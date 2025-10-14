Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esir Alexander Turbanov'un şu açıklamaları işgalci İsrail'de şok etkisi yarattı:

"Sizin nezaketiniz vicdanıma kazındı. Aranızda yaşadığım 498 gün boyunca, maruz kaldığınız saldırganlık ve suçlara rağmen, gerçek erkekliğin, saf kahramanlığın ve insani değerlere saygının anlamını sizden öğrendim.

Siz özgür kuşatılmış olanlardınız, ben tutsaktım ve siz hayatımın koruyucularıydınız. Bana şefkatli bir babanın çocuklarına gösterdiği gibi baktınız. Sağlığımı, onurumu ve zarafetimi korudunuz ve toprakları gasp edilmiş, hakları için savaşan adamların pençesinde olmama ve ülkemin hükümeti tarafından kuşatılmış bir halka karşı en iğrenç soykırımı gerçekleştirmelerine rağmen açlığın veya aşağılanmanın bana dokunmasına izin vermediniz.

Erkekliğin anlamını sizde gözümle görene kadar bilmiyordum ve fedakarlığın değerini, aranızda yaşayana kadar, ölümü gülümseyerek karşılayıp, öldürme ve yok etme araçlarına sahip düşmana çıplak bedeninizle direnene kadar fark etmemiştim. Ne kadar belâgatlı ve açık sözlü olsam da, sizin değerinizi yansıtacak, yüce ahlakınız karşısındaki hayretimi ve hayranlığımı ifade edecek kelimeler bulamayacağım.

Dininiz size esirlere karşı hep böyle çok iyi davranmanızı mı öğretiyor? Bu ne büyük dindir ki, sizi bu kadar yüce bir mertebeye eriştirir, karşısında insan yapımı bütün insan hakları kanunları çöker, düşmanlarla mücadele protokolleri çöker!..

En zor anlarda yalan sloganlarla değil, yaşadığımız gerçeklerle adaleti ve merhameti gösterdiniz, en karanlık koşullarda bile ilkelerinizden vazgeçmediniz. İnanın bana, eğer bir gün buraya dönersem ancak sizin saflarınızda bir mücahit olarak dönerim. Çünkü hakikati halkınızdan öğrendim ve sizin sadece bu toprağın değil, aynı zamanda ilkenin ve haklı davanın da sahipleri olduğunuzu anladım."

İşte böyle... İsrail'in meşhur demir kubbesini aşıp bunun kadar hasar veren başka füze (!) görmedim.



Suriyelilere ibret olsun

Bu fotoğraf ateşkesin ardından Gazze'de çekildi. İki yıldır daracık bir sahil şeridine sıkıştırılan, oradan oraya sürülürken tepelerinde sürekli bombalar patlayan kahraman Filistin halkı, yerle bir edilmiş olsa da "vatanlarına" geri dönmek için bir an bile tereddüt etmediler. Hem de kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, yaralısıyla, engellisiyle...

Hiçbiri "Ben kapağı dışarı atayım da gerisi tufan" deyip botlara doluşmadı, TIR kasalarında balık istifi olmadı. İnatla, imanla, inançla topraklarını bekleyip, zulme karşı tek vücut halinde direndiler. Çok kayıp verdiler ama sonunda vatanlarını geri almayı başardılar.

Bu fotoğrafın, mücadele bile etmeden ilk fırsatta ülkelerini terk eden, vatanlarında huzur ve güven sağlansa bile geri dönmeyi akıllarından geçirmeyen Suriyelilere ibret olması dileğiyle...



"Valiyi arayacağım, babam hakim"

Aksaray'da polis tarafından durdurulan ve yapılan kontrolde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen Yusuf K. ve yan koltuğunda oturan Döne D., işlem yapmak isteyen polise tehdit savurdu. "Valiyi arayacağım", "Babam hakim" sözleri ile işlem yapılmasına engel olmaya çalıştılar ama tabii ki başarılı olamadılar. Hem suçlu hem güçlü olan ikili öte yandan, görevi sırasındaki gazetecilere de saldırmaya çalıştı.

Haberi okuyunca gençliğim geldi aklıma. Ben de bir hakim çocuğuydum. Ağabeylerimle birlikte en büyük korkumuz, bilerek ya da bilmeden adli bir olaya karışmak ve sonucunda babamızı mahçup etmekti. Bu nedenle kanun ve kurallara harfiyen uyar, beladan uzak dururduk. Bir gün bile ağzımızdan kolluk kuvvetlerine karşı "Benim babam hakim" sözü çıkmamıştı. Kazara hatalı bir davranışta bulunsak bile babamızın hakim olduğunu özellikle saklar, onun adına halel getirmemek için çabalardık.

Bilmem anlatabildim mi?



Gaf kürsüsü

Üniversite mezunu Ceyda kızımız, "Atasözüne göre hangisi yaşken eğilir?" sorusuna "Ağaç" yerine "Bahçe hortumu" deyince ilk soruda elendi.



Ne demiş?

"Bali'de kiralar, milleti kazıklamak isteyen Türkler yüzünden iki katı oldu. Biri de benim akrabam." (Burcu Özberk)



Zap'tiye

Fotoğraf Gazze'den... Henüz "iman delici" bir bombanın icat edilemediğinin resmidir.