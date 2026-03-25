Bunu ben demiyorum, terör devleti İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu söylüyor.

Netanyahu'nun son konuşması kan dondurucuydu. Adeta şeytanın ağzıyla konuştu. Dedi ki: "Ahlakın canı cehenneme, adil olmak da umurumuzda değil. Acımasız ve güçlü olun. O zaman kötüler, iyileri yener!.."

Bu, dünyadaki tüm iyilere, doğrulara, namuslu ve ahlaklı olanlara, vicdan sahiplerine hatta iyiliğin, güzelliğin ta kendisine bir meydan okumadır.

Şimdi anladınız mı bu adamın Trump ile beraber sapkın Epstein Tarikatı'na neden kol kanat gerdiğini? Çünkü kötülükten besleniyor. Çünkü şeytanın dünyaya egemen olmasını arzuluyor.

Bundan sonrası, Hak ile Bâtıl'ın savaşıdır. Herkes ona göre saf tutsun!



Sizin Allah'ınız yok mu?

İsrail'deki rezil tiyatroyu bültenlerde izlemiş olmalısınız. Sözde, Tel Aviv'deki bir okula İran füzesi düşmüş. Beton zeminde çok hafif bir hasar, ortada koca bir füze kalıntısı. Okulda nasıl olmuşsa duvar, cam, çerçeve her şey sağlam.

Okullar kapalı olmasına rağmen İsrailli yetkililer çocukları evlerinden getirtip o füze parçasının üzerine Davut yıldızı çizdiriyor, medyaya pozlar verdiriyorlar.

Tamam, artık savaşların yüzde 75'i "algı operasyonlarından" oluşuyor, biliyoruz. Ama Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da binlerce masum çocuğa kıyan, İran'da göz göre göre 170 öğrenciyi okullarında füze ile katleden bir zihniyetin bu gülünç parodisine artık kim inanır?



Bu alevin söylediği

İran'ın hipersonik füzesi, Demir Kubbe'yi delerek İsrail'in Hayfa limanını, ardından da nükleer merkezleri Dimona'yı vurdu. Bağımsız kaynaklara göre bu saldırıda 43 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.

Fotoğraftaki alev topuna iyi bakın. Bu manzara, yıllardır dünyayı "dokunulmaz" olduğuna inandıran Siyonist kibrin yerle bir olduğu andır. Parayla, savaşı da barışı da satın alabileceğini düşünen İsrail, fedaisi ABD'nin geliştirdiği Demir Kubbe, Davut Sapanı, Arrow 3 gibi dünyanın sözde en gelişmiş füze savunma sistemleriyle korunuyordu. Ya da öyle olduğunu sanıyordu. "Biz dünyayı istediğimiz zaman ateşe verebiliriz ama kimse bizim kılımıza dokunamaz" diyenler şimdi korkak fareler gibi sığınaklarda titriyor.

Hayfa ve Dimona'ya düşen hipersonik füze Ortadoğu'da yeni bir milattır. Hiçbir şey yapanın yanına kâr kalmaz. Çünkü... Düşmez kalkmaz bir Allah!..



Hazır toplanmışken...

Müthiş videoya Sabah'ın YouTube kanalında rastladım.

Tel Aviv'e yapılan füze saldırısı sırasında apartmandakiler bodrum kattaki sığınağa girmişler. Bir anda apartman yöneticisi ortaya çıkıyor. "Hazır herkes toplanmışken fırsat bu fırsat" diye düşünmüş olmalı ki, "Bu ay apartman aidatını ödemeyenler el kaldırsın" diye bağırıyor. İnsanlar sessiz kalınca iyice delleniyor: "Ne yani hepiniz ödediniz mi? Peki o zaman kasada niye 2800 eksik var?"

Dışarıda bombalar patlarken adamın en büyük derdi aidatlar. Dini imanı para olanlarla savaşıyorsun İran, adımlarını ona göre at!..



Gaf'let kürsüsü

Gaziantep'te 27 öğrenciye iftar yemeği veren adam (!), hesap gelince ortadan kayboldu.

Zap'tiye

Kitap okuma oranımız yüzde 0,01 imiş. O kitap okuyan bir - iki kişi hemen çıkıp özür dilesin ve konu bir an önce tatlıya bağlansın!

Ne demiş?

Donald Trump: "İran'la konuşmak istiyoruz ama konuşacak kimse yok. Karşımızda muhatap bulamıyoruz, herkes öldü. Biliyor musunuz? Bu durum aslında hoşumuza gidiyor."