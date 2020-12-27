Burç olayına pek inanmam. Astroloji konusundaki bilgim de burçların temel özellikleriyle sınırlı. Ama ne demişler? "Fala inanma, falsız da kalma..." Ben de gözlerimi gökyüzüne dikip, yerli dizilerin burçlarını belirlemeye çalıştım. Hafta sonunuza keyif katacak, çıtır çerez niyetine bir yazı yani...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ: Neresinden baksanız Koç burcu. Başta Hızır Reis olmak üzere zeki, hırslı ve ikna yeteneği yüksek karakterleriyle burcun tüm özelliklerini barındırıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA: Eğer Boğa burcu inatçılığın ve tutkunun adresi ise bunun televizyondaki karşılığı da Çukurova olmalı. Zira kimse aşkının peşini bırakmıyor.

KIRMIZI ODA: Olsa olsa İkizler burcudur. Çünkü dizide çift karakterli insanlar sürekli resmigeçit yapıyor.

HERCAİ: Yengeç burcunun kıskaçları arasında yaşayan bir dizi. Bağlılık, kendini güvende hissetme ve ifade yeteneği, dizinin tüm diyaloglarına yansımış gibi.

KURULUŞ OSMAN: Aslan burcu olduğu kesin. Özellikle Osman Bey, liderlik özellikleriyle burcun bayrağını taşıyor.

MASUMLAR APARTMANI: Kesinlikle Başak burcu. Çünkü nizam, intizam, temizlik başrolde. Özellikle takıntılı Safiye, bu burcun doruklarında dolaşıyor.

ÇUKUR: Terazi olduğuna zerre kadar şüphem yok. Çünkü senaryonun omurgasını son derece hassas dengeler oluşturuyor.

AKREP: Adı üzerinde, Akrep burcu olmadığını kim söyleyebilir? İçinde intikamın adının geçmediği neredeyse tek sahne yok.

TÖVBELER OLSUN: Hayata pozitif bakmayı kendine eksen alan dizi, bu haliyle Yay burcunun ekrandaki temsilciliğini üstleniyor.

SADAKATSİZ: Oğlak burcu olduğunu düşünüyorum. Zira dizideki aşk üçgeninin her bireyi, tamamen hedefe odaklı bir tutum sergiliyor.

İYİ AİLE BABASI: Eğer konumuz eğlendirici kişiliklerse, İyi Aile Babası'nın Kova burcu olduğunu kesinlikle söyleyebilirim.

GÖNÜL DAĞI: Balık burcu olduğundan zerre şüphem yok. Çünkü bana göre ekranların en insan odaklı, en duygusal ve zarif dizisi.



Göktaşını beklerken...

Bilim adamları açıkladı: Yörüngesi dünya ile kesişen, yani dünyaya çarpma ihtimali olan bir göktaşının hızı iki katına çıkmış. Hani sanırsınız felaketler yılı 2020'ye o da yetişmeye çalışıyor. Peki ya başımıza taş yağacağına inandığımız o mahşer gününü, kıyameti beklemeye gerek var mı? Bence son iki hafta Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarında yaşananları alt alta toplasanız, başka kıyamet alameti aramanıza gerek kalmaz.

Müge Anlı'nın izleyicileri, bu hafta evlilik vaadiyle kandırılan Emre Korkmaz'a kilitlendi. 31 yaşındaki adam, Ümit isminde bir kişinin, Canan isimli kadını "Baldızım" diye tanıtarak kendisiyle evlendirmeye çalıştığını ve bu yöntemle 350 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Perşembe günü programa telefon bağlantısıyla katılan ve ismini vermek istemeyen bir kişi ise 'Enişte' Ümit'in erkek değil, kadın olduğunu söyleyince stüdyo buz kesti. "Onlar enişte-baldız değil, karı koca" diyen meçhul kişi, "Ümit ve Canan daha önce düğün yaptılar. Ben de düğünlerine gittim. Ama sadece düğün yaptılar, resmi nikah kıymadılar" deyince, başta Müge Anlı olmak üzere herkes isyan etti. Daha önce programa telefon bağlantısıyla katılan Ümit ise konuşması sırasında "Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum" demişti.

Esra Erol'da art arda yaşanan iki olay ise hepimize "Pes" dedirtti. İlkinde, kendini cami imamı olarak tanıtan sözde hocanın, önce bir genç kızı, sonra da annesini ayartıp ikisini birden idare ettiği ortaya çıktı. Canlı yayında anne ile kız adam yüzünden birbirine girdi. Sonra adamın karısı canlı yayına bağlandı ve "Bu kadınlar benim kocama musallat oldu" diye haykırdı. İkinci olayda, iki yakın arkadaş, aynı kadını hamile bırakmışlardı. Kadın iki çocuğu da doğurdu ve iddiaya göre para karşılığında başka ailelere sattı. İki arkadaş "Bu kadın bize çocuklarımızı göstermiyor" diye stüdyonun yolunu tutmuşlardı. Biri ayılıp bayıldı, arkadaşı onun yüzüne su vurarak teselli etmeye çalıştı filan... Göktaşının niye acele ettiğini şimdi anladınız mı?



Şeref kürsüsü

İki hayvan koruma derneğinin tüm klinik masraflarını üstlenen Cansu Dere, bu hareketiyle herkesin gönlünü fethetti.



Zap'tiye

Sakın ola ki yılbaşında 2020'nin arkasından su dökmeyin. Kimse sağ salim geri dönmesini istemiyor çünkü...



Ne demiş?

"En güzel manzara, en zorlu tırmanışın ardından gelir." (MasterChef'te İtalyan şef Danilo'nun sözü)