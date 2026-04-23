Dün bu köşede "En masumu televizyon" diye yazdım. Bugün de bunun belgesini sunuyorum:

Son zamanlarda X (Eski Twitter) başta olmak üzere sanal medya platformlarında bir pornografi istilasına şahit oluyorum. Bir film ya da dizideki masum bir öpüşme sahnesini kaydırdıkça cinselliğin dozu artıyor. Gittikçe iğrenç bir pornografi sarmalının içine düşüyorsunuz.

Bizler yetişkinler olarak kendimizi koruyacak donanım ve tecrübeye sahibiz ama ya çocuklar?..

BÜYÜK TEPKİ VAR

Bana inanmayanlar, detayları, okurum Kubilay Apak'ın köşemize gönderdiği mesajdan okuyabilir:

"Yüksel bey size inanılmaz ürkütücü bir konudan bahsetmek istiyorum. X platformu yani eski adıyla Twitter... Bu anlatacağım konuları bazı kesimler yol gösterici olarak algılayabilirler o yüzden gerekli yerlere sansür koyabilirsiniz.

Şimdi... X platformunun güvenlik ve sansürle ilgili algoritması diğer platformlara göre farklı çalışıyor. Örnek olarak TikTok'ta sigara içen biri anında uyarı alabilirken veya Instagram'da çıplaklığa belli bir seviyeye kadar izin verip ondan sonrası için güvenlik engeli koyarken, X platformunda işler bu şekilde çalışmıyor. X'te durum öyle bir boyutta ki erotik bir video üzerinden bir sonraki aşamadan pornografiye ulaşabiliyorsunuz. Bundan sonra işler daha da karışıyor. Algoritma size daha çok seçenek sunuyor. İşin ilginç tarafı bu seçeneklerde sınır yok. Videoları kaydırarak izlemeye devam ettiğinizde mutlaka karşınıza inanılmaz derecede iğrenç görüntüler çıkmaya başlıyor. Hayvan, çocuk ve bebek istismarına kadar varan videolarla karşılaşabiliyorsunuz.

Bunların hepsinin Telegram destekli olması da çok ilginç. Olay bu kadarla da kalmıyor.

ŞİDDETİN SONU YOK

İşin şiddet boyutuna geçtiğimiz zaman trafikte çıkan bir kavga videosundan başlayarak izlediğinizde, yine aynı şekilde şiddet üzerine katarak devam ediyor en son seviyede intihar videoları çıkmaya başlıyor. Kana, şiddete ve bunun gibi görüntülere hiçbir şekilde sansür uygulanmıyor.

Elbette X bazı hesapları kapatıyor, kendince bazı önlemler alıyor fakat bir sigarayı bile sansürleyebilen TikTok kadar bir güvenlik seviyesinde olduğunu düşünmüyorum veya bu bilerek yapılıyor. Bu konuda ben yorum yapamam tabii.

Ortaokulda okuyan çocukların bile X platformunda nasıl pornografik görüntülere ulaşabileceklerini bildiklerini kendi kulaklarımla duydum.

Bu konuda nasıl bir önlem alınır, ne yapılır hiçbir fikrim yok ama önümüzde çok ciddi bir tehlike var."



Her şeye rağmen...

Evet, içimiz buruk. Yüreğimizde okul saldırısında yitirdiğimiz çocukların ve fedakar öğretmenimizin acısı duruyor. 23 Nisan'da çalıp, oynayamak, gülüp, eğlenmek içimizden gelmiyor olabilir. Ama bu ruh hali, çocukların bu özel günlerinde onları bu büyük dramın içine sürüklemek adına bir mazeret olmamalı. Çünkü onlar çocuk. Çünkü onların yaşam sevincinin kırılmaması gerek. Çünkü onlar dünyada ilk kez kendilerine adanan bir çocuk bayramının coşkusunu yaşamak isterler.

Benim kızımın okuduğu okulda 23 Nisan kutlamalarını tamamen iptal ettiler. Gösterilerin başka bir gün yapılacağını belirtip, "Perşembe günü okula gelmenize gerek yok" dediler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım. "23 Nisan gösterileri iptal mi oldu?" diye sordum. "Hayır, sadece müzikli eğlencelerin yapılmamasını istedik. Törenler yapılacak" dediler.

Okulumuzun bu tavrını doğrusu çok yadırgadım. Bu nasıl bir keyfiyet? Tamam, korolar ve müzikli oyunlar yapılmasın ama çocuklar gelip İstiklal Marşı'nı okusun, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılsın, şiirler okunsun, tiyatro gösterileri yapılsın.

Bu hakkı çocuklarımızın elinden nasıl alırsınız?



Gaf kürsüsü

CHP Lideri Özgür Özel, Gazze'de katledilen bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi: "71 bin tane İsrailli bebek öldü, kadın öldü."

Zap'tiye

Sanal medyaya bakarsan herkes filozof olmuş. Say desen üç filozof ismi sayamazlar.

Ne demiş?

"İnsanlar aynayı icat etti. Sonra da filtre kullanmaya başladı. Çünkü ayna fazla dürüsttü." (Sanal medyadan)