İşsize 10 ay maaş

İŞKUR, mesleki eğitim hizmetlerinin yanında işsizleri ödenek ile de destekliyor. Ödenekler 10 ayı buluyor ve 2026 ile birlikte rakamlar değişti. Yılbaşı itibarıyla yeni hesaplar yapılıyor. İşte işsizlik maaşı almanın yolları ve hesap detayları...

Türkiye istihdam sayısı bakımından Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ediyor. 32 milyonu geçen istihdam rakamı ile işsizlik oranı da tek hanede bulunuyor. İşsizliğin önlenmesinde önemli görevler üstlenen İŞKUR aracılığı ile işsizlere her ay maaş da veriliyor. İşsizlik maaşının hesapları da Ocak ayı ile birlikte değişti. İşte ay ay işsizlik maaşı hesabı ve bu ödeneği almanın şartları...



Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Sigortalı olarak çalışanlar belli şartlarda işsiz kaldıklarında İŞKUR aracılığı ile her ay brüt maaşlarına göre hesaplanan işsizlik maaşı alabiliyor.



İşsizlik maaşı almanın şartları nedir?

İşsizlik maaşı almak için sigortalının kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması gerekiyor. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı aranıyor. Ayrıca hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı aranıyor.



Her işten ayrılan alabilir mi?

İstifa eden, emeklilik, askerlik ya da evlilik sebebiyle ayrılan çalışanlar işsizlik maaşı alamıyor.







İşsizlik maaşı almak için başvuru şart mı?

Şartları taşıyan sigortalının işten çıkartıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.



30 gün içinde başvurulmaz ise hak kaybolur mu?

Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. Örneğin 2 ay sonra başvuran birisi 10 ay yerine 8 ay maaş alabiliyor.



Maaş ödemesi nasıl yapılıyor?

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılıyor. Sigortalı işsizler, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabiliyor. Ayrıca banka hesaplarına da yatırılıyor.



Maaş hesabı nasıl yapılıyor?

İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aydaki ortalama brüt kazancının % 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamıyor.



2026 yılı için hesap nasıl yapılıyor?

Bu yıl için belirlenen asgari ücrete göre en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı miktarları şöyle hesaplanıyor. 4 Brüt asgari ücret: 33.030 TL 4 En düşük işsizlik maaşı : 12.212 TL 4 En yüksek işsizlik maaşı: 26.424 TL







Ücreti çok olanın işsizlik maaşı artıyor mu?

İşsizlik maaşı son 4 ayda (120 gün) alınan brüt ücretin ortalamasının yüzde 40'ı oluyor. Ama her maaşın yüzde 40'ını işsizlik maaşı olarak almak da mümkün değil. Burada sınır o yılki asgari ücretin yüzde 80'i olarak belirleniyor. Maaş ne kadar yüksek olursa olsun bu yıl en fazla 26.424 TL alınabiliyor.



İşsizlik maaşının süresi nasıl belirleniyor?

Maaş alma süresini son 3 yıldaki primler belirliyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün (6 ay), 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay), 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay) süreyle ödeme yapılıyor.



SAĞLIK PRİMLERİ YATIRILIYOR



İşsizlik maaşı alanlar hangi haklardan yararlanıyor?

-İşsizlik Ödeneği

-Genel Sağlık Sigortası Primleri

-Yeni bir iş bulma

-Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi



İşsizlik ödeneği ne zaman kesilir?

İşsizlik ödeneği almakta iken, İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin, işsizlik ödeneği alırken kayıt dışı çalışanların, emekli olanların ya da bir işe başlayanların işsizlik ödenekleri kesiliyor.







BU YIL İŞSİZ KALANLARA MAAŞ HESABI



Bu yıl işsiz kalan herkes yeni rakamları alabilecek mi?

İşsizlik maaşı son 4 aydaki brüt ücretlere göre belirlendiği için aylara göre hesap değişiyor. İşte ay ay işsizlik maaşı hesabı...



31 ARALIK 2025'DE İŞSİZ KALAN



Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL

En düşük işsizlik maaşı: 10.402,20 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 20.804,40 TL



OCAK 20026'DA İŞSİZ KALAN



Brüt asgari ücret: 33.030 TL

Son 4 ay ortalama Asg. Ücrt: 27.761,63 TL

En düşük işsizlik maaşı: 11.104,65 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 22.209,30 TL



ŞUBAT 2026'DA İŞSİZ KALAN



Brüt asgari ücret: 33.030 TL

Son 4 ay ortalama Asg. Ücrt: 29.517,75 TL

En düşük işsizlik maaşı: 11.807,10 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 23.614,20 TL



MART AYINDA İŞSİZ KALAN



Brüt asgari ücret: 33.030 TL

Son 4 ay ortalama Asg. Ücrt: 31.273,88 TL

En düşük işsizlik maaşı: 12.509,55 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 25.19,10 TL



NİSAN AYINDA İŞSİZ KALAN



Brüt asgari ücret: 33.030 TL

Son 4 ay ortalama Asg. Ücrt: 33.030 TL

En düşük işsizlik maaşı: 13.212 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 26.424 TL