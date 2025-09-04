Ne yalan söyleyeyim, atv'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz beklediğimden çok daha iyi çıktı. Her şeyden önce ekranda yüzünü eskitmemiş iki yetenekli oyuncu Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın kimyası fena halde tutmuş görünüyor. Abartısız oyunları da inandırıcılık katsayılarını artırıyor.

Onların ilk bölümdeki taze ve ürkek oyunculuklarını dengeleyen ise Mehmet Özgür ve Ayten Uncuoğlu'nun eski bakır ustaları gibi minik çekiç darbeleri ile rollerini üzerlerine göre zarafetle şekillendirmeleriydi. Ana-oğulun 30 yıl sonra yüzleştikleri sekans, bana göre şimdiden unutulmaz dizi sahneleri arasındaki yerini aldı.

Yeni dizinin sürpriz performansı ise "Mehmet" rolünü üstlenen Mustafa Açılan'dan geldi. İsminin hem başına hem sonuna çifte uğurlu tik'imi iliştirdim. İlk bölümün sonuna doğru birbiri ardına patlayan sürprizler de izleyiciyi fena halde ekrana bağlayıp, gelecek pazartesiyi iple çektirdi.

Her duygunun uçlarda yaşandığı Karadeniz ise diziye nefis bir fon oluşturmakla kalmayıp, eşsiz doğasıyla pek çok kez oyunculardan rol de çaldı.

Belli ki bu sezon gözlerimiz Karadeniz gibi bakacak, hep Karadeniz'e bakacak. Hoş geldin Gözleri Karadeniz...



Bu ne kitapsızlıktır?

Elimiz böğrümüzde, kızımızın özel okulundan gelecek yeni eğitim-öğretim yılı ücretini bekliyoruz. Kimi "Yüzde 100 zam gelecek" diyor, kimileri daha kötümser fiyatlar bekliyor. Hele şu yemek ücretleri ne çıkacak çok merak ediyorum doğrusu. Öyle paralar isteniyor ki, sanırsınız her öğlen Nusret okula gelip şov eşliğinde bizimkilerin ağzına lokum et tıkıştırıyor.

İki yıl önce yine bu köşede bizim okul servisi ücretinin taksi tarifesinden daha pahalıya geldiğini hesapladığımdan beri zaten çocuğu okula ben götürüp getirmeye başlamıştım. Bu yıl da servis şoförlüğüne devam.

Gelin görün ki, dayatılan okul kitaplarının fiyatını görünce bende bir kez daha sigorta attı. Türkçe kitaplar 10 bin, İngilizce kitap seti tam 22 bin 700 lira...

Artık meselenin ismini net olarak koydum:

Kitapsızlık!..



En kısa spor programı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den, 1. Lig'e düşen Sivasspor'da bu sezon da kötü gidişat devam ediyor. Ligin ilk 4 haftasında sadece 1 puan alan takım, şehri ve taraftarlarını gerdi. Sivas merkezli yayın yapan Büyük Sivas web haber sitesinde, Abdullah Yiğit moderatörlüğünde canlı yayınlanan spor programında gerçekleşen ilginç bir tepki de gündem oldu.

Programda taraftar temsilcileri konuk edilirken, program süresi 2 saat olarak belirlendi. Ancak programın başlamasının ardından konuklar, bu kötü tablo karşısında söyleyecek bir şey olmadığını belirtip, konuşmak istemediler. Moderatör ise 2 saat planlanan programı 3'üncü dakikada bitirmek zorunda kadı.

Sevgili hemşerim Abdullah Yiğit'in yerinde olsam bu yayını "Dünyanın en kısa spor tartışma programı" olarak tescil ettirip, Guinnes Rekorlar Kitabı'na sokardım.

Bir çağrı da özellikle İstanbul'da yaşayan işadamı hemşerilerime: Taraftarın sesini soluğunu kesen bu gidişata dur demek için kulübe bir omuz verin bakalım sevgili Yiğidolar...



Gaf'let kürsüsü

Kaptan düdük çalmış ama mendirek çekilmemiş. :)



Zap'tiye

Vallahi ilk bakışta bilardo topu sandım!..

Ne demiş?

Milyoner'den bir diyalog: Oktay Kaynarca: "Kaç yaşındasın?" Yarışmacı Celal: "18... Yok, 19..." Kaynarca: "Bir karar ver." Celal: "Ne bileyim abi, her yıl değişiyor."