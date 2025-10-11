Kaya Kaya rumuzuyla yazan okurum, gıda baronlarının ülkemiz üzerinde oynadığı oyunlara dikkat çekmiş:

"Değerli üstadım, ben uzun yıllardır parti taraftarı değilim ancak diğerlerini seçtiğimizde 40 yılda 50 hükümet değişti, ayrıca iki ihtilâl iki muhtıra oldu. O zaman seçiyorduk, 6 ay sonra hükümet düşüyor ve yeniden seçiyorduk. Her konuda istikrar berbattı.

Son üç yıldır Türkiye'ye savaş açmış dünya gıda baronları ve işbirlikleri ayrıca bir de açgözlü çakallar yüzünden halk ekonomik sıkıntıya düşürüldü. Son 4 senenin enflasyonu yüzde 1000 hatta bazı ürünlerde daha fazla ama savaştaki Ukrayna'da bile yüzde 14 civarında.

Ayrıca fikir farklılıkları güzeldir ancak vatana ihanet, fikir farklılığı değildir. 140 yıldır muhtelif isimler altında vatanımızın birlik ve beraberliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne saldıran aynı dış bağlantılı gruptur. Ancak bu grup içindeki herkes böyle değil. İlk başta bu grubun içindeki milliyetçi, vatansever tarafın; kendi içlerinde yuvalanmış, muhtelif yalan dolan argümanlarla 'Hakkımızı alacağız' dümeniyle ülkemizin birliğine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne saldıran tarafı bertaraf etmesi vatan borcudur..."



Bu köşenin farkı

Köşemizin olmazsa olmazı Muharrem Akduman, haberciliğin en temel ilkesi olan 5N1K kuralını bile yerine getiremeyen haberci dostlara sitem etmiş:

"Yüksel'ciğim, öyle eksik haberler izliyoruz ki pes... Örneğin, az önce Habertürk'te bir haber: 'Karahantepe'de, insan yüzlü dikilitaş bulundu' ve teferruatlar. 3-4 dakika anlatıyor, anlatıyor ve haber bitiyor...

Fakat en can alıcı noktayı söylemiyor. Bu Karahantepe nerede? Bir kafedeyiz dostlarla... Herkes birbirine bakıyor. Ben de atılıp 'Urfa'da' dedim. Bütün izleyenler bana teşekkür etti. 'Muharrem Amca, sen bu TV'de Genel Yayın Yönetmeni olmalısın' diye. Çok da hoşuma gitti vallahi. :)) Sevgiler...."



Arada bir takvime baksanız?

Köşemizin kadim okurlarından Şerife Nalan Yılmaz'ın dikkatinden kaçmamış:

"Yüksel bey merhabalar, şu sıralar ekranlarda gösterilen limonata reklamında sıcaktan bunalan reklam afişindeki Burhan Öcal, karşısındaki reklam afişinde yer alan güzel sarışından limonatayı kapıyor ve başlıyor darbukasını konuşturmaya... Bu sırada 'Yaz başlasın' sloganı görünüyor. Başlayan sonbahar, sonrasında da kış değil mi? Slogan olarak geç kalmış bir reklam gibi geldi bana..."



Muhalefete muhalefet etmek

Köşemizin müdavimlerinden Ali Şahin siyasi gündemle ilgili harika bir tespitte bulunmuş:

"Muhalefete muhalefet edilmez diye bir söz moda oldu. Muhalefete muhalefet edenlere muhalefet edilirken niçin muhalefete muhalefet edilmesin? Muhalefetin dokunulmazlığı mı var? Muhalefete muhalefetin en büyüğü zaten muhalefetin kendi içinden yapıla gelmiyor mu?"



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden kaçar mı? "Acaba erkek oğlu da mı oradaydı?" (Medyablok YouTube kanalında konuşan Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'ın sözleri)

Zap'tiye

Son zamanlarda gördüğüm en yaratıcı kazak modeli.

Ne demiş?

Muharrem Akduman dostumuzun notu: Esra Erol'da Medine-Selçuk çifti anlaşamayıp ayrılmaya karar vermişler. Mal, mülk, kat, yat mı paylaşamıyorlar acaba diye izledim. Medine'nin, ayrılmak için öne sürdüğü tek şart beni şoke etti: "Havlularımı ver yoksa boşanmam!.."