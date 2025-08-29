Kocamustafapaşa İlkokulu'ndan çıkmış, Sultanahmet'teki evine doğru başı önünde yürüyen 4. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu. Babası çıkar karşısına: "Hayrola kızım!?" Öğretmenin yazdırdığı okul ihtiyaçları listesini uzatır babasına; kitaplar, defterler... "Tamam" der, Hayri bey kızına, "Sen eve git, akşam ben getiririm bunları..."

Gizlice arkasına takılır babasının...Cebinde parası olmadığını bildiği için ihtiyaçları nasıl alacağını merak etmektedir.

Hayri Bey, Kocamustafapaşa'daki İstanbul Sineması'nın önünde ceketini çıkarır ve yoldan gelip geçenlere satmaya çalışır. Hayri Bey o akşam eve yüzü gülümseyerek gelir. Sırtında ceketi yoktur ama kızının defterleri ve kitapları ellerindedir.

O kız çocuğunun adı, kendisini okutmak için babasının ceketini satarak büyüttüğü "Fatma Girik" olarak yazacaktır sinema afişlerinde...

Bu alıntıyı niye mi yayınladım? Benim rahmetli annem de aynı yıllarda aynı semtte çocukluğunu geçirmiş, aynı ilkokula gitmişti. Büyüdükçe Fatma Girik'e olan müthiş benzerliğiyle dikkat çekti. Aynı mavi gözler, aynı delici bakışlar, aynı yuvarlak yüz hatları, aynı dalgalı saçlar...

Biri Türk Sineması'nın efsanesi, diğeri benim gönlümün sultanı oldu. Şimdi cennette iki çift mavi göz olarak ışıldıyorlardır umarım...



Rüyam gerçek oldu

Discovery Channel ve D Max'de her bölümünü 2-3 kez izlediğim otomobil programı Tamirat Tadilat'ın sunucuları Mike Brewer ve Marc "Elvis" Prietsly'in benim ihtiyar cipime (1959 Jeep Willys) bineceklerini rüyamda görsem inanmazdım ama gerçek oldu.

Dünya turundaki programın Türkiye çekimleri için ülkemize gelen ikiliyle röportaj yapan bir kaç gazeteciden biri olmak benim için büyük şanstı. Toplantıya bir klasikle geldiğimi görünce hemen bizim ihtiyarla ilgilendiler. Ben de torpidonun üzerine imza atmalarını rica ettim, kırmadılar.

Bu arada onlara "Dünyanın dört bir yanında otomobil kullandınız, Türk sürücüler için ne düşünüyorsunuz?" diye sordum. Sormaz olaydım. Mike açtı ağzını, yumdu gözünü:

"İtalya'da herkes korna çalıyordu. Hindistan ise tam bir kaostu. Ama İstanbul'daki sürücüler hepsini geçti. Burada kural ve navigasyon diye bir şey yok. Herkes her yerden çıkabiliyor. Şoke oldum."

Ben de bizim sürücülerin altın kuralından (!) onları haberdar ettim: "Burada yol istenmez, alınır. Aklınızda olsun..."

Peki Türkiye'de hangi otomobili mi onarıp, sattılar? İşte haberin burası ambargolu. Onu Ekim ayında yayınlandığında öğreneceksiniz ama şimdiden söyleyeyim çok gururlanacaksınız.

Mucit Muhiddin'in eseri

Haber sosyal medyada viral oldu. Tokatlı mucit Muhiddin Karabaş'ın yaptığı elektriksiz şarj istasyonu binlerce beğeni topladı.

İddiaya göre İsrailli iş insanı Gary Fehmiboyic patent için tam 500 bin dolar teklif etti ama Muhiddin kabul etmedi ve bu patenti halkımıza armağan etti.

Buluş; iki jilet, bir patates ve bir adaptörden oluşuyor. İşi gücü olmayan deneyebilir ama bana sanki "patatesten" bir icat gibi geldi.



Gaf'let kürsüsü

Şanlıurfa'ya sacdan kaydırak yapmışlar. 50 derece sıcakta çocuğu yukarıdan veriyorsun, aşağıdan kebap olarak alıyorsun. Tövbe, tövbe!..



Zap'tiye

Yanaşırken kılavuz kaptan almıştır büyük ihtimalle.



Ne demiş?

"Mükemmel insanı dışarıda aramayın. Bugün dışarıya çıkmayacağım." (Sosyal medyadan)