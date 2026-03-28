Güzeller, yakışıklılar, iyi para kazanıyorlar, yüksek yaşam standartlarına sahipler, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyorlar, kendi "gezegenlerinde" çok ünlüler... Peki o zaman neden intihar ediyorlar?

Hayatlarını dramatik bir şekilde sonlandıran sanal medya fenomenlerinin sayısı hızla artıyor. Son olarak Kübra Karaaslan'ın Osman Gazi Köprüsü'nden atlayarak intihar etmesi üzerine küçük bir araştırma yaptım ve karşıma dehşet verici bir liste çıktı.

Kübra Karaaslan, Ayşegül Eraslan, Kübra Aykut, Kübra Ece, Sergen Altunbaş, Cem Korkmaz... Bu isimler, son zamanlarında canlarına kıyan fenomen ve influecer'lar...

Bu durum sadece bize özgü bir durum da değil. Mikayla Raines ve Tucker Genal da intihar eden yabancı sanal medya ünlüleri... Peki bu insanlar neden intiharı seçiyor?



■ En kısa yoldan, en kolay şekilde şöhret ve paraya kavuşmak kimyalarını bozuyor. Bu statülerini korumak için her gün yeni içerik oluşturma kaygısı içten içe onları kemiriyor.

■ Her gün beğeniler kadar, acımasız eleştiriler ve hakaretlere maruz kalmak, ruhlarında travma yaratıyor.

■ Sektördeki rekabetin giderek daha çetin bir hale gelmesi hatta bu çekişmenin mafya yöntemlerini aratmaması onlar adına ayrı bir anksiyete sorunu haline dönüşüyor.

■ Kendilerini sürekli en cezbedici halleriyle kamera karşısına koyan ünlüler, sürekli taciz ve tehditlere maruz kaldıkları için görünüşte sosyal, gerçekte içe dönük ve yapayalnız bir kişiliğe mahkum oluyor. (İntiharı seçenlerden Kübra Aykut kamera önünde kendi kendiyle sözde nikah kıymıştı)

■ Sanal medyadaki fenomenleri kaygı bozukluğuna sevk eden bir başka etken de her gün yeni bir karne alıyor gibi hissetmeleri. Hayattaki başarıları tamamen izlenme oranlarına endeksli hale gelen bu kişiler, rekabeti ruhsal olarak karşılamakta güçlük çekiyor ve hastalanıyorlar.

■ Her anını kamera önünde yaşayan fenomen ve influencer'lar giderek mahremiyetlerini kaybedip, "kabuksuz kalmış kaplumbağa" sendromuna tutuluyorlar.

■ Görünen o ki; durumlarının farkına varmaz ve tedavi yoluna gitmezlerse, "Fenomen intihar etti" haberlerini okumaya ve izlemeye devam edeceğiz.



Yoksa sıkıştı mı?

Kanal D, yıllar önce yayınladığı Yaprak Dökümü dizisinden bir türlü vazgeçemiyor. Dizinin eski bölümleri defalarca bitirildikten sonra yeniden başlıyor.

Okurumuz Murat Aydın da bu durumu mizahi bir dille eleştirmiş:

"Neredeyse bir yıldır Yaprak Dökümü dizisini bitirip üçüncü defa yeniden başlatan Kanal D'nin başka dizisi mi yok acaba? Eskiden Aşk-ı Memnu ile dönüşüm yapardı. Acaba diyorum bu dizinin disketi, oynatıcıda sıkıştı da çıkaramıyorlar mı? Yoksa izleyici ile dalga mı geçiyorlar?"



Nerede o Cudi bey?

Köşemizin müdavimi Muharrem Akduman dostumdan ilginç bir anı:

"Çocukluğumuzda İstanbul'un Fethi filmine gitmiştik ve ekranda tramvay görmüştük???... 65 yıl geçmesine rağmen hatalar yine aynı maalesef... İnanılır gibi değil, filmde adam ölüyor fakat, peruk takılarak başka bir rolde devam ediyor. Şişli Ortaokulu'nda matematik hocamız Cudi bey aynı zamanda Sansür Kurulu Başkanı idi. Çok sert bir adamdı. Kapının önü son model Amerikan arabalarıyla dolardı. Film prodüktörleri sansürden geçsin diye hediyelerle gelirlerdi ve Cudi bey hepsini kovardı... Şimdi de sanırsam var böyle bir kurul ama maalesef Cudi bey yok. Sevgiler..."



Zap'tiye

Evet, hepimiz aynı gemideyiz... Fakat...

Gaf kürsüsü

TV 8'de Türkiye - Romanya maçını anlatan Alp Özgen - Ömer Üründül ikilisi, Arda Güler'in şahane asistini 3 dakika boyunca Hakan Çalhanoğlu yapmış gibi sundular.

Ne demiş?

Bir otomobilin arka camına yazılan uyarı yazısı: "Hızlı gidersen dedeni, yavaş gidersen torununu görürsün."