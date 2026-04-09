Emekliye 50 bin TL promosyon

Bankalar rekabeti artırdı, emeklilere ödenen promosyon tutarı 50 bin liraya ulaştı. Faizsiz kredilerle promosyon faydası 100 bin TL’yi buluyor. Nisan 2023’de emekli olan 2 milyon EYT’li de sözleşmesini yenileyecek

Milyonlarca emekli, dul ve yetimlerin banka promosyonları için kampanyalar tüm hızıyla sürüyor. Merakla beklenen nisan kampanyaları belli oldu. Buna göre promosyonda rakam 50 bin liraya kadar ulaştı. Faizsiz kredi imkânlarıyla elde edilecek para 100 bin TL'yi bulacak. EYT'liler için de süre bu ay doluyor. İşte detaylar...

Hangi emekliler promosyon alıyor?

Emekli maaşı bağlanan, dul yetim maaşı alan herkes bir banka seçerek promosyona hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

Parayı almanın bir şartı var mı?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.

Promosyonda bir sınır var mı?

Evet bankalar maaşlara göre belirlenen miktarlardan daha az ödeme yapamıyor. Üst sınır ise yok. Bankalar istediği kadar artırabilir.

EYT'liler için özel bir durum var mı?

2023 yılında yasa çıktığı için ilk kez emekli olan yaklaşık 2 milyon EYT'li için 3 yıllık süre bu ay doluyor. EYT'lilerin ilk maaşları Nisan 2023 tarihinde bağlanmıştı. Dolayısıyla Nisan 2023'te emekli olup ilk maaşını alan EYT'liler için sözleşme yenileme dönemi de gelmiş oldu.

Promosyon almış ve 3 yılı dolmamış biri ne yapmalı?

Emekliler promosyon alsa da yeni yüksek rakamdan yararlanabilir. Bunun için cayma hakkı kullanılacak. Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkân sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru yapılmasını istiyor. Güncelleme yapılırken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek ödeme yapılıyor.

ÇİFT PROMOSYON DA ALINABİLİR

Başka bankaya geçilebilir mi?

Bunun için öncelikle mevcut bankaya önceki promosyondan kalan sürenin tutarı iade ediliyor. Sonra emekli maaşı taşıma işlemi yapılıyor. Bu e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Ardından da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.

Yeni emekliler de promosyon alabilir mi?

Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.

Çift promosyon alınabilir mi?

Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlar için iki promosyon imkânı var. Ancak bunun için farklı banka seçmek gerekiyor. İki maaşın aynı bankadan alınması halinde tek promosyon veriliyor. Bu durumda promosyonun tutarı maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.

Promosyon dilimleri nasıl belirleniyor? Bankalar 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş için promosyon belirliyor.

Banka seçerken neye dikkat etmeli?

Bankalar yüksek promosyon rakamları açıklıyorlar. Ancak bunun içinde bazı şartlar da bulunuyor. O yüzden banka seçmeden önce rakamdan önce kampanya şartlarını iyi incelemek gerekiyor. Bazı bankalarda bu kampanya şartları nedeniyle 3 yıldan önce ayrılmak zorlaşıyor. Şartları inceleyip ondan sonra sözleşme imzalamak en iyisi.

BANKALAR RAKAMI YÜKSELTTİ



Yeni promosyon kampanyalarında hangi imkânlar var?

Bankalar emekli maaş pastasından yararlanabilmek için değişik kampanyalar düzenliyor. İşte onlardan bazıları:

-Bir banka 50 bin liraya varan nakit ödül ve 50 bin lira faizsiz kredi. Toplam fayda 100 bin lira veriyor.

-Bir diğer banka ise 27 bin lira nakit promosyon. Buna ilaveten banka ürünlerini kullananlara 15 bin lira ek promosyon sunuyor

-Bir başka bankada ise 25 bin lira nakit promosyona ilaveten ürünleri kullananlara 10 bin liraya varan kredi kartı puanı veriliyor.

-Bir başka bankada ise promosyona ilaveten faizsiz kredi ile birlikte toplam fayda 60 bin lirayı buluyor.

-Bazı bankalar promosyona ilaveten fatura talimatı veren emeklilere ek ödül veriyor.