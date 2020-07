Kanal D'deki Magazin D programının yeni sunucusu Aslı Turanlı, Bebek sahilinde 1650 liralık Louis Vuitton marka maskesiyle dolaşırken magazin muhabirlerine yakalandı.

Neresinden baksanız haber. Bir magazin programı sunucusu ne kadar kazanır ki bir liralık maskeye 1650 lira verir? Onu yakalayan magazinciler arasında, sunduğu Magazin D'nin muhabirleri de var mıdır? Çocuğuna bir buçuk liralık gofret alırken bile eli titreyen vatandaş, bu kardeşimizin sunduğu programı izlerken neler hisseder vs...

Aslında işin bu kısmıyla pek ilgili değilim. Beni ilgilendiren, 1650 liralık Louis Vuitton marka maskenin ta kendisi. Sizi bilmem ama ben bir kadın olsaydım ve çantamla takım bir maskeye onca parayı bayılsaydım, o maskenin bana her 15 dakikada bir koronavirüs testi yapmasını, virüs barındıran kapalı ortamlarda uyarı sinyali vermesini, bozulan makyajımı sürekli yenilemesini, cildime ozon terapisi yapmasını filan beklerdim...



Bu kadarını FETÖ bile beceremedi

Sadece yayıncı kuruluş BeIn Sports ve bahis siteleri için devam ettirilen tatsız tuzsuz, seyircisiz, ruhsuz Süper Lig bu hafta 'nihayet' bitiyor. Şampiyonluğunu bir hafta önce ilan eden Başakşehir'i kutluyorum. Üç Büyükler'in (!) bu yıl sadece 'üçüncülük mücadelesi" vermesini ise Türk futbolunun 'marka değerinin' geldiği yeri özetleyen bir not olarak tarihe düşüyorum.

İçlerinde en acınacak halde olan kulüp ise Fenerbahçe idi. Özelikle 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçında, kulübenin önünde sözde 'resmi' bir teknik direktör varken, oyuncu değişikliklerinin Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Başkan Ali Koç'un telefon konuşmalarıyla yapılması, sarı-lacivertli takımın tarihine 'utanç kareleri' olarak geçti.

Gelelim 'facia' istatistiklere: Geçen sezonu 6'ncı bitiren sarı-lacivertliler, bu sezonu 7'nci bitirmeyi garantilediler. Ne Türkiye Kupası, ne Avrupa macerası... Fenerbahçe son iki yılda 99 gol yemiş. (Son hafta ÇAYKUR Rizespor karşısında 'dalya' yapması kuvvetle muhtemel) Yine son iki yılda oynadığı 67 maçta tam 21 kez mağlup olmuş. Yani neredeyse her 3 maçın 1'ini kaybetmiş.

Bu kadarını 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye şike kumpası kuran FETÖ bile yapamamıştı...

Son bir not: Beşiktaş maçında sezonu bir hafta önceden bitirip, tatile çıkmak için kart sınırındaki futbolcuların sarı kart görmek adına verdikleri başarılı (!) mücadeleden bir Fenerbahçeli olarak fena halde utandım. Ben yönetimin yerinde olsam, o takımın tamamını o gece Samandıra'da toplar, hepsine ceza antrenmanı yaptırır, kart cezalıları da dahil tüm futbolcuları ÇAYKUR Rizespor maçına kadar kampa alırdım.

Ama zaten Fenerbahçe böyle dirayetli ve otorite sahibi bir yönetimden mahrum olduğu için bu halde değil mi?



History Channel da gitti

Animal Planet'ten sonra bu kez de ilgiyle izlediğim bir başka belgesel kanalı History Channel, Digiturk platformundan çıkartıldı. Her zaman olduğu gibi bu konuda seyirciye yine hiçbir açıklama yapılmadı.

Paketlerle ilgili sözleşme yaparken izleyiciden "Şu kadar süre üyelik teminatı" istiyorsunuz da, seyirciye neden "Şu anda izlediğiniz hiçbir kanaldan mahrum kalmayacaksınız" garantisi vermiyorsunuz? Söyler misiniz lütfen?

Bu ne keyfiyet, bu ne saygısızlıktır?



Gaf kürsüsü

Filli Boya'nın yeni reklam kampanyasında anne, kızını istemeye gelecekleri için hüzünlü. "Kuş yuvadan uçuyor" diye üzülüyor. Kızı gelin olup giderken dış ses, reklamın sloganını söylüyor: "Güle güle kullanın!"



Zap'tiye

Son yıllardaki en büyük Türk icadı: Çene Maskesi!.. (En iyi koruduğumuz yerimiz, çenemiz. Çok kullandığımız için olsa gerek)



Ne demiş?

"Bir yalan var, bir kuyruklu yalan var, bir de Trump var." (Show Ana Haber sunucusu Ece Üner, ABD Başkanı'nın son 424 günde 20 bin yalan söylediği haberini anons ederken)