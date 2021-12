Ekranların 'sabıkalı' spor programı Beyaz Futbol'da önceki gece yine büyük bir skandal yaşandı. Daha önce Boşnaklar için yaptığı çirkin benzetme ile büyük tepki çeken ve uzun süre ekranlardan uzak kalan Rasim Ozan Kütahyalı'nın hedefinde bu kez Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli vardı. Karaveli'nin Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamaları yorumlayan Kütahyalı, "Nişantaşı'nda ünlü kadınların moda tasarımcısı gibi konuşuyorsun hocam" dedi. Programın bir başka yorumcusu Ahmet Çakar ise adeta üzerine tüy dikti: "Yani yumuşak mı diyorsun?.."

Olmuyor beyler... Hem de hiç olmuyor. Evet, hepimiz yaptığınız işin bir spor tartışmasından ziyade mizahi bir şov programı olduğunun farkındayız. Ama bu sözde mizahı yaparken ikide bir de insanları aşağılamanızın da bir sınırı olmalı. Zira bu programın da iyi kötü bir izleyici kitlesi var. Hiçbir şeye saygı duymuyorsanız, o kitleye saygı duyun.

Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaevli'nin Fenerbahçe maçından sonra yaptığı akıl, duygu ve felsefe yüklü konuşmayı ise ülkemizdeki futbolun seviye atlamasını bekleyen bir sporsever olarak ayakta alkışlıyorum. 20 yıldır Beşiktaş'ın altyapısında gençler için ter akıtan hoca, kendisine yöneltilen "Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'ne talip misiniz?" sorusuna, hayat görüşü futbol topunun çapını aşmayanların kolay anlayamayacağı sözlerle cevap verdi: "Futbolun içinde kalmaya, bu işi aşkla yapmaya, genç oyuncuların hayatına dokunmaya talibim. Ülke futbolunu daha güzel hale getirmeye talibim..."

Ben Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam, sırf bu şahane sözlerin hatırına, Önder Karaveli ile devam ederdim...



Sanki her şey aynı

Ekrandakileri dönem dizisi olarak izliyoruz ama sanki tam da bugünü anlatıyorlar. Tarihin bu kadar sıklıkla tekerrür etmesi hepimizi hayrete düşürüyor.

Devletini, milletini düşünenlerle sadece koltuğu düşünenlerin mücadelesi her devirde sürmüş. Kendi menfaatleri için dış güçlerle iş birliği yapan hainler, hiçbir dönemde içimizden eksik olmamış. Kimimiz ülkeyi birleştirmek için ter akıtırken, bazılarımız parçalayıp bölmek için elinden geleni yapmış. Keferenin gözü hep Türk'ün yurdunda olmuş. Kimi gün kılıçla, topla, tüfekle saldırmışlar, kimi gün iş birlikçileriyle kaleyi içten fethetmeye kalkmışlar. Bu vatana, millete kumpas kurulmayan gün geçmemiş sanki. Ama her seferinde bu millet, vatanını gerçekten sevenlerin, ona hizmet etmekten başka bir şey düşünmeyenlerin ardında toplanmış. Her askeri ve ekonomik işgal girişimi, vatan sevgisiyle savuşturulmuş.

Ben bu kriz günlerinin de aynı feraset ile aşılacağına inanıyorum. Enseyi karartanlara da daha fazla tarihi dizi izlemelerini tavsiye ediyorum.



Şampiyonluk böyle geldi

Vakıfbank'ın voleybolcu kızları 4'üncü kez Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanarak bizi yine gururlandırdılar. Bu başarıda yetenekli ve çalışkan kızlarımız kadar başlarındaki teknik direktör Giovanni Guidetti'nin büyük payı olduğunu düşünüyorum.

Guidetti'yi geçen ay Gaziantep'e yaptığım ziyarette yakından tanıma fırsatı elde ettim. Ben İtalyan hükümetinin yerinde olsam onu ülkesinin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle madalyaya boğardım. Hayatımda bu kadar sempatik, bu denli alçakgönüllü ve iyi kalpli bir yabancıya rastlamadım. Girdiği her ortamı fethediyor, kalplerin orta yerine kuruluyor.

Gaziantep'ten İstanbul'a İtalyan hocayla birlikte döndük. Havalimanının VIP odasında uçağı beklerken, o teknik ekibini yanına toplayıp, bilgisayarından o anda İtalya'da oynanan voleybol ligi maçını izliyor, muhtemel rakipleri Imoco için notlar alıyordu. Hem de ayakta geçirdiği 20 saatin yorgunluğuna aldırmadan...

Sonunda Vakıfbank, finalde Imoco Conegliano'yu 3-2 yenerek zafere ulaştı. Teşekkürler kızlar... Emeğine sağlık 'Enişte...'



Gaf kürsüsü

Kasımpaşa'da bir vatandaşın röportajda söyledikleri, tüm ekonomi kuramlarını altüst edecek cinstendi: "Ne olmuş ki? Dolar dünyanın her yerinde 14 lira..."



Zap'tiye

Önce hepimiz deprem uzmanıydık. Sonra terör uzmanı kesildik. Ardından mikrobiyolog olduk. Şimdi de alayımız ekonomist... Hayat Üniversitesi bu olsa gerek..



Ne demiş?

Değerli dostum ve meslektaşım Tansu Sarı, Beyaz TV'deki Hayatta Her Şey Var programında Astrolog Mine Ölmez'in sözlerini not etmiş: "Retroda bana hiç kimse evlenme teklif etmesin. Çok sevdiğim bile olsa; 'Sakın etme' derim; 'Retro bitince şu tarihte et' derim, ona göre etsin."