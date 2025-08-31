Cuma günü adeta uçarak gittim Tuzla Tersane Komutanlığı'na... Zaten deniz ve denizcilik aşığıydım, buna bir de şanlı donanmamızın dosta güven, düşmana elem veren muhteşem gövde gösterisi de eklenince Teknofest Mavi Vatan adeta mabedim oldu.

Önce TCG Anadolu'yu ziyaret ettim. Her santiminde göğsüm daha da kabardı. Hele uçuş güvertesinde taşıdığı Atak helikopterleri, TB2 ve TB3'ler ve nihayet tüm ihtişamıyla Kızılelma'mızı görünce kendimi gözyaşlarımı gizlemeye çalışırken buldum. İnsan televizyonda izlerken anlamıyor. Koca geminin içinde karınca gibi kaldığını fark edince anlıyor Anadolu'nun kudretini.

Sonra Çanakkale Boğazı'nı düşman zırhlılarına dar eden Nusret mayın gemisinin replikasının bağlı olduğu rıhtıma koştum minnetle. Kimseye çaktırmadan bir öpücük kondurdum küpeştesine...

Ve... Atatürk'ümüzün mirası Savarona... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve eşi Emine hanımefendinin himaye ve gözetiminde yapılan olağanüstü restorasyonla artık yüzen bir müze olarak donanma envanterine geçmişti.

İnebahtı yenilgisinin ardından ne demişti Sokollu Mehmet Paşa? "Bu devlet öyle bir devlettir ki, murad edinirse, cümle donanmanın direklerini altından, lengerlerini gümüşten, iplerini ibrişimden ve yelkenlerini atlastan etmekte güçlük çekmez."

Onca yıldır çeşitli ambargolarla gücü zayıflatılan, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında eski ABD telsizleri kullanıldığı için haberleşme güçlüğü çekip, kendi muhribini batıran, ABD uçak lastiği vermediği için harekatta sınırlı sayıda uçak kaldırabilen bir ülkeden, silah sanayiinin yüzde 85'ini yerli üretime dönüştüren, İsrail'i, Yunanistan'ı ve cümle düşmanı panikten paniğe sürükleyen, kendi göbeğini kendi kesmiş bugünkü Türkiye'ye...

Tersaneden çıkarken, göğsümün benden 5 santim ileride yürümesi boşuna değildi hani...



Tehlikeli ebeveyn: Yapay zeka

İş Bankası reklamında yapay zeka ile kendi geleceği üzerine konuşan küçük kızı dehşetle izliyorum. Ebeveynleri ya da öğretmeni dururken kendine sohbet arkadaşı olarak bir robotu seçmiş. Yapay zekaya "Ben gelecekte ne olacağım?" filan diye soruyor. Bizim aklı evvel de bilmiş bilmiş cevaplar verip kızın hayatını yönlendirmeye oynuyor.

Reklam kuşağı bitti, ana habere dönüldü. Peki ilk haber neydi dersiniz? ABD'de yapay zekanın etkisiyle annesini öldürüp sonra intihar eden adamın hikayesi...



Bir uğurlu tik de futbola

Bugüne kadar şov dünyasında isminin yanına iliştirdiğim genç kişiye parlak bir kariyer getiren benim meşhur uğurlu tik'imi bu kez futbol dünyası için kullanıyorum.

Barcelona alt yapısında muazzam bir yetenek yetişiyor. Henüz 12 yaşındaki Adam Qaroual; müthiş çalımları, insanüstü top tekniği ve oyun zekasıyla herkesi etkiliyor.

Annesi Faslı, babası İspanyol olan, Almanya'da doğup büyüyen çocuğun sosyal medyadaki tüm videolarını soluksuz izledim ve hayran kaldım. Kıvırcık saçları ve sempatik hareketleriyle dünya futbolu en geç 3 yıl içinde yeni bir yıldızla tanışacak. Aha da şuraya yazıyorum.



Şeref kürsüsü

Norveç Futbol Federasyonu, İsrail ile oynayacakları Dünya Kupası grup eleme maçının tüm gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.

Zap'tiye

Fiorentina, Mourinho'nun istemediği Dzeko'nun son dakika golüyle rakibini geçip Konferans Ligi'ne katıldı. Fenerbahçe, Mourinho'nun çok istediği Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Ne demiş?

"Getir Mourinho'yu, koy Fenerbahçe'nin başına, yine de başarılı olamaz." (Sergen Yalçın'ın 4 Nisan 2012'deki sözü)