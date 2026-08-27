Orhan Baba'nın (Gencebay) söylediği gibi:

Dünya dönüyor, dönecek,

Bitecek acılar, bu günler geçecek,

Sen ne dersen de.

Van'ın Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Tuşba Fotoğrafçılık'ın sahibi Erdoğan Sönmez dedi ki:

"Terörsüz Türkiye bir ilaç... Bir devlet, millet projesi... Türk, Kürt herkes süreçten memnun... Karşı çıkanları anlamıyorum... Ne yani, terör devam mı etsin? Annelerin gözyaşı dinmesin mi?"

***



Türkiye hepimizin

Kardeşler... Vanlılar... Van'da buluşmuşlar.

Mehmet Şerif Degeralp... İstanbul'da yaşıyor... Eşi Vanlı.

Ali Degeralp... Sivas'ta yaşıyor... "Eşim aşırı sağcı" diyor.

Burhan Degeralp... İşi İstanbul'da... Ailesi Kürt, Van'da.

Sohbet diyoruz... Anlatıyorlar:

Türk, Kürt... Kardeşiz...Birbirimize saygılıyız... Önce edep.

1990... Annemler telefon etti... Polis çevirmiş... Kürtçe konuştukları için... Hakaret görmüşler.

Çocukluk arkadaşlarımız var... Asker arkadaşlarımız var...Kürt, Türk.

Ailemiz büyük... Konyalı damadımız da var, Adanalı gelinimiz de.

Kaynaştık... Aynı şanlı bayrağın altındayız... Dış güçlerTürkiye'yi karıştırmak istiyorlar...Türkiye hepimizin.

***



Artık yeter

Yaşar Kırmızıkaya... Dükkânında 10 bin tespih var... Emekli... 23 bin 500 lira maaş alıyor... "Buna da şükür" diyor:

Ahlatlıyım... Annem de Türk,babam da.

Gelinim Kürt... Damadım Kürt.

İki torunum var, ikisi de ruhum...Gözümün bebeğine değişmem...Söyleyin bana, torunlarım Türk mü,Kürt mü?

Kürt gelinim başımın tacı... Torunumun annesi... Var mı daha ötesi.

Türk, Kürt... Kardeşiz... Camimiz aynı, mezarlığımız aynı... Bizi birbirimize düşürenler, bizim kılığımıza giripde bizden olmayanlar... Yahudiler...Ermeniler... Ama artık yeter.

***



Özalp

Adını... Kurtuluş Savaşı sonrası bölgeyi Ermeni çetelerinden ve Rus işgalinden kurtaran Van Tümen Komutanı Kazım Paşa'nın soyadından alan ilçe.

Nüfusu 54 bin... Kürt ağırlıklı.

Van'a 60, İran sınırına 40 kilometre.

Van-İran karayolu ve demiryolu üzerinde.

Bazı köylerinde Trabzonlular var... Yıllar önce gelmişler... Nereye baksanız bordo-mavi.

Tarım... Buğday... Arpa...

Hayvancılık... Herkes işinde gücünde.

Taş ustalığı onların işi...

Sahillerde... Bodrum başta... Özalpli çok.

Kahveye giriyoruz...

Sohbet... Terörsüz Türkiye.

Yaşlı... Sakallı bir amca... Diyor ki:

- İki taraf da yoruldu... Bizi birbirimize düşürenlerin ve kavgayı körükleyenlerin, öteki dünyada ellerimiz yakalarında olacak.

***



'Bi zahmet'

Erdoğan Sönmez, Rize Çamlıhemşinli.

Ailesi Van'a yerleştiğinde, henüz 7 yaşında imiş.

Dedesi Nuri Usta, Van'ın ilk postacısı... 1945.

Erdoğan... Önce pastacılık yapmış...

Şimdi fotoğrafçı.

"Barış... İlle de barış... Yurtta barış, dünyada barış" diyerek söze başladı:

Birkaç yıldır ortam çok iyi... Aman nazar değmesin... Böyle devam etsin.

Huzur ortamı oluştu... İşyerimi saat 21.00'de kapatıyorum.

Lokanta... Kafe... Gece saat 24.00'e kadar açık... Bazıları daha sonra da açık.

Terörsüz Türkiye'yi eleştirenler, bi zahmet gelsinler... Buraları görsünler... Bizleri dinlesinler... Oturdukları yerden fikir yürütmesinler.

***



Terörsüz Türkiye duası

Milletvekili seçimleri... 14 Mayıs 2023... Van:

Yeşil Sol Parti... Yüzde 52.92.

AK Parti... 26.15.

CHP... 8.73.

MHP... 5.12.

Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur... 28 Mayıs 2023.

Kemal Kılıçdaroğlu... 62.26.

Recep Tayyip Erdoğan... 35.61.

Etnik yapı... Kürt ağırlıklı... Açık ara.

Van merkezdeyim... İran Çarşısı'nda... Yaşar Kırmızıkaya... Tespih satıyor... Dedi ki:

- Vatanım var... Bayrağım var... Akşam rahat yatıyorum... Terörsüz Türkiye konusunda emeği geçenlere sabah akşam dua ediyorum.

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Barış gibisi var mı?

Hikmet Sağlam... Sağlam Cam... Rahmetli babasının 1938'de açtığı işyerinde, 7 yaşında çalışmaya başlamış... Devam ediyor... Cam... Çerçeve.

"Aslen Siirtliyiz... Arap kökenliyiz" diyor.

İşyerinde yardımcısı var... Ömer Işık... Kürt.

Bir yandan çalışıyor, bir yandan konuşuyor:

Kızım, Kürt Giravi aşiretine gelin gitti.

Diğer kızım Türk ile evlendi... Damadım, Perihanoğlu ailesinden.

Kızkardeşimi Hakkâri'yegelin verdik.

Eşim ise İranlı... Azeri Türk.

Terörsüz Türkiye sürecibizi kaynaştırdı... Barış gibisivar mı? Bizi birbirimize düşürenler yabancılar... Artık yeter...Oyun bitti.

***



Öneri-yorum

İstanbul ile Van'ın arası uzun mesafe... 1600 kilometre.

Siyasetçiler... Siyasete ilgi duyanlar... Terörsüz Türkiye projesini destekleyenler... Eleştirenler... Anket firmaları... Televizyonlarda program yapan arkadaşlar... Acaba diyoruz:

Van'a gelseler.

Diyarbakır da olur... Batman...

Hakkâri... Şırnak da.

Halkın arasına girseler... Sokaktaki insanı dinleseler.

Televizyonlar... Canlı yayın yapsalar.

Ama... Siyasetçilerden rica... Yanlarında şakşakçılar... Troller... Fanatik taraftarlar olmadan... Çakarlı araçsız... Korumasız olarak.

Kimse korkmasın... Buraları, huzurlu bahçe.