Sanal medyada komedyen keşfetmek yeni hobim haline geldi. Zaten yanına uğurlu tik'imi attığım, uçuyor.

Yeni keşfim ise 10 yıldır Türkiye'de yaşayan dünya sevimlisi bir genç, Musti Kusti.

Küçücük mekanlarda gerçekleştirdiği şahane standup'larını YouTube kanalında paylaşarak, memleketin kahkaha katsayısını fena halde yükseltiyor.

Musti'nin siyasi esprilerine ise bayılıyorum. Hem iktidarı hem muhalefeti tatlı tatlı iğneliyor. Hele "CHP Afrika'da bile muhalefet olmayı başardı" temalı bir bölüm vardı ki, gülmekten karnıma ağrılar girdi. (Memlekette onca komedyen varken, siyasi hicvin Senegalli bir gence kalmasına gülmeli mi ağlamalı mıyım işte ona karar veremedim)

Geçenlerde Cüneyt Özdemir, YouTube programında ağırladığı Musti'ye "Sizin oralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl biliniyor?" diye sordu. Bizimki başladı anlatmaya:

"Ona bizim oralarda kimse kötü bir şey diyemez. 'Ordugan' diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Afrika'da nerede seçime girse kazanır, o kadar yani. Bizimkiler, Ordugan'ın Türkiye'de bazen eleştirildiğini duyunca bana soruyorlar 'Böyle bir lider nasıl eleştirilir? Yoksa bizim bilmediğimiz bir şey mi var?.."



Matematik konuşuyor

Geçen hafta Almanya'da benzinin litresinin 115 lira, bizde ise 60 lira olduğunu yazıp, zammı vatandaşa yansıtmayan devletin fedakarlığından söz etmiştim.

Tam da beklediğim gibi oldu. "Devlet" ve "fedakarlık" kelimelerinden hazzetmeyen tipler, köhnemiş argümanlarıyla anında saldırıya geçtiler.

Almanya'daki maaşlardan filan söz ettiler, bilip bilmeden.

Şimdi aşağıdaki kıyaslamayı gözlerine sokayım ki, onların ağzı kapansın, matematik konuşsun.

Yıl 2002;

Brent petrol: 25 dolar

Mazot litre fiyatı: 1.1 TL (6 sıfır atılmış hali)

Asgari ücret: 163 TL Alınabilen litre: 148 Litre

Bugün;

Brent petrol: 112 dolar

Mazot litre fiyatı: 71 TL

Asgari ücret: 28.000 TL Alınabilen litre: 394 Litre

Savaşın tam ortasındayız, tüm dünyada petrol fiyatları 4.5 kat artmış. Buna rağmen asgari ücretle alınabilen mazot, 2002 yılına göre 2 kattan fazla!..



Hoşgeldin Akika ve Sahara

Onlarla pazar sabahı 11.40'da Atv ekranlarında tanıştım. Hazreti Muhammed döneminde Mekke'de aileleriyle beraber yaşayan dünya sevimlisi iki kardeş. Babaları demircilik yapıyor, onlar da keçilere bakarak ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar.

Bir gün babalarının hep saygı ve muhabbetle bahsettiği Muhammed'e rastlıyorlar. Bu kişinin sürekli tek başına Hira dağına çıkıp neden günlerce orada kaldığını öğrenmek istiyorlar ama onun muhteşem gülümsemesi karşısında donup kalıyor, soramıyorlar.

Hikaye, sahabenin "Yüzünde cennetin gülleri açardı" diye anlattığı Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) muhteşem gülümsemesine atıfla başladı. İzledikçe keyiflendim, içimi tatlı bir huzur kapladı.

Bizler "Gölgelerin gücü adınaaaa" diye durduk yerde nara atan elalemin sözde kahramanlarının çizgi filmleriyle büyüdük. Dünyanın hali ortada. Umudum ise Peygamber sevgisiyle büyüyecek olanlarda...



Zap'tiye

Eğer siz de sanal medyadan "Yoldayım, bekle beni Miami" diye hava atmak isterseniz...

Gaf kürsüsü

İsrailliler, Tel Aviv'e düşen füzelerden sonra "Sivilleri bombalamak insanlık suçudur" diye resmi açıklama yapmasın mı?

Ne demiş?

"Arabaya helâl navigasyon taktırdım. Ha bire 'Rotadan çıktınız, Allah ıslah etsin' diyor." (Sanal medyadan)