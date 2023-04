Gündüz kuşağına şöyle iki saatliğine bakarsanız, herkesin diyetisyen, herkesin şifacı ve beslenme uzmanı olduğunu hayret ve ibretle gözlemleyeceksiniz. Değerli dostum Muharrem Akduman da gazeteci refleksiyle bu konuya duyarlılık göstermiş:

"Yüksel'ciğim, televizyonlarda kerameti kendinden menkuller, adeta bir tıp uzmanı gibi tavsiyelerde bulunmaktalar. Bu yüzden sakat kalanlar hatta ölenler de oluyor maalesef. Bunlara çok ağır cezalar verilmeli.

Gençliğimizde bizim de başımıza geldi. Böyle bir şeye inandık ve hastanelik olduk. Yıl: 1963... Yaş: 16... Feriköy'de ikamet ediyoruz. Lise talebesiyiz. 5 arkadaş hafta sonu İdealtepe'ye yüzmeye gideceğiz. O günlerde Hürriyet gazetesinde 'Bronzlaşmak için Mısır Çarşısı'ndan kekik yağı alıp sürün' haberini okumuştuk. Gittik bir 100 gramlık şişe aldık. Vapur, tren, İdealtepe'ye vardık. Mayolar zaten içimizde hazır. Kekik yağını sürdük önce ama hepimiz 'Yandım anam' diye denize koştuk. Nasıl yakıyor... Sanki kızgın bir demir dağlıyor cildimizi... Etraftakiler de koştu. Denizin içindeyken neyse de dışarı çıktığımızda daha da artıyor. Hemen giyindik, geri döneceğiz ama tişört bile rahatsız ediyor. Feriköy'e gelince kabarcıklar oluştu, içi su topladı. Hepimiz doğruca Etfal Hastanesi'ne. Doktor deldi su toplayan kabarcıkları. Olayı anlattık. Kızdı bize: 'Oğlum neden her yazılana inanıyorsunuz? Az daha geç kalsaydınız, durum daha vahim olurdu.' Bir hafta evden çıkamadık.

Mahallemizin her şeyi ile ilgilenen Necmi Albay'ımız geçmiş olsuna geldi. Olayı anlattık. Hürriyet'e telefon açtı: 'Ulan hangi geri zekalı verdi o tavsiyeyi? Hemen işten atacaksınız' dedi ve atıldı o kişi. (Necmi Albay, Feriköy'e İETT hattını 1 günde getirdi. Nur içinde yatsın.) Sonra öğrendik ki, 100 gram zeytinyağının içine 1 limon sıkılacak ve 10 damla kekik yağı atılacakmış... Sevgiler..."



YAZAR NOTU:

Uzmanlığına ne kadar güvenirseniz güvenin, medyadaki sağlık tavsiyelerine itibar etmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.



Nerede milletvekili yemini?

Köşemizin katkı şampiyonlarından Ali Uygur, Meclis çatısı altında resmen bölücülük yapanlara ithafen önemli bir konuya değinmiş:

"Yüksel Bey'ciğim, öncelikle bazı kesimlerin hatırlaması için TBMM'de milletvekillerinin ettikleri yemini paylaşalım:

'Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.'

Şimdi bu yemini seçilen her milletvekili etmek zorundadır. Türkiye'yi bölmek, parçalamak için uğraşan ve onların değirmenine su taşıyan bazı kendini bilmez gafiller, ettikleri bu yeminin ne olduğunu biliyorlar, üstelik 'namus' ve 'şeref' üzerine ant içiyorlar.

Peki bu ülkenin sahipsiz olmadığını göstermesi gereken anlı şanlı savcılarımız ne yapıyorlar? Derhal Zillet İttifakı ve HDPKK hakkında soruşturma açılmalı ve yargıya verilmeli. Bakalım ne diyecekler, kendilerini nasıl savunabilecekler?..

Eminim aynı durum başka bir ülkede olsa daha ilk andan itibaren dokunulmazlıkları kaldırılır, en ağır cezaya çarptırılırlardı. Saygılarımla..."



Gaf kürsüsü

Sevgili Muharrem Akduman not etmiş: Amerika'da geçen bir filmde kadın, erkek arkadaşına diyor ki: "Trenle İstanbul'a gideceğim!?!" Allah aklımıza mukayyet olsun...



Zap'tiye

Türkiye'de üretilen her güzelliğe çamur atmayı muhalefet sananlar, keşke "ellerinin çamuruyla" millet işine karışmasalar...



Ne demiş?

"Güzel olmak zorunda değilsin, kimseye güzellik borcun yok. Ne erkek arkadaşına ne kocana ne partnerine ne iş arkadaşına. Özellikle de sokaktaki rastgele adamlara. Güzellik, kadın denilen bir alanı kapladığı için ödediğin kira değildir." (Vahide Perçin'in sözü)