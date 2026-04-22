Siz bakmayın son okul saldırılarının tüm suçunu, günahını tek başına televizyon dizilerine bağlayanlara. Bu da son zamanlarda sıkça rastladığımız bir algı operasyonu. Böylece asıl sorumlu durumundaki sanal medya paylaşım platformları ve şiddet içerikli internet oyunlarını hedef olmaktan kurtarmaya çabalıyorlar. Kim bunlar? Genel reklam pastasının en kalın dilimlerini (Yüzde 75) denetimsiz, vergisiz, çoğunlukla kara para aklama tezgahı olarak kullanılan bu mecralara yönlendirenler.

Çocuğu olanlara soruyorum: Aranızda televizyon dizisi izleyen çocuğu olan var mı? Yoksa tüm boş vakitlerini tablet ya da cep telefonlarında oyun oynayarak ya da ne idüğü belirsiz fenomenlerin (!) videolarını izleyerek mi geçiriyorlar? Evet, artık televizyonda dizi izleyen çocuk neredeyse kalmadı. Onlar, odalarına kapanıp, televizyona göre çok daha denetimsiz bu alanda, adeta bir mayın tarlasında yürüyorlar. Üstelik bu mecranın algoritma tuzakları, bilinçli şekilde çocukları şiddete yönlendiriyor. Masum gibi görünen bir oyunda aşamaları geçtikçe, ortaya çok daha ağır şiddet unsurlarının yer aldığı oyunlar çıkıyor.

Evet, bazı sorumsuz televizyon dizilerinin de gidişata etki ettiği yadsınamaz. Ama kararlı, kapsamlı ve hedef gözeten "sanal şiddet"in yanında iki - üç televizyon dizisi devede kulak kalıyor.



Elin adamının vicdanına bak!

Haberi duydunuz mu? Norveç halkı isyandaymış. Nedeni sizi de şaşırtıp üzecek.

Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle doğal gaz vanalarını kısmasıyla Avrupa'nın ikinci büyük tedarikçisi Norveç, gaz satışından 100 milyar dolar kazanmış.

"Buna da isyan mı edilir?" diyeceksiniz değil mi? Bunun üzerine halk sokaklara dökülüp, hükümeti protestoya başlamış, "Bu parayı hemen Ukrayna'ya bağışlayın. Yoksa adımız savaştan menfaat sağlayan ülkeye çıkacak" diye...

Ya, işte böyle... Sizin de aklınıza deprem bölgesinde üç katına çıkan kiralar, Ramazan gelince uçuşa geçen çarşı pazar fiyatları gelmedi mi?



Hepimizi usta yaptılar

Eminim sizin de dikkatinizi çekiyordur. İnternetteki el aletleri, takım çantaları, matkap, şarjlı tornavida, boya tabancası vs. reklamları fena halde arttı. Bu alandaki satış rakamları da zirve yapmış durumda.

Peki ne oldu da millet kendini tamirata verdi?

Bunun baş sorumlusu, bu köşede sıkça yakındığım sorumsuz, kazıkçı, iş bilmez sözde ustalar. Daha geçenlerde bir metrekarelik kapı sinekliğine 6 bin 500 lira ödedim. Tamir için gönderdiğim iki pencere sinekliğini de dokunmadan geri getirdiler. "Bunlar tamir olmaz, yenisini yaptırmanız lazım" dediler. "Bakın ben bunları yapıp, fotoğraflarını da size atarım. Eğer beceremediğiniz iş olursa bana gönderin" dedim. Vallahi bir gram utanmadılar, 6 bin 500'ü alıp gittiler.

Görünen o ki, esnafın bu tavrı herkesi "usta" yapacak.



Zap'tiye

Tek yumurta ikizleri, tek yumurta ikizleri ile evlenmiş. Umarım doğru kişinin yanında duruyorlardır.

Şeref kürsüsü

Evinin yolunu kaybeden 76 yaşındaki kadını ücret almadan yuvasına kavuşturan İzmirli taksici Volkan Taşbaş kardeşimize kocaman bir alkış.

Ne demiş?

İbn-i Haldun'a sordular: "Çocuklarımızı nasıl terbiye edelim?" Cevap verdi: "Çocuklarınızı terbiye etmeye uğraşmayın. Çünkü sonunda size benzeyeceklerdir. Kendinizi terbiye edin."