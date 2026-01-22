Emekliye taban maaş rehberi

Yaklaşık 4 milyon emekli için taban maaş 20 bin liraya çıktı. Maaşı bu rakamın altında olan tüm emeklilerin hesaplarına 20 bin lira yatırılacak. Peki uygulama nasıl olacak? Dul ve yetimler nasıl alacak? Memur emeklileri nasıl fark alacak?

Milyonlarca emekli 2026 yılının ilk artışını aldı ve yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri ayın 26'sına kadar, Bağkur emeklileri ise ayın 28'ine kadar yeni maaşlarını alacaklar. Bu arada taban maaş da 20 bin lira olarak belirlendi ve yasal düzenleme hazırlandı. Peki, bu 20 bin lira kimler için geçerli? Nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Taban maaş nedir?

Emekliler için bir süredir en düşük aylık uygulaması yürürlükte. Her yıl ocak ve temmuz aylarında bir rakam belirleniyor ve bu rakamın altında ödeme yapılmıyor. Aylığı düşük olanlara hazine desteği sağlanıyor.

Taban maaştan kimler yararlanıyor?

Taban maaş uygulaması SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli. Aynı zamanda vefat eden emeklilerin eş ve çocukları da taban maaş uygulamasından yararlanıyor.

Taban maaş nasıl uygulanıyor?

Emeklilerin ödedikleri primlerden oluşan net maaşları bulunuyor. Bu net maaşa önce oransal enflasyon artışı yapılıyor. Bu artışa ayrıca ek ödeme de ekleniyor. Çıkan rakam eğer belirlenen taban maaşın altında ise kalan kısım Hazine tarafından ödenerek tamamlanıyor. Bu yılın ilk altı ayında bütün maaşlar 20 bin liraya tamamlanacak.

ÖRNEK TABAN MAAŞ HESABI

- Kök (net) maaş: 13.000 TL

- Ocak zamlı maaş: 14.585 TL

- Ek ödeme: 584 TL

- Toplam aylık: 15.169 TL

- Hazine desteği: 4.831 TL

- Bankaya yatacak rakam: 20.000TL

Net maaşı öğrenmek mümkün mü?

E-Devlet sistemi üzerinden emekliler kök maaşlarını ve ek ödemelerini kolayca görebilirler. Emekli aylık bilgisi ve emekli ödeme bilgisi bölümlerinde net maaş, ek ödeme ve eğer varsa hazine desteğini görmek mümkün olabiliyor.

Bu ay taban maaş ödemesi yapılacak mı?

Emekliler maaşlarını almaya başladılar. Ancak 20 bin liraya çıkartılan taban maaş ile ilgili düzenleme maaş ödemelerine yetişmedi. O yüzden maaş alan emeklilere şu anda aralık ayındaki taban maaş olan 16.881 TL ödeniyor. Kalan 3.119 TL'lik farklar bu ay içinde ilave olarak hesaplara yatırılacak. Bundan sonraki 6 ayda da 20 bin lira ödenmeye devam edecek.

TABAN EMEKLİ AYLIĞI

- 16.881 TL · 20.000 TL

- Artış: +3.119 TL

Dul ve yetim maaşları artırıldı mı?

Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarının aldıkları ölüm maaşları ocak ve temmuz aylarında aynı oranda artırılıyor. Bu yılın ilk 6 ayı için aylıklar vefat eden sigortalı SSK ve Bağ-Kur kapsamında ise yüzde 12.19 oranında, emekli sandığı mensubu ise yüzde 18.6 oranında artırılarak ödenecek.

Taban maaş dul yetim maaşlarına da uygulanıyor mu?

Taban maaş uygulaması dul ve yetim maaşları için de geçerli oluyor. Burada aylık ödenmesinde uygulanan hisse oranları baz alınıyor. Hangi oranda ölüm aylığı alınıyorsa taban maaş da o oranda belirleniyor. Belirlenen rakamın altında kalan dul yetim maaşları hazine desteği ile o rakama tamamlanıyor.

ÖLÜM AYLIKLARINDA TABAN RAKAMLAR

- %75: 12.660 TL · 15.000 TL (+2.339 TL)

- %50: 8.440 TL · 10.000 TL (+1.559 TL)

- %25: 4.220 TL · 5.000 TL (+779 TL)

MEMUR EMEKLİLERİNE FARK YATACAK



Memur emeklilerinde durum nasıl?

Memur emeklileri maaşlarını ayın başında aldıkları için zam oranı yansıtılamadı. Onların yüzde 18.60 oranından oluşan zam farkları bu ay içinde belirlenecek bir takvim çerçevesinde yatırılacak. Daha sonraki aylarda aynı rakamlar temmuza kadar yatırılacak.

Üç ayda bir aylık alan memur emeklisinde durum ne?

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

Memur emeklisinde taban maaş var mı?

Memur emeklilerinin taban maaşı 20 bin liranın üzerinde olduğu için bir Hazine desteği bulunmuyor. Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi. Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak