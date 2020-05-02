"Yahu bari şu korona günlerinde yapmayın..." Böyle diyor köşemize ulaşan gündüz kuşağı televizyon izleyicileri. Bıkmışlar, usanmışlar... Neden mi? Sözde 'yarışma programı' diye ekrana sürülen kayıkçı kavgalarından... Okurumuz Serdar Bektemir, bu konuda herkesin, hepimizin sesi olmuş:

"İyi günler Yüksel Bey, ben köşenizi yıllardır beğenerek takip eden biriyim. Eleştirilerinizi çoğu zaman haklı buluyorum. Aynı zamanda biz vatandaşların şikayetini de dile getirmeniz hoşuma gitmekte. Uzun zamandır gündüz programı izlememiştim. Bugün biraz bakayım dedim, pişman oldum. Show TV'deki Kuaförüm Sensin yarışmasında ağız kavgası yüzünden Kanal D'ye geçtim. Oradaki Gelinim Mutfakta yarışmasında daha beter bir ağız dalaşı. TV8'deki Doya Moda yarışmasında yine bir seviyesizlik. Pek izlemediğim Yemekteyiz programlarındaki laf sokmalar, aşağılamalar, kendini beğenmişlikler... Sırf reyting uğruna bunların bize izletilmesi bence çok vahim bir durum. Biz hangi ara bu kadar kötü bir millet olduk? Neden bunlara bu kadar prim veriliyor? Kontrol mekanizmaları hiç mi bunları görmüyor?

Bu tepkimi paylaşırsanız sevinirim. İyi günler, hayırlı Ramazanlar olsun..."



Video konferans yaparken dikkat!



Şirketler toplantılarını bir süredir video konferans yöntemiyle sürdürüyor. Hatta son Bakanlar Kurulu bile video konferans usulüyle toplandı. Yöntem pratik ama teknik açıdan büyük tehlikeler de barındırıyor. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu'ya göre video konferans sırasında uygulanması gereken güvenlik ipuçları göz ardı edilebiliyor. İşte video konferans gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken 5 önemli nokta:

1- Giriş bilgilerinizi çok iyi koruyun. Video konferans yazılımları üzerinden gerçekleştirilen toplantılara katılım için genellikle doğru kimlik bilgileri üzerinden giriş yapılması gerekmektedir. Kötü bir senaryoda bu kimlik bilgileri kullanılarak gizli bir şekilde toplantıda casusluk yapılması veya herhangi bir başka kötü amaç için kullanılması oldukça mümkün gözüküyor.

2. Sohbet uygulamalarıyla iş için video konferans gerçekleştirmeyin. Bazı çalışanlar bu tür görevler için tasarlanmamış bir uygulamayı kullanarak bir toplantı düzenleyebilir. Bazı mesajlaşma uygulamaları grup toplantıları yapmaya olanak sağlar ancak bu işlevselliğe sahip olmaları güvenli kılmaz.

3. Video konferans yazılımının güncel olduğundan emin olun. Bu tarz uygulamaların son sürümlerini kullanmak ve düzenli bir şekilde güncellemek herkes için gerekli bir adımdır.

4. Kameranıza yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik yazılımı kullanın. Ev internetiniz ve evdeki cihazlarınız ne yazık ki şirketinizdeki kadar güvenli olmayabilir. Bu nedenle profesyonel bir güvenlik çözümü ile web kameranıza yönelik yetkisiz erişimleri de önleyebilirsiniz.

5. Ekranınızı paylaşırken dikkat edin. Son olarak, video konferans uygulamalarıyla ilgili çok az deneyimi olan kişiler, konferans sırasında ne paylaştıklarının farkında olmayabilir. Kullanıcılar ekranlarını diğer katılımcılarla paylaşabilir veya dosya paylaşabilirler. Bilgisayarınızda bulunan özel veya özel olmayan herhangi bir şeyi paylaşmak sanıldığından daha kolaydır.



Bizden kaçar mı?



Hep söylüyorum, giderek ekran hafiyeliği konusunda uzmanlaşan okurlarım ile övünüyorum diye. İşte son örnek:

Okurumuz Mustafa Başar'dan kaçmamış.

"Yüksel Bey merhaba, nasılsınız? Kim Milyoner Olmak İster'in 27 Nisan'da yayınlanan bölümünde meydana gelen bir hata gözümden kaçmadı, sizinle paylaşmak istedim. Bir montaj hatası gibi geldi bana. Bir soruda cevaplar aynı ama soru birden bire değişti. Hürmetler."



Şeref kürsüsü



Koronavirüs nedeniyle muhtaç duruma düşen ailelere 20 bin Ramazan kolisi gönderen Acun Ilıcalı yardımseverliğiyle bir kez daha alkışı hak etti.



Zap'tiye



Dünya Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında: Kim Kardashian çıldırdı mı? Kim Yong Un öldü mü?



Ne demiş?



Survivor'da Acun Ilıcalı haftanın ödülünü açıkladı: "En iyi resmi yapana 4 adet ekler." Sercan: "Ben 4 ekler'e Mona Lisa'yı çizerim."