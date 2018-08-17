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YÜKSEL AYTUĞ
17 Ağustos 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

"Benim donmuş yumurtalarım var. 70 yaşında da anne olabilirim ama vücudum yetse, kafam yetmez. Yeğenimi bile süreli seviyorum." ('4 ' programının yorumcularından 'ün ilginç sözleri)

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