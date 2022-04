Ramazan, sadece dini açıdan ibadet ve ritüellerin tekrarlandığı bir aydan ibaret değil. İnsanın kendi içine döndüğü, kendini tarttığı, ruhen arındığı ve özellikle de kendine çeki düzen verdiği bir mübarek fırsat ayı. Gelin görün ki, kimileri Ramazan'a gereken saygıyı göstermekte yetersiz kalıyor.

Cem Yılmaz bu aralar Netflix'te başlayacak yeni dizisi Erşan Kuneri'nin PR çalışmasını sosyal medyadan adeta tek başına sürdürüyor. Neredeyse her gün yaptığı ilginç (!) paylaşımlarla dikkatleri dizi üzerine odaklamaya çalışıyor. Paylaştığı son tweet ise ne içinde bulunduğumuz mübarek günlere uygun ne de rafine saydığımız espri gücüne yaraşır nitelikteydi. Şöyle yazmıştı paylaşımında: "Geliyorum :) Hayır o anlamda değil, 13 Mayıs'ta geliyorum..." Cem sakın ola ki "Ben o anlamda söylemedim" filan diye savunmaya geçip, aklımızla alay etmeye kalkmasın. Diş macunu tüpten çıkmış bir kere, geriye sokamazsın.







Bir başka gaflet sahibi ise genç popçu Aleyna Tilki... Ramazan'da ekrana sürdüğü son şarkısı 'Take It or Leave It'in klibinde motosiklete binip yolda eteğini çıkararak, iç çamaşırı ile kalıyor. Klibin neredeyse üçte ikisi yatakta iç çamaşırı ile zıplayarak geçiyor.

Onu izlerken Gülşen'e karşı mahcup olacağım hiç aklıma gelmezdi doğrusu...



İsmail Kartal hak etti

Daha sezonun ilk haftalarında burada bir Fenerbahçe analizi yapmış ve takımın tek eksiğinin 'ruh' olduğunu söylemiştim. Değişen üç teknik direktörün ardından göreve gelen İsmail Kartal ile o eksik tamamlandı. Takım, onun sayesinde edindiği 'Fenerbahçelilik ruhu' ile kendine geldi ve seri galibiyetler almaya başladı. Demek ki neymiş? Fenerbahçe, paragöz yabancılara değil, 'gerçek Fenerbahçelilere' emanet edilmeliymiş.

Fenerbahçe yönetimi şimdilik kararsız. Yeni sezona yeni bir yabancı hocayla mı devam edecek yoksa İsmail Kartal'a mı güvenecek bilemiyor. Bence İsmail Hoca teknik direktörlüğü sonuna kadar hak etti. Başkan Ali Koç, daha önce denenen ve başarısız olan elin Löw'üne kamyon dolusu para verip, yeni bir maceraya atılacağına 'yerli ve milli' İsmail Kartal'a güvenirse, kimse ona tek laf edemez.







Bu arada yine sezon başında bu köşede "Arda diye bir çocuk" başlığıyla genç Arda Güler'in ilk maçını değerlendirmiş ve bir yıldızın doğumunu müjdelemiştim. Arda'nın yıldızı her maç biraz daha parlıyor. (Göztepe karşısında eğer partneri Rossi değil de daha yetenekli bir futbolcu olsaydı, golüne iki de asist ekleyecekti) Onu top kaybedip popo üstü yere düştüğünde bile ayakta alkışlayıp moral veren Fenerbahçe seyircisi, Arda'yı son 15 dakikalarda değil, ilk 11'de görmek istiyor.

Ne olur İsmail Hoca, şu kayıp sezonda bu kadarcık keyfi sarı-lacivertli taraftardan esirgeme...



'Langıdılanlan Samsak Döveci'

Son zamanlarda dile dolanan bu türkü, neredeyse her yerde karşıma çıkıyor. Öyle ki, türkünün kısa sürede fenomen haline gelmesi, onu birlikte seslendiren Elif Buse Doğan ile Serkan Çağrı'nın arasını bile açtı... O paylaşılamayan türkünün sözlerine gelince: "Langıdılanlan langıdılanlan samsak döveci... Gümbüdü gümbam gümbüdü gümbam ebegümeci..." Yani Kütahya Tavşanlı yöresine ait türkünün pek matah bir tarafı yok. "Manda yuva yapmış söğüt dalına, yavrusunu sinek kapmış gördün mü?" gibi saçma sapan bir şey...

Aslında bu durum, müziğimizdeki yaratıcılık tıkanıklığının nereye gelip dayandığının kanıtı gibi. Ortada iyi eser kalmayınca; millet, eğlenceyi saçma tekerlemelerde arar oldu... Yazık ki ne yazık...



Şeref kürsüsü

Engelli temizlik işçisi Ali Eren parkta bulduğu 190 bin lirayı polise teslim edip, vicdan ve ahlak dersi verirken, aynı zamanda kırmızı bültenle aranan paranın sahibi uyuşturucu kaçakçısının da yakalanmasını sağladı.



Ne demiş?

"Aşk, sevdiğin için akraba gezmektir." (Güldür Güldür Show'daki skeçten)



Zap'tiye

Kuaförlerde yeni tarife: Fön: 80 TL Boya: 380 TL Manikür-Pedikür: 200 TL Kibariye: Bedava.