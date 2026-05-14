Anneye en az 41 bin TL ek doğum parası

Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkmasından sonra annelere yeni bir müjde daha geldi. 16 hafta izin kullanan annelere ek 8 haftalık izin verilecek ve ek ödeme yapılacak. Ödenecek ilave ücret en az 41.104 TL olacak ve toplam ödeme en az 123.312 TL’ye ulaşacak. Maaş arttıkça ödeme artacak

Milyonlarca anneyi ilgilendiren doğum izniyle ilgili yasanın ardından genelgeler de peş peşe geldi. 16 haftadan 24 haftaya çıkan doğum izninde anneler için ek izin ve ödeme yapılacak. Yasanın ardından hem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hem de SGK genelge ile yasanın uygulanmasıyla ilgili detayları açıkladı. Böylece hem kamuda hem de özel sektörde uygulamalar netleşti.

Doğum izni kaç hafta oldu?

Daha önce doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanan analık izni yeni yasayla 24 haftaya çıktı. Anneler doğumdan önce yine 8 hafta izin kullanacak. Doğumdan sonraki dönem ise 16 hafta olarak değişmiş oldu.

Bu izni hangi çalışanlar kullanacak?

Doğum izni yeni haliyle hem özel sektörde hem de kamudaki tüm anneler için geçerli olacak. Sözleşmeli personel de bu haktan yararlanacak.

24 haftalık izin hangi tarihten itibaren geçerli?

Yasanın çıkmasından sonra doğum yapan tüm anneler artık 24 hafta izin kullanabilecek. İterlerse doktor raporuyla doğum öncesi izni daha kısa tutup doğum sonrasına da ekleyebilecek.

İlave 8 haftalık izin yasa öncesi doğum yapan anneler için geçerli mi?

16 Ekim 2025 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra doğum yapan ve 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler 8 haftalık ilave analık/ doğum izninden yararlanabilecek

İlave doğum izni için başvuru süresi var mı?

1 Nisan 2026 itibariyle 16 haftalık süreyi tamamlayan memurların en geç 15 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar, sözleşmelilerin ise en geç 22 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Özel sektörde ise başvuru için son tarih 15 Mayıs olarak belirlendi.

Doğum izni devam edenler başvuracak mı?

16 haftalık doğum izni bitmeyen anneler için bir başvuru gerekmiyor. Bu annelerin izinleri ve raporları bir işleme gerek kalmaksızın 8 hafta (56 gün) uzatılarak 24 haftaya tamamlanacak.

Süt izni ne zaman başlayacak?

Sekiz haftalık ilave analık/doğum izni kullanan personelin süt izni ile yarım gün izni, ilave sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren başlayacak.

İlave izinden yararlanmak için bebeğin yaşaması şart mı?

Ölü doğum yapan personel de başvurması halinde sekiz haftalık ilave analık/doğum izninden faydalanacak.

İş göremezlik ödemeleri nasıl yapılacak?

1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle izinleri bitmemiş olanların süreleri otomatik olarak uzayacağı için rapor paraları da 56 gün fazla ödenecek. Ancak 1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle doğum izinleri bitmiş olan annelere 8 haftayı geçmemek şartıyla çalışmadıkları günler için analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği verilecek.

ÖDEMELER ARTTI



İş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanacak?

Annelere ödenen rapor parası doğumdan önceki 12 aylık ortalama ücretine göre hesaplanıyor. Günlük ücretin 3'te 2'si alınarak raporlu olunan günle çarpılıyor ve ödeme belirleniyor. Mevcut asgari ücrete göre annelere her gün için en az 734 lira ödeniyor. Buna göre asgari ücretlilere 112 günlük ödeme 82 bin 208 lira tutarken, doğum izninin uzatılmasıyla 168 gün için 123 bin 312 lira verilecek. Bu tutar maaşa göre artacak.