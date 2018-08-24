İlkokulda bize televizyonun tıpkı mektup, telefon, telgraf gibi bir 'kitle haberleşme aracı' olduğu öğretilmişti. Ancak uygulamada televizyon daha ziyade 'eğlence' özelliğiyle hayatımızda yer etti. Televizyonun 'haberci' kimliğini bana hatırlatan ise Teve2'de yayınlanan 'Rehber' adlı gezi programının sunucusu sevgili dostum Mert Savaş oldu.

Mert'in geçen haftaki durağı Tekirdağ Şarköy'dü.

Belediye'nin yeni uygulamasını hayranlıkla izledim. Bir 'Engelsiz plaj' yapmışlar.

Tekerlekli sandalyeye mahkum oldukları için plajlardan uzak durmak zorunda kalan ve serinleme ihtiyaçlarını gideremeyen engelli vatandaşlar için özel bir plaj hizmeti sunulmaya başlanmış. Tekerlekli sandalyelerin kumda batmalarını önleyen özel bir zemin ile beraber iskeleye rampa ve kenarlara tutulacak demirler konulmuş.

Tekerlekli sandalye ile gelenler son noktada görevli tarafından suya indiriliyor ve görevli nezaretinde denize giriyorlar. Deniz sefaları bittikten sonra da tekrar yukarı çıkartılıp sandalyeye bindiriliyorlar. Mert şöyle diyor: "Bu uygulamayı daha önce Bodrum'da görmüş ama çekememiştim. Sistemin maliyeti en fazla 15 bin lira ama engellilerin yaşadığı mutluluk parayla ölçülemeyecek kadar büyük. Röportajda gözlerinden yaş gelerek teşekkür ettiler." Belki bu sezon için geç kalmış olabiliriz ama gelecek yaz denizlere, göllere kıyısı olan belediyeler 'Engelsiz plaj' hizmeti için şimdiden kolları sıvasınlar.

Biz de bu köşeden isimlerini takdirle anıp engelliler adına onlara teşekkür edelim.