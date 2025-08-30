Bu köşenin vicdan sahibi okurları doğal olarak en çok Gazze konusunda yazıyorlar. İşte İsrail'in işgale hazırlandığı Gazze için okurumuz Ali Uygur'un yüreğinden dökülenler:

"Gözün aydın dünya (!) Gazze elden gitti, ruhuna El Fatiha... ABD ve AB ülkeleri sevinçle ellerini çırparak sevinsinler. Artık kamuoyu sürekli nümayiş yapmaz. İsrail'in Gazze soykırımını kınamasından endişe duymasınlar. Ortada bir mesele kalmadı ki, olan oldu. Gazze'nin şimdilik kuzeyi, yarın da güneyi ilhak edilecek. İslam ülkeleri kına yaksınlar artık 'Filistin Sorunu' kalmadı. Yıllarca büyütüp semirttikleri İsrail şimdi de onları yemek için vaktini bekleyecek. Merak ediyorum, o zaman ne yapacaklar?

Dünyada söylenen demokrasi, insan hakları kavramları da bundan sonra rafa kalkmıştır. Şimdi geçerli olan 'Büyük balık küçük balığı yer' kuralı. Bundan sonra orman kanunu, gücü gücü yetene...

Artık tek çare hicret. Gazzelilerin yapacakları bir şey kalmadı. Helâl olsun, sonuna kadar direndiler ama buraya kadarmış.

İslam ülkelerinin gerekçesi de bir tuhaf. Dünya savaşı çıkarmış, bölge kana bulanırmış!.. Bulansın, Gazzeliler bu işte kurban mı seçildi?

İslam ülkelerinin (lafın gelişi) içlerinde biraz vicdan kırıntısı kalmışsa Gazzelileri topraklarına kabul ederler ya da birleşip İsrail denen zehirli yapıyı tarihten silerler. Saygılarımla..."



Bence yılın fotoğrafı

Fotoğrafa sosyal medyada rastladım. Altındaki Hülya Yazıcı'nın yorumuyla müthiş bir şekilde tamamlanıyor, anlam buluyordu. Paylaşmasam olmazdı..

"Günün Fotoğrafı... Hayır! Bu sadece günün değil, haftanın, ayın ve yılın fotoğrafı! Tüm dünyanın görmesi gereken bir kare... Evet, bu milyonlarca beğeni toplamak için düzenlenmiş bir yapay zeka resmi değil. Bu karede kimse 'İyi ki doğdun' demiyor, şatafatlı süsler yok. Burada sadece savaşın ortasında bir yürek ve ona sığınmış masum bir can var.

İşte savaşın gölgesinde bile 'insan kalabilen' savaşçılar... Yorgun, yaralı, fakat kalbinde hâlâ şefkat taşıyan insanlar. Kendi bedenleriyle cepheyi korurken, ruhlarında hâlâ bir kediye sarılacak kadar merhamet barındıran yiğitler... Ne büyük bir onur, ne büyük bir insanlık dersi! Çünkü savaşın en karanlık anında bile, bir askerle bir kedinin bu sessiz kucaklaşması, bize hâlâ umut olduğunu gösteriyor. Dünya bu fotoğraftan ibret almalı:

Gerçek kahramanlık, sadece savaşmak değil, insan kalabilmektir."



Eski dolarlara dikkat!

Köşemizin gedikli ikmal subayı, değerli dostum ve okurum Muharrem Akduman'ın çok önemli bir uyarısı var:

"Yüksel'ciğim, ülkemizde maalesef dolar alımlarında büyük bir sorun var. Vatandaş çok zor durumda kalıyor. Bankalar, ellerindeki eski dolarları satıyor bizlere ve diğer bankalara veya alışverişe gittiğimizde bu dolarları kimse almıyor. Birkaç kez başıma geldi. Döviz bürosu '10 TL eksiğine alırım' diyor. Aldığım banka bile değiştirmiyor. Üzerinde pembe renk olanlar yeni. Bankalar da eskilerinden kurtulmak için eskileri veriyor. Komşum, bir bankadan çektiği dolarları diğer bankaya götürdü ve içinden 4 adedini kabul etmediler. Aldığı bankaya geri getirdi, onlar da 'Biz vermedik' diyerek kabul etmediler. Çok çok önemli bir sorun. Dünyanın hiç bir ülkesinde bugüne kadar eski dolara rastlamadım. Hepsini bize mi kakalamışlar yahu? Acil halledilmesi gereken çok önemli bir konu..."



Gaf kürsüsü

Değerli okurum Sami Benli'nin notu: Fenerbahçe - Benfica maçını anlatan TRT spikeri Murat Muratoğlu, Yusuf En Nesyri'ye ısrarla "Josef" diye hitap etti. Nedir kardeşim bu yabancı iştahı?



Zap'tiye

Devletimizle, milletimizle, ordumuzla "yeni zaferlere" hazırız. Kılıcımızı kınından çıkartanlar pişman olmaya mahkumdur. Zafer Bayramımız kutlu olsun.



Ne demiş?

"Doğru cevap hakkında hiçbir fikrim yok. Şu anda evrenden bir mesaj bekliyorum." (Milyoner yarışmacısı Başak'ın sözleri)