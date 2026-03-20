Moskova'daki Çin Büyükelçiliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD tarafından bombalanan ülkelerin bir listesini yayınladı:

JAPONYA: 6 ve 9 Ağustos 1945

KORE VE ÇİN: 1950- 1953

GUATEMALA: 1954, 1960, 1967-1969

ENDONEZYA: 1958

KÜBA: 1959-1961

KONGO: 1964

LAOS: 1964-1973

VİETNAM: 1961-1973

KAMBOÇYA: 1969-1970

GRENADA: 1983

LÜBNAN: 1983, 1984

LİBYA: 1986, 2011, 2015

EL SALVADOR: 1980

NİKARAGUA: 1980

İRAN: 1987, 2025

PANAMA: 1989

IRAK: 1991-2003-2015

KUVEYT: 1991

SOMALİ: 1993, 2007- 2008, 2011

BOSNA: 1994, 1995

SUDAN: 1998

AFGANİSTAN: 1998, 2001-2015

YUGOSLAVYA: 1999

YEMEN: 2002, 2009, 2011, 2024-2025

PAKİSTAN: 2007-2015

SURİYE: 2014-2015

Çin bu listeyi yayınlayarak şu mesajı gönderdi: "Dünya gerçek tehlikenin kim olduğunu hatırlamalı. Batı medyası ve hükümetleri ikiyüzlülükle hareket ediyor. ABD toplu katliamlar yaptığında sessiz kalıyorlar."



Almanya'da benzin 115 lira

Evet, sanayi devi, yıkılmaz ekonomi mucizesi Almanya'da benzinin litresi 115 liradan satılıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tanker trafiğine kapatmasının ardından Avrupa büyük bir enerji krizi yaşamaya başladı. Kısıtlı arz yüzünden başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde yakıt fiyatları fırladı.

Peki Almanya'da 115 lira olan benzin bizde nasıl oluyor da hâlâ 60 liradan satılabiliyor. Çünkü pompaya gelen zammı devlet göğüsleyip, vatandaşa yansıtmıyor da ondan. Tıpkı evimize gelen doğalgaz ve elektrik faturasının yarısını devletimizin ödediği gibi.

Peki biz petrol ve doğalgaz zengini bir ülke miyiz? Tabii ki hayır. Sadece "sosyal devlet" olma yolunda dev adımlar atan, vatandaşının derdiyle dertlenen, milletinin refahı için her türlü fedakarlığa katlanan bir anlayışla yönetiliyoruz. Farkımız burada...



Helal sana Asen Hoca!

Süper Lig'de 22 yıl sonra bir kadın hakemimiz maç yönetti. FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak geçen cumartesi Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçında düdük çaldı. Hem de makamıyla, usülüyle, şahane çaldı...

Asen Hoca pozisyonlara yakındı. Kararları çok netti. Hatta VAR monitörüne çağrıldığı bir penaltı pozisyonunda kendi görüşünün arkasında dağ gibi durup, kararını değiştirmeyerek "Devam" dedi. Yani bazı erkek hakemler gibi VAR'ın kölesi olmadı, eyyamcılık yapmadı.

Ben Merkez Hakem Komitesi'nin yerinde olsam bu örnek hakeme her hafta Trendyol Süper Lig'de maç veririm. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak için değil, hak ettiği için...



Şeref kürsüsü

"Hayırlı akşamlar Yasin, bu ay kirayı göndermene gerek yok. Ramazan ayındayız, önümüz bayram. Evin, çocuğun ihtiyaçları vardır, onlara ayır. Helali hoş olsun." (Sivas'ta bir ev sahibinin kiracısına gönderdiği mesaj)

Zap'tiye

Köşemiz her yıl olduğu gibi bu bayramda da açık olacak. Herkese şeker tadında bir bayram diliyorum.

Ne demiş?

"Babam şeker aldığında bayramdı. Ben alınca sadece şeker." (Sanal medyadan)