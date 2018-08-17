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YÜKSEL AYTUĞ
17 Ağustos 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Riva VAR’sa ben yokum!

daki VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) olayına mesafeli duruşum devam ediyor. Çünkü 'ndan bu yana futbol keyfim yarı yarıya azaldı. Maçlar duraksıyor. Hakemler elleri kulaklıklarında gelecek 'talimatları' bekliyor. Maçın akıcılığı, heyecanı ortadan kalkıyor. Hakemlerin itibarı zedeleniyor. Futbol, konsol oyununa dönüyor.
Fenerbahçe-Bursaspor maçında da öyle oldu. Hakem üç ayrı pozisyonda 'daki Futbol Federasyonu tesislerinde konuşlu VAR hakemlerinin talimatlarını (Ben buna 'tavsiye' diyemiyorum. Çünkü onlar ne derse, o oluyor) dinledi. Penaltı kararları, ofsayt kararları ile yer değiştirdi vs... Bu garabete, yayıncı kuruluş BeIN Sports da ortaklık etti. Hakem, eli kulağında kararı beklerken, pozisyonun tekrarları yayınlanmadı ki, heyecan(!) artsın!
Sistemin savunucuları, VAR sayesinde futbola adalet geldiğini savunuyorlar.
Peki futbolun heyecanı katledildikten sonra 'geciken' adalet, adalet midir? Futbolu güzelleştiren, ona heyecan katan, 'hatalar oyunu' olması değil midir?
Sizi bilmem ama bu sezon Riva VAR'sa ben yokum!

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