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YÜKSEL AYTUĞ
01 Ekim 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Nasıl bu kadar psikopat olduk?

provokatörlerinin yaydığı haberler beni 5.8'den daha fazla sarstı. Önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar meydana geldiği, köprünün halatlarının koptuğu haberi sosyal medyada yayıldı.
Takip eden saatlerde bu kez gece yarısı 7'den büyük deprem olacağı, herkesin sokaklara çıkması gerektiği safsatası aynı mecra üzerinden ortaya atıldı.
Hatta bunun için Prof. Celal Güngör'ün ismi bile kullanıldı.
Düşünüyorum düşünüyorum, bir türlü yanıt bulamıyorum.
Bir insan, koca bir şehre korku salmayı niye ister? Bunda nasıl bir menfaat öngörür? (Başına kese kağıdı geçirip köşelere saklanarak önümüze "Bööö" diye atlayan okul arkadaşlarımı da bir türlü anlamazdım) Deprem provokatörleri için aklıma iki ihtimal geliyor.
Birincisi, organize bir hırsızlık şebekesinin 'rahatça icraatta bulunmak için' evleri boşaltmaya çalışması. İkinci ihtimal ise çok daha vahim: İçimizde elini kolunu sallayarak dolaşan ciddi psikopatlar var...

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