Bir hafta içinde 60 çocuk öldürdü İsrail ordusu Gazze'de.. 60 çocuk... 60 fidan... 60 saf ve masum melek yükseldi göğe, o acımasız bombardımanın kara bulutlarıyla birlikte...

"Siz çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" demişti Başkan Erdoğan yıllar önce Davos'ta Şimon Peres'in gözlerinin içine bakarak...

Çünkü o Şimon Peres çocuk katiliydi.



Tıpkı Apo gibi..

Tıpkı Saddam gibi...

Tıpkı Esad gibi..

Tıpkı... Tıpkı Hitler gibi... Schindler'in Listesi filmindeki kırmızı mantolu kıza da ağlamıştım ... Hayat Güzeldir'de baba Guido'nun oğluna Nazi kamplarında olan biteni bir oyun gibi gösterme çabasına da... Masum çocuklar oldukları için... Eğer o günlerde yaşayan bir gazeteci olsaydım, bir an bile tereddüt etmeden o Yahudi çocuklarının kıyımına isyan edecektim bu sütunlarda... Tıpkı bugün babasının kucağında parça parça hastaneye yetiştirilmeye çalışılan günahsız Muhammed bebeğin katline isyan ettiğim gibi...

Bunca acının içinden geçerek gelen bir kavmin yöneticilerinin, mazlum Filistin halkına reva gördüklerine inanamıyorum.

Onlara oy veren aklı tutulmuşlara da, parlamento binalarına İsrail bayrağı çekip acımasız Tapınak Şövalyeleri'ne özenen sözde uygar Avrupalılara da...

Soruyorum: Hangi siyaset, hangi ideoloji, hangi menfaat bir masum çocuğun hayatından daha değerlidir?

Sahi, unutmuşum... "Siz çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz..."



Köprüde güvenlik açığı

Hazine'den ve devletin ilgili kurumlarından su götürmeyecek belgelerle çürütülmesine rağmen hâlâ sloganlaştırılan "128 milyar dolar nerede?" sorusunun peşine biçare takılanlar var. Sadece bu kadarı bile ülkedeki sözde muhalefetin ne kadar kifayetsiz kaldığını gösteriyor.

Geçenlerde bu aklıevveller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne o sloganı pankart olarak asıp, eylem (!) koydular. İşin siyasi boyutundan ziyade, güvenlik kısmı ile ilgilendim. 3 CHP'li milletvekili, onları görüntüleyenlerle beraber iki otomobille gelip, köprünün ortasında duruyorlar. Pankartı oraya asmaları neredeyse 5 dakika sürüyor. Ortalıkta ne bir polis var, ne başka güvenlik görevlisi...

Peki ya eylemin boyutu farklı olsaydı? Bir terör örgütü oraya aynı sürede bir büyük bomba yerleştirse ya da asağıdan geçen dev bir LPG tankerine füze atsaydı?

Bence bu soruyu köprünün güvenliğinden sorumlu birimler kendi kendilerine sormalılar...



Çok yaşa sen Betül!

Önceki akşam Betül Yoğurtçu yarıştı Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster'de... 22 yaşındaydı, Afyonlu'ydu. Üniversite mezunuydu ve tıbbi laboratuvar teknisyeni olarak çalışmaya hazırlanıyordu.

Doğum esnasında oksijensiz kaldığı için beyin felci geçirmişti. Hayata tutunmak, okuyabilmek için çok çalışmıştı. İlk, orta ve liseyi sadece evde kitaplardan ders çalışarak bitirmişti. İlk hedefi, denge problemini de çözdükten sonra yarışmadan kazanacağı parayla kendisine bir bisiklet almaktı...

125 bin lira kazandı Betül. Sadece para mı? Hepimizin gönlünü de kazandı fazla fazla... 250 bin liralık soruyu da açtırdı. Onu da biliyordu aslında ama riske edilecek para miktarı (110 bin lira) hayat kurtaracak bir meblağ olunca doğru kararı verip çekildi.

O şahane kız aksayarak stüdyodan çıkarken, eğer bir gün beyin felcine uğrarsam ya da Alzheimer beynimi tüketirse en az Betül kadar cesur ve azimli kalabilmek için Allah'ıma dua ettim.



Gaf'let kürsüsü

Antalya'da bir yıl içinde 15 kez kısıtlamayı ihlal edip ceza yiyen kadının sözleri pes dedirtti: "Çok param var, yine dışarı çıkıp yasakları deleceğim."



Zap'tiye

Bayramda en çok hangi kanal izlendi dersiniz? Sedat Peker'in YouTube'de açtığı ve her gün dizi dizi iddiada bulunduğu özel kanalı.



Ne demiş?

"Zırt bile zorladı mı?" (Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de "Zurnanın kritik anda çıkarttığı ses?" sorusunu güçlükle bilen yarışmacıya soruyor)