Tavsiyemdir, eğer diziler ve programlar evreninin nostaljisinde keyifli bir yolculuk yapmak istiyorsanız, atv. com.tr'yi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Bu haftanın sürprizi ise bir dönem atv'de yayınlanan kült dizi Karadayı'nın karizmatik karakteri Mahir'in (Kenan İmirzalıoğlu) unutulmaz repliklerinden oluşan derlemeydi. İşte hafızalara kazınan o felsefi sözler:

İnsanın canı yandıkça bedeni naz edermiş...

Alnın da ak olsun, vicdanın da...

Adamın önündeki nam, önüne taş.

İnsan evrende bedeni kadar değil, gönlü kadar yer kaplar.

Guguklu saati akşamdan sabah 9 kurup, 8'de yatarsan kaç saat uyursun?

Ömrüm boyunca acize güçsüze el kaldırmadım. Kendimle eşit olmayanla çarpışmadım.

Kalbin atmak istemez, atsa da fark etmez, çoktan ölmüşsündür, ağlayanın yoktur!

İnsan birini canından öte sevdi mi, yasak da oluyormuş, ket de vuruyormuş yüreğine!

Maziyi değiştiremeyiz ama geleceği ellerimizle yazarız!

Son nefesimi verirken yanımda elimi tutan sen olacaksın!

Gün doğarken rüyalar biter Feride!

Benimle olmak, ateşten gömlek giymek gibi...

Sitede ilginç bir bölüm daha var. Hayatında hiç Karadayı dizisini izlememiş ya da konusunu unutanlar için kısa resim altı yazılarıyla "100 karede Karadayı'da neler oldu?" köşesi yer alıyor. Eski fotoromanlar gibi, çok sevdim...

Utanmadan üste para alacak

Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho'ya kulüp 15 milyon Euro tazminat ödeyecek. Oysa sarı-lacivertli kulübün fena halde alacaklı olduğuna inanıyorum. Benim hesabım net:

Takım, onun saçma sapan kurduğu kadrolar ve taktik yetersizliği yüzünden Benfica'ya elenip tam 29 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi gelirinden oldu.

Mourinho'nun, alınmasına onay verip neredeyse hiç oynatmadan gönderdiği futbolcular yüzünden kulübün uğradığı zarar en az 20 milyon Euro.

Gönderdiği Dzeko, Tadiç, Osayi Samuel gibi oyuncuların yerini dolduramadığı gibi, alt yapıdan tek bir futbolcuyu bile takıma kazandıramadı. İrfan Can Kahveci başta olmak üzere bir çok yetenekli futbolcuyu sırf kibri yüzünden kenarda tutarak hem piyasa değerlerini düşürdü hem de onların futbol heveslerini köreltti.

Hiçbir derbiyi kazanamadı. Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla ülke puanımızı düşürdüğü gibi, her fırsatta Türk futbolunu kötüleyip marka değerimizi yerle bir etti.

Yukarıdaki fotoğraf, Mourinho'nun daha önce kovulduğu kulüplerden kopardığı tazminatları gösteriyor. Adama kazandıran futbol bilgisi değil, avukatlarının becerisi...

Yahu adam kovulduktan bir saat sonra Fenerbahçe hisseleri yüzde 6 değer kazanmış, dahası var mı?

Bir de bu arkadaşa 15 milyon Euro tazminat ödenecek, öyle mi? Ali Koç bu parayı cebinden ödesin. Kalanı, taraftar sineye çeker nasıl olsa...



Köy meydanında felsefe

Küçükkuyu'ya ne zaman gitsem uğradığım bir yerdir Yeşilyurt Köyü. Hem de fena halde ünlüdür. Hele birkaç yıl önce Megastar Tarkan konakladıktan sonra ünü iyice artmıştır. İşte o Yeşilyurt Köyü yeni bir unvana kavuştu: Felsefe Köyü.

Köy meydanında artık felsefe söyleşileri düzenleniyor ve büyük ilgi görüyor. "Nadas'a Bırakılan Sözler" mottosuyla büyük ilgi gören edebiyat, tarih ve felsefe söyleşilerinin son konuğu Prof. Dr. Ahmet Arslan oldu.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, Küçükkuyu, Altınoluk ve Ayvalık gibi çevre yerleşimlerden çok sayıda misafirin katıldığı söyleşide Prof. Dr. Arslan, katılımcıları "Düşünce ve İnsan", "Felsefenin Sınırları" gibi başlıklar altında derin bir entelektüel yolculuğa çıkardı.

Vallahi helâl olsun. Umarım diğer köylere de örnek olur.



Gaf kürsüsü

Sözcü TV'den beyin yakan bir alt yazı: "Çelik Kubbe milleti mi, yandaşı mı koruyacak?"



Zap'tiye

Mehmet Ali Erbil evlendikten bir gün sonra Tik Tok'ta canlı yayın açıp takı toplamış. Sunduğu yarışmada "N'olur yardımcı olun Mehmet Ali beeey" diye yalvaranların ahı tutmuş olmalı.



Ne demiş?

"Murat Bey diye peynir markası mı olur ya? BİM'e girdim, 'Murat Bey yok mu?' dedim, 'Yok, bugün izinli' dedi. 'O değil, kaşar olan' dedim, adam 'Siz ne diyorsunuz?' dedi." (Sosyal medyadan)