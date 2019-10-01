Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Krause'nin Galatasaray maçı seremonisinde İstiklal Marşı'nı okumasını çok takdir ettim. Zira rakip Galatasaray, maça 11 yabancı futbolcu ile çıkmıştı ve marşımız okunurken etrafa bakınıp duruyorlardı. (Bir tek Babel elini kalbinin üzerine koyup saygı ile marşı dinliyordu) Kruse'nin müthiş jestini duygulanarak izlerken içimden ne geçti biliyor musunuz?

Keşke Kruse değil de bu sezon maçlara 11 yabancı ile çıkan Galatasaray'ın kadrosu büyük bir sürpriz yapıp hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okusalardı.

Keşke Fatih Hoca idmanlardan sonra 10 dakikalık özel dersle -isteyen- yabancı futbolcularına marşımızı ezberletseydi.

Bu arada kısır derbinin tek kazananı vardı, o da Hıncal Uluç. Derbi günü yazdığı son derece analitik yazısıyla maçın golsüz ve tatsız tuzsuz biteceğini öyle güzel anlatmıştı ki...

Son sözüm yayıncı kuruluş BeIN Sports için... Bir maç ancak bu kadar kötü yayınlanabilirdi. Tekrarları ne zaman vereceğini bilemeyen reji yüzünden topu bir anda kalelerin önünde bulduk. Pozisyonların nasıl başladığından hiç haberimiz olmadı.