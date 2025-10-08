Dünyanın tanınmış sanatçıları Gazze için konserler verirken, bizim ülkemizde katil İsrail'i protesto eden, geliri Filistinli masum çocuklara bırakılacak bir konseri hâlâ düzenleyememiş olmak içimi öyle acıtıyor ki... Üstelik o çığlığı atan yabancı sanatçıların neredeyse tamamı Hıristiyan olduğu halde... Zaten bu işin dini, dili, mezhebi mi kaldı? İçinde azıcık insanlık ve vicdan barındıran herkesin en yüksek perdeden isyan etmesi gerekmiyor mu?

Bir Yahudi orkestra şefinin, konseri yarıda kesip kendi devletini kınaması, Altın Küre kazanan İsrailli kadın oyuncunun ödül töreninde sahneden "Filistin'e özgürlük" diye bağırması ne denli asil bir davranışsa, bizim sanatçılarımızın henüz bir konserde tek ses olamaması da bizim açımızdan o kadar utanılası bir durum.

Neredesiniz Gezi kalkışması için gazetelere imzalı manifesto verenler? Neredesiniz eşcinsel örgütlerin yürüyüşlerinde en önde saf tutanlar? Peki ya Gazzeli çocukların sokak hayvanları kadar değeri yok mu sevgili protestocu hayvansever ünlüler?

Yok mu şu koca ülkede Gazze için stadyum konseri düzenleyecek yürek kalibresine sahip bir tane vicdanlı prodüktör?

Neyi bekliyorsunuz? Sıranın -Allah korusun- sizin çocuklarınıza gelmesini mi?..



Her emekliye 8 implant hakkı

Sosyal medyada emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek adına başlatılan kampanyalara bir yenisi eklendi: "Her emekliye 8 implant hakkı verilsin."

İmplant teknolojisi gerçekten de hayata büyük bir kolaylık getiriyor. Özellikle yaşlıları sürekli papara yemekten ya da "damak" diye bilinen ve her akşam başucundaki bardağa bırakılan protez ilkelliğinden kurtarıyor.

Gelin görün ki, SSK kapsamında bulunmayan bu uygulama çok pahalı. Bir implant için diş hekimlerine 300 ile 1000 Euro arasında ödeme yapmak gerekiyor.

Bu nedenle emeklilerin feryadına bir an önce kulak verilmesini ve bu operasyonların sınırlı sayıda da olsa SSK kapsamına alınmasını diliyorum.



Üşümezsoy ekranda deprem yarattı

TGRT yayınına telefonla katılan Şener Üşümezsoy, daha önce ekrana yansıtılan fotoğrafı üzerinde oynama yapıldığını hatırlatarak tepki gösterdi. Yayın aniden kesildi.

Üşümezsoy, "Yapay zekalı bir adam koymayın, benim fotoğraflarımdan birini kullanın. Tipim ilgilerini çekmiyorsa bağlanmayın. Kendilerinin istediği gibi badem bıyıklı birini bağlasınlar" dedi.

Bu sözlerin ardından Üşümezsoy'un sesi yayından alındı. TGRT'nin, önceki programda Üşümezsoy'un kalpaklı fotoğrafında oynama yaptığı da ortaya çıktı.



Gaf'let kürsüsü

"Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun kızlar. Aksini söyleyenlere babayı alırsın diyorum" diyen Melek Mosso, 29 Ekim'de Mansur Yavaş'ın himayesinde Ankara'da konser verecek.



Zap'tiye

Ağrıspor takımının otobüsü, Kayseri deplasmanına giderken alt geçide sıkıştı. Ben tam saha "pres" diye işte buna derim!



Ne demiş?

"Benim çocuğum ortadan yok oldu. O benim kollarımın arasında öldü. Çocuklar nerede? Birisi bana lütfen söylesin. İnsanlar nerede? Yeter artık, yeter!.. (Gazzeli annenin feryadı)