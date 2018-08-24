Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor'un ilginç anket sonuçlarını bu köşede zaman zaman sizlerle paylaşıyorum.

Bu sefer üyelere 'Sizce ünlüler cephesinin en beklenmeyen ayrılığı hangisiydi?' diye soruldu. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu yüzde 44 ile Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin ayrılığı aldı. Mustafa Sandal ve Emina Jahoviç çifti ise yüzde 28 oy alarak onları takip etti. Gençlerin favori çifti Burak Deniz ve Büşra Develi'nin ayrılığı yüzde 22 oy alırken, Mirgün Cabas ve Tuba Ünsal çifti yüzde 6 oyla dördüncü oldu.

Benim için ilginç olan ise anketin sonucundan daha ziyade konusuydu. Üyelere 'Sizce ünlüler cephesinin en beklenmeyen ayrılığı hangisiydi?' diye sorulduğuna göre demek ki 'beklenen' ayrılıklar da varmış!