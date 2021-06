Sizce ekranların en fazla dua alanları kim? (Beddua alanları saymıyoruz tabii ki) Bana göre her ikisi de Atv ekranlarında. Biri Müge Anlı, diğeri ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu.

Müge'nin hayır duası almadığı gün yok gibi... Kimi gün kızına kavuşan bir anne kapanıyor ayaklarına, kimi gün akülü tekerlekli sandalye ulaştırdığı bir engelli çocuğun yürekten duaları dökülüyor miniğin dudaklarından. Otogar'da onun gönderdiği tekerlekli sandalyeleri ücretsiz Anadolu'nun her yerine ulaştıran otobüs şoförü bile ona duacı.

Nihat Hocamız'a ise Avustralya'dan, ABD'den bile dua yağıyor. Hele koronavirüs'e yakalandığı günlerde ona edilen şifa duasının haddi hesabı yoktu. Hocamız, "Sevenlerimin o günlerde ettiği duaları hem kulağımda hem yüreğimde hissettim" demişti. Hatipoğlu her Zoom bağlantısında izleyiciden takdir, teşekkür ve dua alıyor. Ramazan aylarında öncülük ettiği dua zincirlerine ise milyonların duaları ekleniyor ve ölmüşlerin ruhlarına tevdi ediliyor.

Reyting şampiyonlukları bize sadece bu dünyada yarar. Peki ya diğeri?..



'Diyanet Çocuk' kanalı geliyor

Protokol geçen hafta TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş tarafından imzalandı. Çocuklarımıza yüce dinimizin esaslarını ve ahlaklı bir insan olmayı öğretmeyi hedefleyen Diyanet Çocuk kanalı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve TRT'nin desteğiyle çok yakında ekranlarda olacak.

Bu kararı çok olumlu buluyorum. Zira pandemi nedeniyle eğitim öğretimin zaman zaman sekteye uğradığı günlerde çocuklarımızın din ve ahlak eğitimi eksik kalmaktaydı. Ayrıca eskisi gibi geniş aile yapısından çekirdek aileye geçip, dedeleri, nineleri evlerimizden ırak eylediğimiz ve çalışan anne babaların da vakitleri olmadığı için çocuklarımızın dini eğitimi tesadüflere kalmıştı. Bunun yanı sıra, dini ve ahlaki değerlerden uzaklaşıp, içine düştüğü boşlukta her önüne gelen dala tutunmaya çalışan bir gailesiz nesil de gelecek adına tehdit oluşturuyordu.

Bu nedenle Diyanet Çocuk kanalını gecikmiş ama çok önemli ve değerli bir girişim olarak görüyor ve yürekten destekliyorum.



Yeme bizi Volkan Konak!..

Volkan Konak, Star TV'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu adlı eğlence programında uçak anılarını naklederken anlattı:

Trabzon'a seyahat ederken yolun yarısında yerinden kalkıp tuvalete gitmiş. Dönüşte bir de bakmış, yanındaki yaşlı teyze cam kenarında onun oturduğu yere geçmiş. "Teyzeciğim" demiş, "Orada ben oturuyordum, müsaade eder misin yerime geçeyim?" Karadenizli teyzemiz, yer değiştirirken, özür dilemiş: "Affedersin oğlum, ben seni indin sandım..."

Neşeli bir anekdot (!) tabii ama ben bunun aynısını daha önce fıkra olarak dinlemiştim. Volkan Konak'tan esinlenmiş olsalar gerek... (!)

Bu arada Kuzeyin Oğlu'na konuk olan Şevval Sam'ın söylediği Karadeniz türkülerini yine mest olarak dinledim ve her seferinde olduğu gibi, Karadenizli olmamasına rağmen o gırtlağı, o yöreye özgü nameleri nasıl bu denli iyi kopyaladığına hayret ettim.

"En iyi Laz olmayan Laz kızı" diye bir ödül verilse Şevval Sam'ın rakibi olmaz vallahi...



Kimsesizler kimsesiz kaldı

Atv'nin dizisi Eşkıya Dünyayı Hükümdar Olmaz'ı izlemeyenler başlığı tuhaf bulabilir ama gerçek bu... Dizinin ağır toplarından Kimsesiz Doğan da kurşunlara geldi. Bu karakteri iki sezondur büyük bir başarıyla canlandıran, bu arada ağır bir rahatsızlık geçirmesine rağmen seti ihmal etmeyen Ali Sürmeli'ye tüm izleyiciler adına yürekten alkışlar...

Kimsesiz Doğan ölünce, sokakta sahip çıktığı kimsesizler ile partneri Şahin Ağa da (Turgay Tanülkü) boynu bükük kaldı. Dizinin bilge adamlığını artık tek başına üstlenecek olan Şahin Ağa, bundan böyle 'Doğan görünümlü Şahin' olmak zorunda...



Şeref kürsüsü

Şişli'de gurbetçi kadının düşürdüğü 1500 Euro'yu bulup bir an bile düşünmeden sahibine teslim eden temizlik işçisi Abdullah Akyüz soyadının hakkını verdi.



Zap'tiye

Bir dönem kendi denizlerimize bizi hapseden kapitülasyonlardan kurtulup, Kabotaj Bayramı yaptık. Şimdi sıra denizlerimizi kirlilikten kurtarıp, Müsilaj Bayramı yapmaya geldi. Haydi cepheye!..



Ne demiş?

"Hırsızın tövbesi, fırsat doğana kadardır." (Atv'nin dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Seko'nun sözü)