Milyonlara ödeme zamanı

Emekliler, memurlar, sosyal yardım alanlar için yılın ikinci yarısında ödenecek yeni aylıklar bu hafta hesaplarda olacak. Memurların aile yardımı, emeklinin ekö demesi de değişti. İşte detaylar...

Bu yılın ikinci maaş artışı gerçekleşti. Haziran enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.76, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 13.52 oranında artış aldı. Bu oranlar tüm ödemeleri değiştirdi. İşte detaylar...

Maaş artışları ne zamandan geçerli olacak?

Yapılan artışlar maaşlara temmuz ayı ile birlikte yansıtılacak. Dolayısıyla memurlar ve emekliler bu ayki aylıklarını zamlı alacak. Sosyal ödemelerin de temmuz ayı rakamları artırılmış olarak verilecek.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Memurlar maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almış oldular. Böylece onların hesabına yüzde 13.52 oranında artırılmış maaşları ve diğer ödemeleri yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aylıklarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

Emekli memurlar için takvim belli mi?

Emekli memurlar maaşlarını bu ayın başında aldılar. Ancak yüzde 13.52 oranındaki artış yansıtılmadı. Emekli memurların zam farkları temmuz ayı sonuna kadar hesaplarına yatırılacak. Bu tarihleri Çalışma Bakanlığı açıklayacak.

Taban maaş alanlar ne yapacak?

SSK ve Bağ-Kurluların kök aylıklarına yüzde 17.76 artış yapıldı. Hesaplanan tutara yeni kök aylığın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme eklendi. Aylık gününde, yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara 20 bin lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak. Taban aylık düzenlemesi yasalaştıktan sonra da 23 bin 552 liranın altında para alan emeklilere, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödenecek.

Dul ve yetimlere nasıl ödenecek?

SSK ve Bağ-Kurdan ölüm aylığı bağlananlara da yüzde 17.76 zamlı kök aylık ve ek ödeme yatırılacak. Emekli Sandığı'ndan ölüm aylığı alanlar için ise yüzde 13.52 artış uygulanacak. Taban maaş yasası sonrası hisse oranına göre destek ödemesi de yapılacak.

MEMURA YENİ AİLE YARDIMI



Memurların aile yardımları nasıl değişecek?

Temmuzda yüzde 13.52 oranında artış alan memurların aile yardımları da yeniden hesaplandı. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memurun hesabına 5 bin 157 liraya çıkan aile yardımıyla birlikte en az 70 bin 224 lira maaş yatırılacak. İkramiye olarak da bin 113 lira ödenecek...

Eş ve çocuk ödemesi kaç lira oldu?

Memurlara çalışmayan eşleri için her ay verilen eş yardımı 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 581 lira 14 kuruşa çıktı. Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 787.76 liraya, 6 yaş üstü için 346.97 liradan 393.88 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece aylık 4 bin 543 liradan 5 bin 157 liraya ulaştı.

Engelli çocukta değişiklik var mı?

Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Temmuz zammıyla, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 110 lira 30 kuruştan bin 260 lira 41 kuruşa, 6 yaş üstü için 555.15 liradan 630.21 liraya yükseldi.

EK ÖDEMELER DEĞİŞTİ

Emeklilerin ek ödemelerinde hangi değişiklikler oldu?

Emeklileri her ay verilen yüzde 4 ve 5 oranındaki ek ödemeler de Temmuz itibariyle yeniden hesaplandı. Kök aylıklarda yapılan artışlar aynı oranda ek ödemeleri de değiştirdi. Böylece emeklilerin bankaya yatan aylıkları yükselmiş oldu.

Ek ödemede sınır yükseldi mi?

Ek ödeme belli aylıkların altına yüzde 5 olarak uygulanıyor. Bu yılın ilk yarısında kök aylığı 13 bin 14 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5 ek ödeme veriliyordu. Bu yılın ikinci yarısında ise kök aylığı 14 bin 774 lira 58 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme hesaplanıyor.