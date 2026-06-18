Emekliye yeni ek ödeme

Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında yılın ikinci artışını alacak. Maaşlar değişirken emeklilere verilen ek ödeme miktarları da artacak... İşte emekliye ek ödeme ve kök maaş hesabı

Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yaklaşık 20 milyon emekli, memur ve sosyal yardım hak sahibi iççin yılın ikinci artışı da kesinleşecek. Emekliler sadece maaş artışı değil ek ödemelerinde de değişiklik görecek. Peki bu hesap nasıl yapılacak? Kim ne kadar alacak?

❱ Temmuz ayında hangi artışlar belli olacak?

Haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına direkt yansırken memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı alacak. Sosyal yardımlar da memur artışı kadar yükselecek.

❱ Şu anki oranlar nedir? Tahminler ne yönde?

Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran kesinleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi için yüzde 16.61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12.41 oranı ortaya çıktı. Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18-19 arasında memur emeklileri için ise yüzde 14-15 arasında zam olacağı yönünde.

❱ Artış oranları nasıl yansıtılacak?

Emeklilere yapılan artışlar öncelikle kök aylıklara yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ilk 6 aylık enflasyon oranı gösterirken, memur emeklilerininki ise yüzde 7'lik zamma enflasyon farkı (yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı) eklenerek hesaplanacak.

❱ Kök aylık sonrası ek ödeme nasıl hesaplanıyor?

Emekliler maaşlarına ilaveten her ay 'vergi iadesi) şeklinde ek ödeme alıyor. Bunun oranı ise yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor. Örneğin 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor.

Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor.

❱ Ek ödeme temmuzda nasıl artacak?

Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor.

Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emeklinin temmuzda maaşının yüzde 18 arttığı düşünülürse kök aylığı 5.400 TL artışla 35.400 TL'ye çıkacak. Bu durumda daha önce 1.200 TL olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak. Bu durumda bankaya yatırılacak para 31.200 TL'den 36.816 TL'ye çıkacak.

ÖNCE KÖK MAAŞ

❱ Yüzde 5 ek ödeme kimlere uygulanıyor?

Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 13 bin 14 lira 96 kuruşun üstündeki aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altındakilerde ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 14.11 olursa 14 bin 851 lira 37 kuruşa çıkacak. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların yüzde 5 olarak hesaplanacak.

❱ Taban aylık alanların hesabı nasıl yapılacak?

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bunun altında kalan tüm maaşlar bu rakama tamamlanıyor. Taban aylık alanlar için de artış oranı önce kök maaşlarına yapılacak. Buna ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam belirlenen taban aylıktan düşükse kalan kısım Hazine desteği ile tamamlanacak.

❱ Emekli bu hesabı nasıl görecek?

Emekliler ek ödemelerini ve kök aylıklarını e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor.



ÖRNEK HESAPLAMALAR



MEVCUT HESAP ÖRNEK 1:

❱ Kök aylık: 30.000 TL

❱ Ek ödeme: 1.200 TL

❱ Aylık ödeme: 31.200 TL

YÜZDE 18 ARTIŞ OLURSA

❱ Yeni kök aylık: 35.400 TL

❱ Yeni ek ödeme: 1.416 TL TL

❱ Yeni aylık ödeme: 36.816 TL



MEVCUT HESAP ÖRNEK 2:

❱ Kök aylık: 15.000 TL

❱ Ek ödeme: 600 TL

❱ Hazine desteği: 4.400 TL

❱ Bankaya yatan: 20.000 TL

YÜZDE 18 ARTIŞ OLURSA

❱ Kök aylık: 17.200 TL

❱ Ek ödeme: 708 TL

❱ Yeni taban aylık: 23.600 TL

❱ Hazine desteği: 5.692 TL

❱ Bankaya yatan: 23.600 TL