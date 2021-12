Yıllarca Fenerbahçe muhabirliği ve yazarlığı yaptım. Ama bugünkü kadar 'basiretsiz' bir yönetim daha görmedim. Pereira ile olmayacağını artık sokaktaki çocuk bile anlamışken, yönetimin bu konudaki ısrarının tek bir nedeni olabilir: İnat!..

Portekizli hocayı kenarda sürekli not tutarken izliyorum. Eğer oyundaki hataları not etmiş olsa, ertesi hafta ve ilerleyen günlerde aynılarını tekrarlamazdı. Pereira belki de Türkiye'de yaşadığı 'süper maaşlı süper emeklilik' günlerini ileride kitaplaştıracak, onun notlarını alıyor herhalde...

Gelelim Fenerbahçe'nin yönetim ve teknik kadro eliyle kaçırdıklarına:

Bu sene ligde futbol filan oynanmıyor. Üç büyükler el birliğiyle Trabzonspor'a çalışıyor. 'Orta halli' bir Fenerbahçe bile bu yıl Trabzonspor ile beraber şampiyonluk kupasının diğer kulpuna rahatlıkla asılabilirdi.

Avrupa'da Fenerbahçe'nin karşısına kolay gruplar, kolay rakipler çıktı. Ama idari hatalarla nal toplayıp hem ülke puanlarının hem kulüp gelirlerinin avuçlarından kayıp gitmesine yol açtılar.

Bana göre Türkiye liglerinin en iyi kadrosu şu an Fenerbahçe'nin elinde. Mesut'u, İrfan Can'ı, Sosa'yı efektif kullanabilen bir hocası olsaydı, bu takım sarı-lacivertlilerin tarihindeki 'efsane' armadalardan biri haline gelebilirdi.

Ali Koç, Pereira ısrarıyla taraftar nezdindeki kredisini çabucak tüketiverdi. Oysa o parmağı kangren olmadan kesseydi, Aziz Yıldırım'ı büyük farkla sandığa gömdüğü günden başlayarak Fenerbahçe'nin 'efsanevi' başkanlarından biri haline gelebilirdi.

Korkum, tıpkı geçen Galatasaray maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin bugün Beşiktaş'ı yenerek, 'Pereira işkencesini' bir süre daha başımıza bela etmesi...



En iyi savunma silahı

Sizce en iyi savunma silahı hangisidir? Şemsiye şeklindeki kalkan mı, elektro şok silahı mı, biber gazı mı? Bence hiçbiri değil. Cep telefonu...

Son zamanlarda haber bültenlerine yansıyan saldırı olaylarında aynı durum dikkatimi çekiyor. Adam, arabanın içindeki hasımlarına inşaattan aldığı kalasla saldırıyor. O sırada arka koltuktaki kızın olan biteni cep telefonuyla kaydettiğini görünce duraklıyor. Durumdan istifa eden sürücü gaza basıp kaçıyor.

Bir başka genç kız, belediye otobüsünde yan koltukta oturan sapığın kendisine bakarak orasını burasını kurcalamaya başladığını fark edince, hemen cep telefonuna davranıyor. Rezil adam panikle ilk durakta iniyor.

Bazen cep telefonu, insanları mağduriyetten koruyamıyor. Ama sonrasında görüntüler delil yerine geçip, saldırganın yakalanmasını ve ceza almasını sağlıyor.

Diyeceğim o ki, eliniz daima cebinizdeki telefonunuzda olsun. Hatta panik anlarında hemen kayda girmek için boş zamanlarınızda antrenman filan yapın.



Hiç yadırgamadık Kemal Bey

Muhalefet etmeyi, iyi ya da kötü her icraata karşı gelmek gibi algılayan köhne bir siyasi anlayışımız var. Bunun da en ısrarlı uygulayıcısı 'kronik muhalif' Kemal Kılıçdaroğlu...

CHP Lideri'ni yüzde 50 zamla açıklanan yeni asgari ücreti eleştirmek için kameralar karşısına geçtiğinde, üzüntü ve biraz da acıma hissiyle izledim. 4 bin 253 liralık müjdeyi nasıl aşağı çekerim, nasıl kulp takabilirim diye adeta kıvranıp durdu. En sonunda "Bu ücret yetersiz ama yine de yadırgamadık" diyebildi. İçten içe bir çatışma halinde gibiydi. Beyninin bir yanı büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı içindeyken, diğer yanı muhalefet etmesi gerektiğini düşünüyordu.

Ekonomik kriz sadece bizi değil, tüm dünyayı vururken, devletin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşa soluk aldırmak için verdiği önemli bir müjdenin bile üzerinde tepinip, ruhlara kasvet salmayı muhalefet sananlarla kriz nasıl atlatılabilir ki? Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunda bile dişlerini gıcırdatıp, yumruklarını sıkanlarla bu ülke nereye kadar gidebilir?

Biz de artık sizi hiç yadırgamıyoruz Kemal Bey...



Zap'tiye

Yine yılbaşı yaklaşırken sahte alkolden ölümler arttı. Yılbaşında hindi yerine insan canı alan tek ülke olarak tarihe geçmek üzereyiz!



Gaf kürsüsü

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, sokakta derdini dinlediği esnafa cebinden çıkarıp 20 lira vermesin mi?..



Ne demiş?

"Bazı insanlar komşu tabağı gibi, boş veremiyorsun." (Sosyal medyadan)