Bu büyük mucizenin adı Necmettin Korkutan... Üniversiteden yeni mezun bir genç olarak cuma akşamı Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu haftaki yıldızı oldu. Çiftçilikle uğraşan, tarlasından çıkan ürünlerle salça yapıp yol kenarında satan, günlük geliri bazen 40 liraya kadar düşen Necmettin'e sorulan 50 bin liralık soru şöyleydi: "Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı, 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleştirmiştir? a) Teknik direktör kaleye geçmiştir. b) Maç başlamadan hakem kırmızı kart göstermiştir. c) Top hakeme çarparak gol olmuştur. d) Her iki takım da 3'er penaltı kaçırmıştır."



Necmettin bir süre hayallere daldı. Sonra "Size bir şey anlatmam lazım" dedi ve devam etti:

"En büyük ağabeyim geçen yıl koronadan vefat etti. Koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Dört yıl önce sohbet ederken bana unutamadığı bir maçtan söz etmişti. Ankaragücü'nün şutunda topun hakeme çarpıp gol olduğunu söylemişti galiba. Şimdi ağabeyim sanki kulağıma bunu fısıldıyor..." Ve Necmettin, 'ağabeyinin fısıldadığı şıkkı' seçerek doğru yanıta ulaştı... Daha sonraki soruyu da yine hislerinin yardımıyla doğru yanıtlayıp, yarışmadan 100 bin liralık ödülle ayrıldı.

Ünlü Slumdog Millionaire filmi sadece hayali bir senaryodan ibaret değilmiş meğer...



Kaymakam efendinin hatırlattıkları

Kaymakam, ziyaret ettiği sınıfta kendisine elini uzatarak "Hoşgeldiniz" diyen öğretmeni "Bu ne hadsizlik?" diyerek sınıftan kovmuş.

Bunu duyunca Başöğretmen'in eğitimcilere karşı tavrı geldi aklıma. Atatürk'ün ziyaret ettiği sınıfın öğretmeni hemen ayağa kalkıp onu kendi yerine oturtmak istemiş. Mustafa Kemal kabul etmemiş. "Bir sınıfta öğretmen Cumhurbaşkanı'ndan önce gelir" diyerek 40 dakikalık dersi ayakta dinlemiş.

1923 yılında Meclis'te milletvekillerinin maaşının belirlenmesi sırasında Atatürk'e "Maaşları ne kadar olsun?" diye sormuşlar. "Öğretmen maaşlarından fazla olmasın" demiş...

Bir ziyareti sırasında öğretmenlere hitap ederken de şunları söylemiş aziz Atatürk:

"Bizim iki ordumuz var. İlki, vatanı savunan ve ne kadar güçlü olduğunu 4 yıl önce tüm dünyaya gösteren askeri ordumuz. İkincisi ise siz öğretmenlerden oluşan eğitim ordumuz. Birinci ordumuz vatanı savunurken ölür, öldürür. Siz ikinci ordumuz ise birincilere ne için ölüp öldürdüklerini öğretirsiniz."

Aslında o kaymakam arkadaşa teşekkür borçluyum. Bana yeniden makam ve mevkinin 'ne için' olduğunu hatırlattığından dolayı...



Beni dans eden doktorlara emanet ediniz

Sosyal medyanın görünmezlik pelerininin ardına sığınıp Hipokrat yemininin üzerinden atlayarak vatandaşa "Aman ha aşı olmayın" diye zehir saçan, sağlık programlarına çıkmak için yapımcıya para veren, sırf ekranda görüneyim, sosyal medyada takipçi kasayım diye saçma sapan demeçler veren, eşantiyon hediye almak için reçetesine o firmanın ilacını, vitaminini yazan, hukuk doktorası olmasına rağmen isminin başına Dr. yazıp tıp doktoru algısı yaratan, sonra da tehlikeli kaynana tariflerini şifa diye pazarlayan, kravat takıp döpiyes giyerek yüksek perdeden sallamayı ciddiyet sanan doktorlar yerine; beni lütfen dans eden, kahkaha atan, rengarenk giyinen, ameliyat sırasında kulaklığından Chopin dinleyen, muayenehanesinde hastalarına ud çalan, reçetesinden ziyade hayat enerjisiyle iyileştiren doktorlara emanet ediniz.

(Evinde dans ettiği videoyu paylaşan spikeri işinden kovduk. Gündüz programında göbek atan doktoru linç ettik. Her fırsatta vals yapan, zeybek oynayan Atatürk'ün ülkesinde üstelik)



Gaf kürsüsü

İnegöl'de kurtarma ekipleriyle beraber saatlerce arama çalışmalarına katılan, aranan kişinin kendisi olduğunu öğrenince de "Ben buradayım" diyen Beyhan Mutlu yabancı basının da manşetlerine çıktı.



Zap'tiye

Reality şov programlarındaki konuşmaların yarısı Bip'leniyor. Benim bu sezonki gündüz kuşağı ödülüm, ana kumandadaki Bip operatörlerine...



Ne demiş?

A Spor'da yorumcu Ümit Aktan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için "O küçük aklıyla Mesut Özil'i cezalandırıyor" deyince sarı-lacivertlilerden tepki aldı.