Nihavent şarkı... Müzeyyen Senar söylerdi... "Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben hâlime."

Sokaktaki CHP'liler... Anadan, babadan CHP'liler... Siyasetten ve partiden hiçbir beklentisi olmayan CHP'liler... Yerel seçimde, milletvekili seçiminde oyunun rengini hiç değiştirmeyen CHP'liler... Ağlıyorlar...

Gönülden bağlı oldukları CHP'nin haline.

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'Hâlimiz... İçler acısı'

Neşet Tarhan... Hayatı CHP... Hayatı altı ok... Üniversitede 68 kuşağındaydı.

Gençlik heyecanı... "Dünyayı değiştireceğiz" diyordu.

Dün konuşurken, "Bırakın dünyayı, partimizi bile değiştiremedik" dedi:

- Liyakat bitti... Önseçim yok... Partimin durumu içler acısı... Üzülüyorum... Kimseye bir şey diyemiyorum.

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Mezitli destanı

Onlar... Aile boyu CHP'li... Ağabeyi Nedim Tarhan, 1977'de, 30 yaşında milletvekili seçilmişti... Adana'dan.

Neşet Tarhan, hayatı belediyecilikte geçti.

Dile kolay 24 yıl... Mersin Büyükşehir'de ve metropol ilçe Yenişehir'de... Başkan yardımcılığı yaptı.

Sonra... Mersin'in bitişiğindeki Mezitli'ye Belediye Başkanı seçildi... İki dönem üst üste başkanlık yaptı... 2014-2024.

Halk ondan memnundu.

2024 yerel seçimlerinde yine aday olması bekleniyordu.

Ama sürpriiiiiiz!..

Genel merkez onu aday yapmadı.

Yerine... Ahmet Serkan Tuncer aday gösterildi... Ve seçildi.

12 Haziran Cuma... CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı:

"Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer... Tedbirli olarak ve kesin çıkarma talebiyle... Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi."

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Neşet Tarhan'ın suçu ne?

Belediye başkanı seçilince bir karar almıştı... Ve açıklamıştı:

- Bu koltukta oturduğum sürece eşimden başka hiç kimseyle dışarıya yemek yemeye gitmeyeceğim... Kimse kusura bakmasın... Kimse beni yemeğe davet etmesin.

Çalıştı... Hizmet etti.

Yemedi... Yedirmedi.

Sahi... Neşet Tarhan'ın suçu, kusuru, günahı neydi de... Halkın istemesine rağmen... Sokakta karşılığı olmasına rağmen... Aday gösterilmedi... Neden?

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Bu yaz böyle geçecek

Bugün... Günlerden salı.

Salı demek... CHP'nin Meclis Grubu toplantısı demek.

Toplantı yapılacak mı? Grubu kim toplayacak?

Grup kürsüsünde kim konuşacak?

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Grup Başkanı Özgür Özel mi?

Ankara'da bu soruların cevabı aranırken Grup Başkanvekili Murat Emir bugün toplantının yapılmayacağını açıkladı. Ne zaman yapılacağı da meçhul.

Anlaşıldı... Bu yaz böyle geçecek... CHP'yi konuşarak.

***



Örnek... O kadar çok ki

Mezitli... Mersin'in arka bahçesi sayılır... 11 kilometre.

Nüfusu 250 bine dayandı.

Çok göç aldı... Güneydoğu'dan.

Sonra... Sığınmacılar geldi... Suriye'den... Neşet Tarhan... 10 yıl boyunca kırıp dökmeden, kimseyle kavga etmeden, kapısına geleni geri çevirmeden görev yaptı.

2024'te... "Aday gösterilmedim" diye küsmedi.

CHP Genel Merkezi, hangi akla hizmet, onu sahanın dışına attı?

Aslında... Mezitli sadece bir örnek... Benzeri o kadar çok ki.

***



Teşekkürler Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı kutluyoruz.

Alkışlıyoruz.

Kanatlı/beyaz et sektörüne sarı kart gösterdiği için.

Biliyoruz... Görüyoruz... Bakan Bolat'a öfkelenen, tepki gösteren çok.

Anlaşılıyor ki... Ticaret Bakanı tam da doğru yere parmak basmış... Canı yanan bağırıyor.

***



Sektör

Kovid 19 fırsatçıları. Deprem fırsatçıları. Ramazan fırsatçıları. Bayram fırsatçıları. Anneler Günü fırsatçıları... Babalar Günü fırsatçıları... Sevgililer Günü fırsatçıları.

Fırsatçılık, günümüzde güçlü bir sektör oldu. Eeee... Sektör güçlü olunca... Savunanı da olacaktır. Oluyor... Görüyorsunuz.

***



Serbest piyasa(!)

Fırsatçıların... Sırtı kalın.

Ve onları aslanlar gibi savunanların sesleri güçlü.

"Serbest piyasa ekonomisi" diye sesini yükselt... Taraftar toplarsın.

Evet... Serbest piyasa ekonomisi başımızın üstünde... Ama bunu millete kazık atma ekonomisi haline getirenlere seyirci mi kalacağız?

***



Felsefe... 'Altta kalanın canı çıksın'

Pandemi sürecinde yazdım... Daha sonra yazdım... Defalarca yazdım.

Örnekler verdim... Fiyat etiketlerinin fotoğraflarını yayımladım.

3 Temmuz 2017... Yazımın başlığı, "Resimli etiketli bir kazık hikâyesi" idi.

7 Eylül 2020... Ankara- Gimat'ta 19.90'a satılan ürün, zincir markette 39.90'a satılıyordu... Yazdım.

21 Haziran 2021... Yazıma, "Biri bizi kazıklıyor" başlığını koydum.

22 Eylül 2021... Başlık:

"Fahiş fiyat vakası." Yazdım, yazdım, yazdım.

Ne bir tüketici derneğinden ses çıktı, ne Ticaret Bakanlığı'ndan...

Ne de anlı şanlı işveren kuruluşlarından... STK'lardan.

Allah, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan razı olsun.

Garibin, dar gelirlinin, milyonların hakkını koruyor.

Yukarıların rahatsızlığına direniyor. Kolay iş değil elbette.

Zira... Yukarıda, "Altta kalanın canı çıksın" felsefesi kurumsallaşmış.

***



Kral çıplak

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Kral çıplak" dedi.

Anlı şanlı isimlere kafa tuttu.

Kendisine kızan çok... Eleştiren çok.

Varsın olsun.

Üst kattakiler... Fırsatçılar... Ateş püskürüyorlar ama...

Alt kattakiler... Milli gelir pastasından minicik bir dilim almakta zorlananlar... Emekliler... Memnun mu memnun.

İnanmayan bir zahmet sokağa çıkıversin.