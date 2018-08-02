Taksicıye emeklilik fırsatı

Taksi ve dolmuş şoförleri eksik primlerini tamamlayarak emekli olma imkânına kavuşuyor. Üstelik 25 günlük prim yatırıp 30 gün kazanıyorlar. Sözleşmeler ödemeleri belirliyor

Taksi ve dolmuş şoförleri yaşadıkları onca zorluğun yanı sıra sosyal güvenlikten de yoksunlar. Ancak yapılan yeni düzenlemeler onlara emeklilik yolunu açtı. Çalışma hayatı bakımından plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda. Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförlerin diğer çalışanlara göre istisnası ise bazı durumlarda daha az çalışmaları oluyor. Ancak artık bu günleri tamamlama imkânları var.



10 GÜNE DİKKAT!

Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Ancak ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkânı sağlandı. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun'un hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor.



NELER KAZANILIYOR?

Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan 'Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi'ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatifine onaylatarak, araç sahibiyle imzaladıkları kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte SGK'ya başvurabiliyor. Farklı araçlarda çalışanların her araç için ayrı sözleşme yapması gerekiyor. Bu sigortalılara, şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak. Kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklar.



NASIL HESAPLANIYOR?

2018 için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 25 katı üzerinden hesaplanıyor. Yani 25 günlük ödenen prim 30 gün olarak kabul ediliyor. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecek. Bu yıl ise 25 günden kabul ediliyor.



ŞARTLARI NELER?

1) Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,

2) İsteğe bağlı sigortalı olmama,

3) Banka sandıklarına tabi çalışmama,

4) Emekli olarak aylık almama,

5) 18 yaşını doldurmuş olma...



KAÇ LİRA ÖDENECEK?

2018 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 2.029.50 TL x yüzde 32.5 x 25 / 30= 549.66 TL. Bu kapsamdaki sigortalıların yüzde 3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı, 2.029,50 TL x yüzde 35.5 x 25 / 30= 600.39 TL olacak.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



01.10.1994 Bağ- Kur girişliyim. 02.02.1965 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Hüseyin YAĞAN

9 bin gün prim ve 55 yaş şartıyla emekli olursunuz. Prim dolduysa 02.02.2020'de olursunuz.



1970 doğumluyum. 5.10.1989'da sigortalı oldum. 6 bin günü geçtim. Ne zaman emekli olurum? Yusuf KARACA

25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yılınız ve priminiz tamam. Yaşınızın dolacağı 2021'de doğum gününüzde emekli olursunuz.



10.03.1995'te sigortalı oldum. 4500 gün prim ödedim. Emeklilik şartlarım nedir? Meltem KUYU

20 yıl, 51 yaş ve 5750 gün prim şartlarınız var. Yılınız dolmuş. Yaşınızı yazmamışsınız. Priminiz eksik. Eğer sigortadan sonra doğumlarınız varsa borçlanıp tamamlayabilirsiniz. Yaşınız dolmuşsa emekli olursunuz.