AK Parti kesintisiz iktidarının yirmi yılını tamamladı. Kurulduktan bir yıl sonra tek başına 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin bu başarısının çok partili hayatımızda eşi ve benzeri yok. Bu başarının arkasında çok şey var. Liderlik, seçmen ile bağını hiç koparmadan kendini yenileyebilme kapasitesi, hizmet/ eser siyaseti, vesayetle mücadele ve reformlar, dış politikanın dönüştürücü fonksiyonunun etkili kullanımı, kriz yönetme becerisi, iç ve dış siyasi konjonktürü iyi okuyarak adapte olabilme yeteneği ilk akla gelenler. AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinamizmi, stratejik öngörüleri, pragmatizmi, mücadele azmi ve halka ulaşabilmesi ile sürekli olarak rakiplerinden ayrışıyor.

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Geçtiğimiz birkaç günde Erdoğan'ınvizyonunu açıklayarak ülkemizi geleceğe taşımadaki iddiasını muhalefetten önce kamuoyu ile paylaştığını, ilk yerli-milli otomobil Togg fabrikasının açılışını yaptığını ve Putin'i arayarak bir gün içerisinde tahıl koridorunun yeniden çalışmaya başlamasını sağlayarak dünya başkentlerini rahatlattığını hatırlatmak bile neyi kastettiğimi anlatıyor.Ancak bu istisnaibaşarısının arkasındaaynı zamanda muhafazakârkesimlerin onlu yıllara saribirikimlerinin ve beklentilerininbir hasılasının da olduğuaşikâr.AK Parti birkaç kez iktidardan devrilme riski ile yüzleşti. 2007 e-muhtıra, 2008 kapatma davası Gezi olayları ve 17-25 Aralık yargı darbe girişimi (2013) ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi gibi. Bu krizlerden sandıktan destek alarak ve siyaseti dönüştürerek çıkabildi. Sivil siyaseti ülkenin kaderini etkileyecek kararları alabilen noktaya taşıdı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçebilmek bunun sadece tek bir örneği. 2023 seçimlerini kritik hale getiren şey, işte sivil siyasete kazandırılan bu belirleyiciliktir.

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Türkiye'yi kimlik açılımlarından savunma sanayiine kadar birçok alanda dönüşüme taşıyan AK Parti'nin geçtiğimiz iki on yıl boyunca tartışmanın odağında kalması ise gayet anlaşılabilir bir durum. Zira bu yirmi yılda 2001'de AK Parti'nin kuruluş toplantısında Erdoğan'ın yaptığıöngörüsünü ispatlayan çok sayıda dönüşüm yaşandı, kritik hamleler yapıldı. 1990'lı yıllarda her genel seçimde hükümetin değişmesine alışık kimi çevrelerin bukendilerince bunalmaları da anlaşılabilir. Ancak büyük bir öfke biriktirmek çözüm değil. AK Parti'nin başarısını birtakım olağanüstü uygulamalara bağlamak da yanıltıcı. Birkaç ay öncesine kadardiyenlerin şimditeyakkuzuna geçmesi basit bir gerçekliğin sonucu. AK Parti ve lideri Erdoğan, krizleri aşma ve kendini yenileyebilme kapasitesine sahip.vizyonu ile kapsayıcı bir dile yeniden ağırlık verilmesi buna son bir örnek.

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2023 seçimlerine giderken AK Parti için bazı öneriler...Muhalefetin dağınıklığının geçici olabileceğini hesap ederek AK Parti yirmi yıllık iktidarın yıpratıcılığından ve yükünden kurtulmayı bilmek durumunda.Dış politika ve güvenlik konularında gösterdiği başarıyı içeride kapsayıcı politikalar üreterek devam ettirmeli.Son Alevi açılımı ve sosyal konut örneklerinde olduğu gibi Kürtlere, gençlere, küskün muhafazakârlara ve diğer kararsız seçmene ulaşacak pozitif politika ve söylemleri öne çıkarmalı.Hayat pahalılığı ile mücadelede gelir dağılımında adaleti gündemin ön sırasına çekmeli.Her seçimde yeni aktörler kazanma çabasını korumalı.Reform ile mücadeleyi sentezleyen bir parti olarak 21. yüzyılın krizlerine karşı en hazırlıklı aktör olduğunu göstermeli.iddiasında ısrarcı olmalı.vizyon belgesinin son (çağrı) kısmındaki bütünleştirici önerilere daha sık vurgu yapmalı.Bu hedefler için de mümkün olan en geniş şekilde ülkemizin beşeri sermayesini harekete geçirmeli.