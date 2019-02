Merakla beklediğim 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminde sezonluk kahkaha ihtiyacımı iki saatte karşıladım. Hele bir ilk yarı vardı ki, gülmekten bazı diyalogları bile kaçırdım.

En kısa sürede yeniden izleyeceğim.

İkinci yarıda ise müthiş aksiyonlar ve mesaj yüklü duygusal sahneler vardı. (Hollywood filmlerine taş çıkartan takip sahneleri için Uzakdoğu'dan 40 kişilik özel efekt ekibi gelmiş) Aslında filmi cazip kılan, senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kişilik özellikleri. Erdoğan, hem romantik, hem esprili bir karakter.

Bu ikisinin aynı insanda bir araya gelmesi ender rastlanan bir özelliktir.

Yılmaz Erdoğan bu özelliğini kullanıp şiirsellik ile mizahı öyle ustalıkla arka arkaya getiriyor ki, normalde birbirini öldürmesi gereken bu iki tat, onun tenceresinde müthiş bir lezzete dönüşüyor.

Beş saniye önce kahkahadan gözlerinizden yaş gelirken, beş saniye sonra bu kez duygu yoğunluğundan gözleriniz buğulanıyor.

Sağlam senaryosunun ve müthiş kurgusunun yanı sıra filmi cazip kılan ve kalite getiren başlıca unsur ise bol yıldızlı kadrosu. Ama oynayanlar sadece 'isimlerini' jeneriğine koymamışlar, filme yüreklerini de koymuşlar.



'SARI SARUHAN' DİZİ OLUR

Filmde öyle bir Kıvanç Tatlıtuğ performansı var ki, ister istemez her şeyin önüne geçiyor. Her dizisinde ve filminde hem karakterini, hem de fiziksel özelliklerini değiştirme becerisine sahip olan Kıvanç, bu kez de karnındaki baklavaların üzerine o yağlı göbeği nasıl eklemiş, hayrete düştüm vallahi... Buradan yapımcı Necati Akpınar'a bir tüyo vermeden de geçemeyeceğim.

'Çarpışma' dizisi gelecek sezonu görür mü görmez mi bilmem ama Kıvanç'ın başrolde oynayacağı bir 'Sarı Saruhan' dizisi, reytingleri altüst eder diye düşünüyorum.

Son bir not...

Geçen pazar günü İstinyepark'taki Cinemaximum'da 12.00 matinesine iki kişi 61 lira ödedik.

Bu köşenin yazarı, aylarca sinemadaki mısır tuzağını yazıp durdu. "Hak yenmesin, vatandaş ucuza sinema izlesin, yapımcılar emeklerinin karşılığın alsın" diye avazı çıktığı kadar bağırdı.

Peki sonuç? Yeni yasa çıktı ama olan yine benim cüzdana oldu. Üstelik hem onca para verdim, hem de filmin başında tam 25 dakika reklam izlemek zorunda kaldım.

'Sarmal'ı bilmem ama 'Sazan'ın kim olduğunu anladım maalesef...