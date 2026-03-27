Yapay zeka pek çok işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle de zaman ve emek tasarrufu sağlıyor.

Yapay zeka uygulamaları son zamanlarda öğrencilerin de gözdesi. Günlük ödevler, dönem ödevleri hatta bitirme tezlerinin büyük bölümü artık yapay zekanın elinden çıkıyor.

Gelin görün ki, bu sürat ve kolaycılık da ister istemez kendi felaketini yanında getiriyor.

Her şeyden önce "özgünlük" yerini algoritmalar sayesinde aynı tezgahtan çıkma, tek tip "üniformalı" fikirlere bırakıyor. Bu da yaratıcılığı törpülediği gibi, araştırma ruhunu sekteye uğratıp beyni tembelleştiriyor. Öğrenci, aslında öğrenmediği, hazmetmediği, içselleştirmediği konunun "yapay uzmanı" haline gelip, kendi temeline dinamit koyuyor.

Burada önce öğretmenlere, sonra da ebeveynlere önemli bir sorumluluk düşüyor. Ödevlerin hangi yöntemle hazırlandığına hakim olmak zorundalar. Bu yeni teknolojiyi öğrenmek, uygulamak, "yapay zeka okur yazarı" haline gelmek mecburiyetindeler. Aksi halde parmak kalınlığında kolon ve kirişlerin üzerine kat çıkmanın hüznünü eninde sonunda yaşamaya mahkumdurlar.

Zira "yapay" olan her şey, sonunda "gerçeğine" mağlup olur.



Vah ki ne vah!..

CNN'de ABD'li muhabir, Florida plajlarında güneşlenen Amerikalı gençlere İran savaşıyla ilgili sorular yöneltiyordu. İçlerinden birine "Ayetullah öldürüldü, mutlu olmalısın, onu biz öldürdük" dedi.

Bikinili sarışın kız saçlarını savurup, "Ayetullah da kim? Adını ilk kez duyuyorum. Dün Chuck Norris'in öldüğünü duydum sadece. O beni daha çok ilgilendiriyor" dedi. Sırayla soru sorulan gençlerin ne ABD'nin savaşta olduğundan ne de İran adında bir ülkenin varlığından haberi vardı.

Aslında tam o kafada olmak en iyisi galiba. Yine de ABD'nin derdi İran değil, kendi gençliği olmalı. Zira geleceği hiç de emin ellerde değil...



Avrupa'da petrol turizmi

Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi üzerine Avrupalılar ucuz akaryakıt almak için ülkeler arası yolculuğa başladılar. Örneğin, Hollandalılar daha ucuz olduğu için depolarını Belçika'da doldurup, bagajlarına da bidonlarla stok yapıyorlar.

Slovakya ise ülkelerine gelen ucuz akaryakıt turistlerine karşı önlem alarak, tüm araçlara 50 litrelik kota uygulamaya başladı.

İşte dünyada benzinin en pahalı olduğu 15 ülke:

1-Hong Kong (~3.9 - 4.0 $)

2-Malawi (~2.8 $)

3-Danimarka (~2.5 $)

4-Singapur (~2.5 $)

5-Hollanda (~2.4 - 2.5 $)

6-İsrail (~2.3 $)

7-Almanya (~2.3 $)

8-Norveç (~2.3 $)

9-Lihtenştayn (~2.28 $)

10-İsviçre (~2.28 $)

11-İtalya (~2.1 $)

12-Fransa (~2.1 $)

13-Belçika (~2.0 $ civarı)

14-Finlandiya (~1.8 - 2.0 $)

15-İngiltere (~1.7 - 1.8 $)



Gaf'let kürsüsü

Hindistan'da bir İsa heykelinin ayaklarından damlayan gizemli suyu kutsal sayıp içenler, su kaçağının yakınlardaki bir tuvaletin tıkanmasından kaynaklandığını öğrenince şoke oldular.



Zap'tiye

İran'da yılın fotoğrafı bu olabilir mi acaba? Cesur İran halkına selam olsun!

Ne demiş?

"Köftede et, peynirde süt, balda arı, memlekette ahlak yok!.." (Sanal medyadan)