Liderler zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'in başındaki Şi Çinping'in hararetli sohbetine bile konu olduğuna göre ölümsüzlük işi ciddiye bindi demektir.

Dünya da bunu konuşuyor zaten. Geçenlerde ABD'deki bir televizyon programında görüşüne başvurulan bilim adamı "10 yıl daha yaşayabilirseniz, ömrünüzü 5 yıl daha uzatabileceksiniz. 15 yıl yaşayabilirseniz, ömrünüze 10 yıl daha ekleme şansınız olacak. Bu durum ölümsüzlüğe kadar uzayabilir. Yeter ki 10 yıl daha ölmeyin" dedi.

Tövbe estağfurullah... Bilime saygımız sonsuz ama bu biraz da Yaradan'a şirk koşmak değil mi? Hem siz ölümsüzlüğe doğru koşar adım yürürken bu olanaktan yararlanamayan sevdiklerinizin teker teker hayattan ayrıldığını ve 50 yıl sonra çevrenizde sevdiğiniz, tanıdığınız kimsenin olmayacağını bilmek işkencelerin en kötüsü değil mi? Peki çoğunluk ölümsüz olduğunda dünyanın kısıtlı olanakları kime yetecek, bunu düşünen var mı?

En iyisi el ayak tutarken, kimselere muhtaç olmadan göçüp, toprağı yeni fidanlara bırakmak...

Eğer iyi bir şey olsaydı, gücü her şeye yeten Yüce Rabbim insanoğlunu ölümsüz kılmaz mıydı sanıyorsunuz?..



Vallahi çok safmışım!..

Bazen ne kadar saf olduğuma kendim de şaşırıyorum. Geçenlerde "Gazze için konser vermemenin utancı" başlığıyla şarkıcı tayfasının İsrail zulmü için parmağını kıpırdatmamasını eleştirmiştim. O yazının yayınlandığı gün pek çok ünlü şarkıcı, oyuncu ve modelin uyuşturucu kullanmak iddiasıyla ifadeye çağırıldığı haberi patladı.

Dedim ya, safım işte. Onların gündemi ile halkın gündeminin aynı olabileceğine nasıl inanmışım ki? Ayrıca "uyuşmuş olma ihtimali" bu kadar yüksek bir kesimden Gazze'ye duyarlılık beklemek de akıl kârı değilmiş...



PAZAR EĞLENCESİ

Bundan böyle pazar günleri ara sıra tatilinize neşe katacak minik hikayeler anlatacağım. Öyleyse "yaşanmış" olduğu iddia edilen ilkiyle başlayalım:

Hollywood'un yüzlerce kez işlediği; 'Uçakta pilotlar ölür ya da bayılır, yolculardan biri merkezden telsiz talimatıyla uçağı indirir' klişesinin uyarlanmış hali. ABD'de olur da Türkiye'de olmaz mı?

- Aloo, aloo, abi ben .... Turizm otobüsünden arıyorum. Ankara yolcusuyuz. Kaptan moladayken içkiyi fazla kaçırdı herhalde, uyukluyor şimdi.

- Evlat sakin ol, muavin orada mı?

- Hayır, otobüste değil, Tanrım ona ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok!

- Tamam evlat, hiç korkma, sizi kurtaracağız. Şimdi şoförü yavaşça koltuktan yana çek, sen oturacaksın onun yerine.

- Ama onu yana çekersem düşer, kendinde değil!

- Düşsün pez...nk! Oraya senin oturman lâzım.

- Tamam, oturdum. şimdi ne yapmalıyım?

- Direksiyonu tut, ne çok sıkı, ne çok gevşek.

- Tuttum. çok eğlenceli görünüyor, eh heh he!...

- Evlat, ciddi ol, 40 yolcunun hayatı senin elinde. Şimdi... Önündeki panelde bir çok gösterge var değil mi? Tam ortadaki büyük olana bak, ne yazıyor orada?

- Bismillahirrahmanirrahim.

- Hayır, göstergenin üstündeki yazıya değil, göstergeye bak! Hız göstergesine bak, kaçla gittiğinizi görebiliyor musun?

- Sıfır.

- Nasıl sıfır? Dikkatli bak.

- Sıfır, gerçekten sıfır. Ölecek miyiz?

- Otobüs duruyor mu, gidiyor mu, bunu söyle bana seni kuş beyinli!...

- Duruyooor?..

- Kalk, defol git, eşşoğlueşşek! Bize de panik yaptırdın. Şoför uyanınca devam edersiniz...



Zap'tiye

Köpeklerimize bile bir kolu camdan sarkıtmayı öğrettik ya, bravo bize. (!)

Gaf kürsüsü

Uluslararası alışveriş sitesi Amazon'da Türk bayrağının paspas olarak satışa sunulması infial yarattı.

Ne demiş?

"Bir soru soran adam bir dakikalığına aptaldır, sormayan adam ise hayatının geri kalanında." (Konfüçyüs)