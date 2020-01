İşte bir 'Yakından Kumanda Klasiği' daha... Seyircinin yeni yıl duası... Bir-iki küçük değişiklikle her yıl aynı duayı yapıyoruz. Gelin görün ki ekran hep aynı ekran. Umarım bu yıl duamız kabul olur. Öyleyse, hep beraber...

Allah'ım, sen bu yıl bize yüreğimizi sıkıştıran 'Son dakika' haberleri nasip etme.

Bültenleri şehit haberlerinden, ölümlü trafik kazalarından, depremlerden, yangınlardan, kadına yönelik şiddet ve taciz haberlerinden, hayvanlara yapılan türlü zulüm görüntülerinden ırak eyle...

Yüce Rabbim, sen bizi dizi sürelerini uzatmak için başvurulan aptal bakışmalardan, dizi içine sokuşturulan lüzumsuz müzik kliplerinden, lastik gibi uzatılan senaryolardan, ruh hali her hafta değişen, iki hafta iyi, üç hafta kötü olan garip dizi karakterlerinden esirge...

Allah'ım, sen dizilerdeki görüntüler ile sesleri bir araya getiren miks operatörlerine duyma yetisi kazandır. Zira kimse fon müzikleri yüzünden dizilerde konuşulanları anlamıyor.

Ey âlemleri yaratan sevgili Allah'ım, sen bizleri tartışma programına provokasyon için çıkan siyasilerin tehlikeli yorumlarından, spor programı niyetine kıraathane sohbeti yapan spor yorumcularının lüzumsuz geyiklerinden koru.

Allah'ım, sen topluma örnek olması gereken sanatçıları, sunucuları, kadınlarına şiddet uygularken bizlere gösterme.

Sanatçı görünümü altında demokrasimize kast edenlerin televizyon ve sosyal medya marifetiyle giriştikleri kirli oyunlardan milletimizi esirge.

Ve... Sizlere bu köşeyi en iyi şekilde hazırlamak için günün 15 saatini ekran başında geçirmek zorunda kalan fakir kulunuzun gözlerini bozulmaktan, vücudunu obeziteden, ruhunu kirlenmekten koru Allah'ım... Amin...



Yeni futbol yeteneği

Alex Alcali... Onu internette izledim. Henüz 7 yaşında ama inanılmaz futbol yeteneği ile herkesi büyülüyor. Attığı çalımlar, çektiği füze gibi şutlar, benim diyen ünlü futbolcuları bile kıskandıracak cinsten. Şimdi sıkı durun. İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City, Alex'i alt yapısına kazandırmak için ailesine tam 10 milyon dolar vermiş. Şimdi City'nin tüm taraftarı, minik futbolcunun bir an önce büyüyüp A takım kadrosuna katılmasını bekliyor. Sadece İngilizler değil, Alex de Souza'yı bir türlü unutamayan ben de bir dilek tuttum. Alex Alcali, bir gün sarı-lacivertli formayı giyer mi acaba?



Yine attığımızı vurduk

Yıl boyunca Yakından Kumanda'daki pek çok tahmin ve öngörü gerçekleşti. Yaptığımız ihbar niteliğindeki haber ve yorumlar karşılığını buldu. En sonuncusu da futbol maçlarındaki hakem incelemesi VAR ile ilgili olanıydı. Bu sütunlarda uygulamanın şeffaf hale gelmesi, adaletsizliğin önlenmesi ve zaten keyfi iyice kaçmış olan futbol maçlarına yeni bir heyecan ve dinamizm kazandırılması için VAR hakemleri ile maçın sahadaki hakemi arasında gerçekleşen diyalogların yayınlanması gerektiğini yazmıştık. Geçen hafta Sabah Spor'da yer alan haberde, IFAB CEO'su Lukas Brud, kritik pozisyonlarda basına ve stadyumda maçı izleyenlere hakemler arasındaki diyalogların canlı yayınlanması için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Ne diyelim,iyi ki Yakından Kumanda VAR!



Zap'tiye

Türkiye'de insanlar günde ortalama 2 saat 46 dakikasını sosyal medyaya ayırıyormuş. Ne kadar sosyal medya, o kadar asosyal mevta!



Ne demiş?

Önce Beşiktaş tribünlerine pankart, sonra Çukur dizisinde duvar yazısı olarak görünen müthiş söz: 'En büyük kanser, umutsuzluktur.'



Şeref kürsüsü

Pek çok meslektaşı yılbaşı konserlerinde küpünü doldururken, yeni yıla hastanede yatan çocuklara özel konser vererek giren Haluk Levent ile yeni yılı -13 derecede hudut karakolunda Mehmetçik'e moral vererek geçiren Yusuf Güney gönülleri fethetti.