresun... Her yerde.

***



Çıkmaz sokak

Ahmet Turan... Şehir plancısı.

Murat Karayalçın'ın genel başkan olduğu dönemde siyaset yapmış.

Sokakta sohbet... Dedi ki:

Kemal Kılıçdaroğlu, yanlış yapmış olabilir... Ama yine de Özgür Özel ile oturup konuşmalılar.

Görünen şu: CHP çıkmaz sokakta.

Beni bu kadar milletvekili destekliyor... Senin arkanda şu kadar milletvekili var... Böyle siyaset olur mu?

Kavga etmeyi artık bıraksınlar.

***



Dila Börek

Şehir merkezinde... Böreğin, tatlının her türlüsü var.

Meyve suyu... Müşteri kuyrukta.

Mustafa Çimşit... Çarşının kıdemlisi.

Siyaset... CHP... Kamuoyu... Sohbet. Mustafa Çimşit dedi ki:

Millet, CHP'ye acayip tepkili.

En çok tepki, kendi taraftarlarından.

CHP, 'demokrasi' diyor ama, kendi içinde demokrasiyi işletmiyor.

2-3 günde bir parti önünde toplanıyorlar... Çok öfkeliler.

Sonunda sular durulacak ama CHP çok yıpranacak.

***



Fevzi Hoca

Marka olmak kolay değil... Fevzi Çimşit... O bir marka.

Balığın... Ve tavlanın profesörü.

Onunla birlikte olunca, Karadeniz'de her yere ve herkese ulaşmak kolaylaştı.

Teşekkürler Hocam.