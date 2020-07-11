Geçen hafta bu sütunlarda televizyon haberlerindeki dil ve anlatım yanlışlarına değinmiş ve haber merkezlerinde mutlaka habercilik dili eğitimi verilmesi gerektiğini savunmuştum. Bu görüşüme hem meslektaşlarımdan, hem de okurlarımdan büyük destek geldi. Köşemizin kıymetli okurlarından Ali Aktulga da konuyla ilgili hassasiyetini dile getirmiş:

"Bugünkü yazınızdaki Türkçe konusundaki hassasiyetinize sonuna kadar katılıyorum. Konuşma ve yazı dili konusundaki hassasiyetimize inat gibi, her gün yeni bir saçmalıkla karşı karşıya geliyoruz. Muhattap/ MUHATAP, birkaç birşey, yerli yersiz kullanılan 'ki' eki yetmezmiş gibi, şimdi bir de 'Neden' sözcüğü 'Neyden' oldu. Bilemiyorum, sadece benim mi dikkatimi çekiyor bu saçmalıklar? Yine söylüyorum, yazılı basının haricinde; ülkemiz gibi çok televizyon izlenen bir ülkede, örnek olması gereken görsel medyadaki spiker, sunucu, moderatör kim varsa, dizilerdeki diyaloglarda her yerde bu dil katliamı sorumsuzca devam ediyor ve örnek olması gerekenler sokak dili ile konuşuyorlar. Güzel Türkçemiz adına utanılacak bir durum bu aslında."



Dizi yönetmenlerine mekan önerileri



Dizilerde hep aynı mekanların hatta aynı yalıların, villaların kullanılması izleyiciyi bıktırdı. Köşemizin müdavimlerinden Sevgi Erol'un ise dış mekan çekimleri için yönetmenlere harika önerileri var:

"Yüksel Bey iyi günler. İstanbul'da çekilen dizilerde hep aynı mekanlar gösteriliyor. Hep deniz manzarası eşliğinde sahneler çekiliyor. Köprülerin üstten görüntüsü dizilere yerleştiriliyor. Benim mekan olarak önereceğim birkaç yer var:

1- Zeytinburnu Tıbbi Bahçesi'nde tıp açısından kullanılabilen bütün bitkiler yaklaşık 10 metre arayla ekilmiş. Okaliptus, oya ağacı ginko (unutkanlık için ilaç), Trabzon hurması ve birçok ağaç var. Ayrıca ördekler, hindiler, tavşanlar ve kaplumbağaların olduğu küçük bir hayvan barınağı da bulunuyor. Seralarında ise kahve ağacı, iki tür robusta ve arabica avokado ile su mercimeği bile bulunuyor.

2- Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir), doğada yetişen bütün ağaçlar ve nesli tükenmiş ağaçların resimleri, Japon bahçe konsepti, bitkilerin gen haritası ile hem insanın botanik bilgisini artırıyor, hem de oturup dinlenmeye ve piknik yapmaya çok müsait bir mekan.

3- Silivri Tarımsal Araştırmalar Merkezi (Gümüşyaka), İstanbul'dan biraz uzak ama bal üretimi için bolca çam ağaçı var. Geçen sene lavantalar arasında çok güzel birkaç saat geçirmiştim, çok harikaydı.

4- Süleymaniye'deki İstanbul Müftülüğü'nün bahçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi'ne ait Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'ne 3 yıl önce gitmiştim. Şimdi müftülüğe devrolan botanik bahcesi, içeri girince harika nem dengesinden olsa gerek nefes almak için müthiş bir hava sunuyor. Bugüne kadar gördüğüm ilk yetişmiş kahve ağacı ve oya ağacı orada mevcuttu. Dalından kahve yemek güzeldi. Müftülük'ten özel izin alınarak orada diziler için harika çekimler yapılabilir.

5- İstanbul'un öbür ucunda Beykoz'daki orkide çiftliği de (Sahibi Ali Demir izin verirse) güzel bir çekim mekanı olabilir. Orkide çifliğinin büyüğü ise Yalova'da bulunuyor.

6- Mekan olarak bir başka tavsiyem daha var: İstanbul Bahçeköy'deki Atatürk Arboretumu. Orada asırlık ağaçlar ve açık canlı ağaç müzesi konsepti mevcut.

YAZAR NOTU: Bence de İstanbul sadece köprüler ve Boğaz'dan ibaret değil. Okurumuzun önemli bir rehberlik hizmeti içeren yorumunu hem yönetmenlere, hem de İstanbul'da değişik yerler görmek isteyen doğa tutkunlarına tavsiye ediyorum.



Gaf kürsüsü



Ünlü oyuncu Johnny Depp, karısı Amber Heard'e karşı açtığı boşanma davasının duruşmasında inanılmaz bir iddia ortaya attı: "Amber yatağımıza pisleyince boşanma kararı aldım..."



Zap'tiye



Kim Kardashian'ın eşi rap'çi Kanye West'ten sonra Paris Hilton da ABD Başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Belli ki Trump'ın ucuz şovları Amerikalılara yetmemiş! (Ya da "Trump başkan olduktan sonra ben niye olmayayım?" diyenlerin sayısı artmış)



Ne demiş?



"Türkçeye İngilizce katmayın. Türkçe konuşurken dümdüz Türkçe konuşulsun lütfen. İngilizcenizi İngilizce konuşurken kullanın." (Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Türkçe isyanı)