Trafik mevzuatının neredeyse baştan sona yeniden düzenlendiği şu günlerde ben de bugünkü köşemizin tamamını trafik meselesine ayırdım.

Discovery Channel'da yeni bir reality programı başladı. Adı, Otoban Devriyesi. Almanya'nın pek çok eyaletinde sivil araçların içinde resmi üniformalı özel eğitim almış trafik polisleri devriye atıyor. Araçlarında hız ölçüm radarı ve otomatik kayıt yapan kameralar da var. Biri önlerinde hız limitini mi aştı, hemen önünü kesip radar raporu ve görüntüsüyle birlikte cezayı basıyorlar.

Bir başka sürücü, yasa dışı modifiye edilmiş aracıyla ortalığı egzoz gürültüsüne mi boğdu? Hemen ellerindeki desibel ölçeri egzozuna dayayıp cezai yaptırım uyguluyorlar. Yani trafikteki her ihlal, gizli denetçiler tarafından anında cezalandırılıyor. Böylece Alman sürücüler denetimin nerede, nasıl yapıldığını bilemedikleri için muma dönüyorlar.

Bizde ise denetim yalnızca belirli noktalardaki çevirmelerden ibaret. Ehliyetin, ruhsatın, muayenen tamam ise yolda ne kadar trafik canavarlığı yaptığının önemi yok.

Trafiğe her yıl binlerce kurban veren bir ülke olarak, Almanya'daki uygulama acilen bizde de başlatılmalı.



Eğitim gerçekten şart!

Köşemize düzenli olarak değerli katkılar veren sevgili okurum Ramazan Budaklar bu kez de kronik problemimiz trafik kazalarına değinmiş:

"Trafik kazalarının yüksek ve fahiş cezalarla önlenebileceğine inanmıyorum. Bunun amaçlandığını da düşünmüyorum... Bayram üstü 70 bin güvenlik personeli ve her 30 kilometrede bir radar konuşlandırmak! Yahu savaşa böyle gitmiyoruz! Bakın radarlar, elektronik bariyerler, güvenlik personeli, kanun komisyonları vs. bunlara harcanan paranın çok daha azına trafik kazalarını azaltabiliriz. İlkokuldan, liseye kadar her kademede insanlarımızı trafik kazaları, trafik kuralları, ilk yardım, sürüş öncelikleri, nezaket vs konularında eğiterek! Bu çok daha ekonomik ve daha kazançlı.

Eskiden devlet büyüklerimiz 'Eğitim şart' diyordu. Sonra komedyenler ve hileli gıda üreticileri bu söylemle o kadar çok alay etti ki, kavramın içini boşalttılar. Ama eğitim gerçekten şart!"

YAZAR NOTU: Bu yıl ilkokullarda Trafik dersi müfredata eklendi.



Scooter'lara plaka lazım

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, gözlerine kestirdikleri yaşlı insanları "Adınız sahte altın operasyonunda geçiyor. Evdeki altınlarınızı kontrol etmemiz lazım" diyerek kandırıp 5 milyon liralık dolandırıcılık yaptılar. Üstelik kaçarken trafik sıkışıklığına ve taşıt tanıma sistemlerine yakalanmamak için elektrikli scooter kullandılar.

Hedef olan yaşlı mağdurlar ise polisin (!) ziynet eşyalarını almaya neden scooter ile geldiğini bile sorgulamadılar. Polis uzun bir araştırma sonucu dolandırıcıları İstanbul'u terk etmeye çalışırken yakaladı.

Durum gösteriyor ki, benzer olayların yaşanmaması için scooter'lara da plaka verilmesi gerekiyor.



Gaf'let kürsüsü

1960'lardan kalma araç emniyet kemerleri için bir tasarım. (Kaynak: Cienciatum Sorprendete)



Zap'tiye

Bizimle savaşmaya kalkacak ülkenin alnını karışlarım!



Ne demiş?

Trafik çevirmesindeki sürücü: "Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun?" Polis memuru: "Onu annene sor. Bana ehliyet ve ruhsatın lâzım."